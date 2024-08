Flere har pekt på havbruk som en av næringene Norge skal leve av etter oljen.

Havbruk er i dag vår nest største eksportnæring. I fjor var tidenes beste år for norsk sjømat.

Totalt ble det eksportert sjømat for 172 milliarder kroner, en økning på 20,7 milliarder fra året før, ifølge Norges sjømatråd.

Som verdens største oppdrettsprodusent og eksportør av atlantisk laks og regnbueørret, har Norge en viktig rolle som produsent av bærekraftig mat globalt.

Varmere hav

Nå ser det imidlertid ut til at næringa vil støte på utfordringer knyttet til økende havtemperaturer i årene som kommer.

– Havtemperaturene har aldri vært varmere enn de er nå. Det er svært bekymringsfullt.

Det sier Elisabeth Ytteborg, seniorforsker ved Nofima.

Ifølge Ytteborg kan temperaturene i fjordene der vi driver oppdrett overstige tåleevnen til både laks og torsk innen en tiårsperiode.

– Det er derfor viktig å følge ekstra med når temperaturene stiger, sier forsker Elisabeth Ytteborg. Foto: Nofima

Dersom andre stressfaktorer, som lusebehandling, transport eller sykdom, oppstår samtidig med økte temperaturer, kan fisken bli mer sårbar.

– Høye temperaturer gir for eksempel fisken mikroskopiske skader i skinnet og gjør den mer utsatt for sykdommer, infeksjoner og stress, sier Ytteborg

Det er derfor viktig å følge ekstra med når temperaturene stiger, sier Ytteborg.

Økt med to grader

Forskningsinstituttet samarbeider med oppdrettsselskaper langs hele norskekysten.

Ifølge Ytteborg forteller flere oppdrettsselskaper om økte temperaturer i merdene. Dette kan på sikt true utviklingen av sektoren, ifølge forskeren.

Laks er motoren i norsk sjømateksport. I fjor eksporterte Norge 1,2 millioner tonn laks til en verdi av 122,5 milliarder kroner. Foto: NTB

Et oppdrettsselskap som opplever økte temperaturer i merdene er Nordlaks, som holder til i Nordland og er en av Norges største produsenter av laks.

Hos oppdrettsselskapet Nordlaks har temperaturene økt med to grader sammenlignet med juli i fjor.

På det høyeste har temperaturene ligget på 16 grader.

Kolbjørn Hoseth Larssen, kommunikasjonsrådgiver i Nordlaks. Foto: Nordlaks

Enn så lenge er ikke næringen bekymret.

– Vi opplever ikke dette som noe dramatisk. Vi er fortsatt innenfor det normale. Det er ikke noe kritisk.

Det sier Kolbjørn Hoseth Larssen, kommunikasjonsrådgiver i Nordlaks.

Ifølge Larssen bruker temperaturene i merdene å stige til 16 grader først i august. I februar var temperaturene på sitt kaldeste og var nede på tre og fire grader.

– Fordi havet bruker lang tid å varmes opp, tar det også lengre tid å kjøles ned. Så hvis du får veldig høye temperaturer tidlig på året, kan du kanskje forvente forhøyet temperaturer senere på året, sier Ytteborg.

Ekstreme sommertemperaturer kan skade fisken direkte, og høye temperaturene utover høsten kan forandre sykdomsbilder i merdene, forteller forskeren.

Fisken kan kveles

Ifølge Malte Hvas, forsker på dyrevelferd ved Havforskningsinstituttet, er 16 grader en moderat og god temperatur for laksen.

– Selv om laksen kan overleve i mange forskjellige temperaturer, er bestemte, moderate temperaturer de mest optimale i forhold til fiskens appetitt, vekst, velferd med merdene.

Ved høye temperaturer øker også risikoen for dårligere oksygenforhold, noe som kan gjøre at fisken kveles og i verste fall dør.

– Det skyldes at fiskene bruker mer oksygen, når det er varmere, samtidig med at der er mindre oksygen i vannet. Dette er også en reel bekymring for oppdretterne.

Trenger mer forskning

– Det er skumle saker. Hvis vi skal holde på med oppdrett som vi gjør i Norge, må vi ha mer kunnskap om hvordan klimaet forandrer seg langs norskekysten, sier Ytteborg.

Hun mener det forskes for lite på hvordan fisken påvirkes av klimaforandringene.

Torsk som ligger i tanker i forbindelse med et temperaturforsøk. Foto: Elisabeth Ytteborg / Nofima

– Vi er i en klimakrise. Man ser at forandringene skjer raskere enn antatt, ekstreme værsituasjoner inntreffer oftere og er mer intense. Vi bør være forberedt på utfordringene som kan komme.

Også Hvas forteller at det kan oppstå problemer for oppdrettsfisken i årene som kommer.

– I forhold til klimaforandringer er en bekymring at ekstreme værfenomener blir mer alminnelige, som for eksempel hetebølger om sommeren. Dette kan potensielt bli et problem for oppdrettslaks, hvis merdmiljøet i lengre perioder kommer over 20 grader.

Ikke bekymret

Larssen i Nordlaks forteller at oppdrettsnæringen omstiller seg raskt og at de kontinuerlig jobber for å finne de beste løsningene.

– Vi monitorer og noterer det. Vi har både oksygenmåling og temperaturmåling på alle anleggene våre, og så har vi et fiskehelseteam som jevnlig er ute på besøk.

– Det vi kan erkjenne, er at vi er en del av naturen. Vi må forholde oss til den. Vi driver på naturens premisser, på godt og vondt.