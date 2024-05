Istedenfor å legge vekt på om cruisets varighet i norske farvann er på mer eller mindre enn 50% av seilingstiden, bør det heller settes en absolutt tidsgrense for hvor mange dager et skip kan være i norsk farvann før norsk lønnsplikt inntreffer. Denne grensen kan for eksempel settes til 14 dager per seilas. Det vil redusere de negative effektene for norsk reiselivsnæring i betydelig grad.