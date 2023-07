Noe har skjedd med turismen på de to øysamfunnene ytterst i Lofoten.

I år har Værøy og Røst fått besøk av langt flere turister enn tidligere.

– Turistøkningen som har vært i år er uten sidestykke, forteller kaptein på MF «Værøy», Roger Johansen.

Mener gratis ferge gir turistboom

– Det var ikke mange som tok turen utover hit tidligere. Det var veldig kostbart å ta fergen over med store bobiler, sier Johansen.

Tidligere kostet Værøy-Bodø cirka 1300 kroner tur/retur for en vanlig personbil.

For en bobil eller en bil med campingvogn måtte man tidligere ut med mellom 1497 og 2602 kroner én vei, alt avhengig av lengde.

– Man snakker fort om flere tusen kroner i billettkostnader, som de slipper i dag, sier Johansen.

– Jeg håper at det blir litt forutsigbart for dem som skal begynne med nyetablering av turistvirksomhet. Og at de som bor på øyene, som ikke har omkjøringsmuligheter, får beholde tilbudet i mange, mange år. Foto: Marie Staberg / NRK

For i fjor ble gratis ferge lansert som en gavepakke til kystbefolkningen. Også på Helgeland og Lofoten feiret lokalbefolkningen den nye ordningen.

Og er du litt lur, kan ferieturen til Lofoten bli mye billigere enn tidligere.

Tar du ferge hele veien fra Bodø til Moskenes, må du betale.

Men hopper du av på Værøy eller Røst, som er såkalte veiløse samfunn, og tar neste ferge videre, slipper du å betale.

Ifølge Hege Sørli på Værøy Gamle Prestegård er det mange som har skjønt dette, og bruker Værøy som pit-stop.

– Turistene har skjønt at om de tar turen innom Værøy slipper de å betale. De kommer ofte på kvelden og blir over til neste dag, sier Hege Sørli.

Ifølge henne har det eksplodert med bobilturister etter at gratis ferger ble innført. Og det er ikke bare bra, mener Sørli.

Selv om Sørli ønsker alle turistene velkommen, er det med en bismak når hun ser bobilene komme på rekke og rad.

For en bobil eller en bil med campingvogn måtte man tidligere ut med mellom 1497 og 2602 kroner én vei, alt avhengig av lengde. Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

Gir utfordringer for lokalbefolkningen

– Jeg tenker at hele prosjektet gratis ferge ikke gagner oss. Det er min og din skatteseddel som betaler for dette, og så får vi turister som ikke betaler for seg.

Nå etterlyser Sørli en autopass-ordning for fastboende og at turistene begynner å betale for seg.

– Alle er velkomne, men jeg synes det blir litt feil om vi må sponse dem for at de skal komme. Foto: Kathrine Sørgård

– Det er så vidt vi kommer oss med ferga. Det er så stor trafikk. Vi har begrenset antall med bookinger. Og den dagen vi skal på sykehus eller noe nødvendig æren, vet vi ikke om vi kommer med.

Og legger til:

– Jeg tror vi alle er mer interessert i å betale, være sikker på at vi kommer oss over enn at vi skal ha gratis ferge.

Også på Røst merkes trykket, men på en litt annen måte.

Voksne folk med ordna økonomi

Eier og driver av Querini Pub og Restaurant, Anne Cecilie Pedersen, opplever at turistene kommer for å oppleve øya.

– Det har kommet flere turister til øya og de som kommer i bobil er godt voksne folk med ordna økonomi som ønsker å benytte seg av tilbudene som vi har på Røst.

Pedersen ser verdien av at turistene tar turen innom. Turistene bor der, handler på butikken og benytter seg av butikken, restaurantene og aktivitetstilbudene.

Pedersen mener turismen bidrar til å bedre tilbudet, også til lokalbefolkningen.

– Det trygger en del aktivitet her og gjør det til et mer interessant og spennende samfunn å bo i.

Røst Næringsforening opplever at det kommer flere turister til øya. Det forteller Anne Cecilie Pedersen som uttaler seg på vegne av foreningen. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr

Kaptein: – Ikke et stort problem

Fergemannskapet bekrefter at det er flere turister som går av og på øyene for så stille seg i kø igjen.

Men kaptein Roger Johansen, anser det ikke til å være et stort problem.

– Det er alltids noen som går av og på og benytter seg av muligheten til å få seg en gratis reise. Men til nå har det ikke vært det store problemet, selv om det har vært en økning, sier Johansen.

Johansen håper derimot at tilbudet blir værende, både for fastboende som ikke har omkjøringsmuligheter og for turistvirksomheten på øyene.

