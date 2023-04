Er du lei av å se rykende fersk hundebæsj langs veien?

Det er Oline Fiva Aukrust (21).

Hun studerer i nærheten av Maskinisten i Bodø, og tar ofte med seg hunden Koda på luftetur i nærområdet. Denne gangen har hun også med seg NRK.

Etter knappe femti meter har vi sett mye hundebæsj langs stien.

– Jeg blir så frustrert, sier Aukrust.

– Det er jo bæsj overalt.

Aukrust savner flere tiltak som gjør det lettere for de som går tur med hund å kvitte seg med bæsjen.

– De hundepose-stativene rundt populære turområder er en veldig god start, men kanskje også det kan opprettes et kart på nettet, slik at folk vet hvor de er. Også eventuelt skilt som minner folk på å plukke opp etter seg, på lik linje med skiltene om båndtvang.

Plukker du opp etter hunden din? Ja, selvfølgelig Av og til Nei Jeg har ikke hund Vis resultat

Hun kunne også tenkt seg konsekvenser for de som fortsatt ikke rydder opp etter hundene sine.

– Jeg tenker det bør være bot hvis man blir tatt.

DRITLEI: Oline Fiva Aukrust er frustrert over all hundebæsjen som ligger langs stiene Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

Hundeholders ansvar

Norsk Kennel Klub sier det alltid er hundeholdernes ansvar å rydde opp etter de firbeinte.

– Det er uansvarlig å ikke gjøre det, sier kommunikasjonsrådgiver Anne Livø Buvik.

Hun forteller at det pleier å hjelpe hvis kommunen tilrettelegger, for eksempel ved å sette opp søppelkasser i populære turområder.

– Tromsø kommune gjennomførte en meget vellykket kampanje for noen år siden, hvor man tilrettela og oppmuntret hundeeierne til å plukke opp.

Foto: PRESSEFOTO / NKK

Kan få bot for å la bæsjen ligge

Flere norske kommuner har egne forskrifter som pålegger de som går tur med hunden å rydde opp etter seg.

Dersom du bryter en av disse forskriftene, kan du i teorien bøtelegges.

Bodø er en av kommunene som har en slik forskrift.

Gudrun Hagen, rådgiver i seksjon for idrett og friluftsliv i Bodø kommune, sier kommunen har lagt godt til rette for at hundeavføring ikke bør være et problem.

– Stativene med poser og søppeldunker ved siden av har ført til en betydelig bedring, etter et disse ble innført for en del år siden. Videre kastes det mye hundebæsj i andre søppeldunker.

Men selv om kommunen legger til rette og pålegger hundeholderne å rydde opp, ligger bæsjen strødd langs fortau og turstier.

Ingen konsekvenser likevel

NRK har tatt kontakt med alle politidistriktene i Norge for å finne ut av om latskapen får noen konsekvenser.

Ikke alle politidistriktene har svart på henvendelsen, men de som svarte sier det samme.

Verken Finnmark, Troms, Nordland, Øst eller Sør-Øst politidistrikt har gitt ut bøter knyttet til rydding av hundebæsj.

– Nordland politidistrikt kan ikke finne noen saker hvor politidistriktet har gitt forelegg eller annen straff for overtredelser knyttet til unnlatelse av å plukke opp hundeavføring.

Det sier Stig Morten Løkkebakken, påtaleleder i Nordland politidistrikt.

Rydder alltid opp etter hunden

Tilbake i Maskinisten må vi ikke gå langt før hunden Koda kjenner naturen kalle.

Når hunden gjør sitt forbudne er Oline Fiva Aukrust rask å finne frem posen.

– Plukker du opp hver gang?

– Absolutt. Eneste unntaket er hvis vi virkelig er i ingenmannsland, og hunden gjør fra seg langt unna allmennsti.

Aukrust påpeker at det er viktig å plukke opp etter hunden, ikke bare fordi avføringen ser stygg ut langs veien, men også for å forebygge smitte.

Hvis det ikke er noen plass å kaste posen, tar Aukrust den med seg videre.

– Jeg har en egen lomme i jakka, dedikert til å ta med hundebæsjen. Jeg får noen rare blikk av og til, men jeg klarer ikke å bare la det ligge i veien, sier hun.