Frykter nasjonalpark vil drive lokalbefolkningen ut av kommunen

På fredag vil Norge få sin 40. nasjonalpark. Lofotodden nasjonalpark består av kommunene Moskenes og Flakstad i Nordland.

Til tross for stor lokalpolitisk begeistring er ikke alle like entusiastisk for vedtaket.

Bjørn Eirik Larsen Foto: John Inge Johansen / NRK

– Dette er et område som har private eierinteresser. Her har de bare tatt for seg, og skal lage nasjonalpark. Vi som grunneiere får ikke noe vi skulle ha sagt.

Det sier Bjørn Eirik Larsen, leder i gruppa «Nei til Lofotodden nasjonalpark». Han innser at slaget nå er tapt, og frykter at resultatet blir at områdene blir brakklagt for fremtiden.

– Det er ikke noe mer vi kan gjøre enn å innse at vi har blitt frarøvet eiendommene våre på uærlig vis.

Innbyggerne stemte nei

Til tross for at lokalpolitikerne har vært positive til prosjektet som startet i 2007, har motstanden blant lokalbefolkningen vært betydelig.

I 2015 stemte flertallet i Moskenes nei da de ble spurt om råd i en folkeavstemning.

Ordfører i Moskenes, Lillian Rasmussen sier derimot at avstemningen som ble gjort ikke er representativt for meningen blant befolkningen i kommunen.

Lillian Rasmussen, ordfører i Moskenes Foto: Tommy Johansen

– Du må nesten se på hvor få det var som deltok i den avstemningen. Etter dette hadde vi kommunevalg, og da fikk de partiene som var positive til nasjonalparken flertall.

I fjor fikk Moskenes og Lofoten stor nasjonal oppmerksomhet, etter at mengden turister overrumplet øysamfunnet. Reinebringen måtte blant annet stenge ned på grunn av slitasje.

Rasmussen sier at det ikke er sant at områdene ikke vil kunne brukes som vanlig, til tross for nasjonalparken, og at pengene vil kunne bidra til mindre slitasje i årene som kommer.

– Vi har hele tiden hatt fokus på bruk og vern. Jeg mener vi har vært flinke til å legge premissene som har vært nødvendig. Folk skal kunne fiske, gå på tur og alle de andre tingene som de bruker områdene til i dag.

Lover penger fra staten

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) hyller prosjektet, og lover at en nasjonalpark vil være godt nytt for dem som bor i området.

Ola Elvestuen, Klima- og miljøminister (V) Foto: Elise Angell / NRK

– Dette er et unikt landskap med en kystnatur som ikke finnes noe annet sted i verden. Når du i tillegg ser på sjølivet og plantemangfoldet, så er det helt klart at dette bør være en nasjonalpark.

Elvestuen er uenig i at en nasjonalpark betyr at området ikke vil være skikket for lokalt næringsliv.

– Parken er en bekreftelse på at vi kommer til å ivareta området for fremtiden. Her skal staten også være med å bidra med midler for å støtte oppunder dette området.