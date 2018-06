Oljetilhenger fra Frp: – Denne nasjonalparken skulle aldri vært opprettet

I går ble det kjent at regjeringen vedtok å opprette Lofotodden nasjonalpark, på yttersiden av Lofoten i kommunene Moskenes og Flakstad.

Vedtaket ble tatt imot med jubel av naturvernere og lokale forkjempere, men også med skuffelse, spesielt i gruppen «Nei til Lofotodden nasjonalpark».

Skuffet er også Kjell-Børge Freiberg, stortingspolitiker for Fremskrittspartiet og vesteråling.

Han skulle helst sett at hans egen regjering la hele forslaget i en skuff og glemte det der.

Stortingsrepresentant Kjell-Børge Freiberg. Foto: Markus Thonhaugen / NRK

– Vi trenger ikke mer vern av Nordland. Vi trenger å få tatt i bruk de mulighetene dette fylket representerer når det gjelder høsting av naturressurser, sier han til NRK.

Og da tenker han spesielt på petroleumsvirksomhet. Freiberg frykter nemlig at en nasjonalpark i Lofoten vil stå i veien for nettopp dette.

– Alt vern legger hindringer i veien for næringsvirksomhet, som petroleumsaktivitet også er. Det blir ikke enklere med den biten man nå har vernet i Lofoten, det er helt åpenbart.

Les også: Les om drømmen om nasjonalparken

– Håpløst å bygge infrastruktur

Lofotodden nasjonalpark strekker seg et lite stykke ut i havet, men ikke så langt at den kommer i direkte konflikt med områdene som er aktuelle for oljeutvinning. Problemer kan det bli likevel, mener Freiberg.

– Å bygge infrastruktur her vil være helt håpløst på grunn av vernet. Og så lenge man ikke får bygd infrastruktur, så kompliserer det eventuell drift man skal ha ute i havet.

Les også: Flertallet stemte nei til nasjonalpark i Lofoten

– Det blir ikke enklere for oljetilhengerne

Silje Lundberg er helt enig med Freiberg. Men som leder av Naturvernforbundet har hun naturligvis et helt motsatt utgangspunkt.

Silje Ask Lundberg, leder Norges Naturvernforbund. Foto: Andreas Kalvig Anderson

– Opprettelsen av nasjonalparken er nok et eksempel som viser verdien av disse områdene. Det som i hvert fall er sikkert er at denne nasjonalparken ikke gjør det enklere for oljetilhengerne å få det som de vil.

Hun mener at tidligere vurderingen av sårbarheten i området, nå må vurderes på nytt.

– Når vi har fått opprettet en nasjonalpark i Lofoten, må man vurdere annerledes når det gjelder risiko knyttet til oljevirksomhet. Dersom det skal gå et oljeutslipp i dette området nå, vil det få store negative konsekvenser i en nasjonalpark. Da burde man legge andre vurderinger til grunn og på den måten vil Lofoten-områdene få et sterkere vern, mener Lundberg.

– To forskjellige saker

Det var miljøvernminister Ola Elvestuen som i går presenterte nyheten om opprettelsen av Norges 40. nasjonalpark. Han svarte kort på spørsmål om hvordan dette ville påvirke eventuelle oljeplaner.

– Dette er to helt forskjellige saker som ikke har noe med hverandre å gjøre. Nå har Venstre fått gjennomslag for at det ikke skal være petroleumsaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i denne stortingsperioden. Selve nasjonalparken etableres på Lofotodden og påvirker bare det området som får det faktiske vedtaket.