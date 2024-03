Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Fra 1. april blir det opp mot halvparten så dyrt fly til distriktene i Norge, etter at regjeringen har brukt 1 milliard kroner på å kutte i prisene på FOT-rutene.

Widerøe, som vant konkurransen om totalt 21 FOT-ruter de neste årene, er positive til billigere flyreiser, men advarer om at endringen kan gi utfordringer for forretningsreisende og pasienttransport.

Samferdselsdepartementet deler Widerøes bekymring og vil se på tilpasninger for å unngå problemer.

Det skjer etter at regjeringen bruker 1 milliard kroner på å kutte kraftig i prisene på FOT-rutene i Norge.

– De regionale flyrutene er en viktig del av samferdselstilbudet i distriktene. Derfor har regjeringen vedtatt å styrke rutetilbudet og redusere de billettprisene.

Det sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) da nyheten ble presentert på Gardermoen for et år siden.

Helt konkret kutter man maksimalprisen på FOT-rutene - altså hvor mye flyselskapet som har monopol på ruten kan ta betalt for den.

Prisen skal gjelde en enkeltbillett som er fullt fleksibelt, med én innsjekket bagasje.

La oss ta et eksempel:

Før 1. april: Bodø - Svolvær (Lofoten) - maks 1291 kroner

Etter 1. april: Bodø - Svolvær (Lofoten) - maks 702 kroner

Det er en reduksjon på 46 prosent.

(Se hele listen over alle FOT-rutene og de nye prisene i bunnen av artikkelen)

NRK forklarer Hva er egentlig FOT-ruter? Hva er egentlig FOT-ruter? I Norge er de fleste flyrutene kommersielle. Det vil si at flyselskapene selv avgjør hvor og når de vil fly. Dermed settes det ikke opp flyruter hvor flyselskapene ikke tror de kommer til å tjene penger. Hva er egentlig FOT-ruter? For å sikre et godt flytilbud over hele landet, kjøper staten transport på flyruter hvor det ikke lønner seg å fly kommersielt. I all hovedsak finner man disse flyrutene på Vestlandet og i Nord-Norge. Hva er egentlig FOT-ruter? Disse flyrutene kjøper Samferdselsdepartementet etter en konkurranse mellom flyselskapene. I forbindelse med kjøpet pålegges såkalte forpliktelser til offentlig tjenesteytelse (FOT) på rutene. Her blir det stilt krav til billettpris, kapasitet, hvor ofte man skal fly og hvordan rutene skal flys. Hva er egentlig FOT-ruter? Normalt er det flyselskapet som tilbyr den laveste prisen for å fly, som får oppdraget. Og i perioden avtalen gjelder, får flyselskapet enerett på å fly rutetrafikk på flyruten. Forrige kort Neste kort

Lofoten-ordfører slår alarm

– Isolert sett er det fantastisk bra for innbyggerne. Men vi er redde for gnisninger mellom lokalbefolkning og turister, dersom innbyggerne føler seg fortrengt på flyene.

Det sier ordfører i Lofoten-kommunen Vestvågøy, Jonny Finstad (H).

– Med en halvering i billettprisene sier det seg selv at folk vil reise mer. Vår store frykt er fulle fly, og at det vi går ut over lokalbefolkningen.

– Fly er å regne som Lofotens trikk, tog og buss - alt i ett, sier Vestvågøy-ordfører Jonny Finstad (H). Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Han sier fly er å regne som Lofotens trikk, tog og buss - alt i ett. Og at ikke alle kan bestille i like god tid som andre.

– Det har vært fly som har gått til Lofoten med utelukkende turister om bord. Vi har sett en voldsom økning de siste månedene, og fortsatt har vi ikke kommet inn i sesongen, sier Finstad og legger til:

– Det er ikke ideelt hvis du skal på time på sykehuset, eller har behov i næringslivet, og må bestille på kort varsel.

– Hva bør gjøres? Bør prisene stå på stedet hvil?

– Nei, på ingen måte. Staten må kjøpe mer kapasitet.

Widerøe: Pris er et viktig verktøy

Widerøe vant konkurransen om totalt 21 FOT-ruter de neste årene.

De er positive til at kundene får billigere flyreiser, men sier at endringen ikke kommer uten konsekvenser.

– Det vanskeliggjør utnyttelsen av den totale kapasiteten på en destinasjon, og vil kunne gi utfordringer for forretningsreisende og pasienttransport.

Det sier kommunikasjonsdirektør Silje Brandvoll til NRK.

Hvorfor mener de det?

For pris er et viktig verktøy som flyselskapene bruker for å fylle flest mulig fly.

– Er flyet veldig fullt, eller det er rett før avgang, er prisen tradisjonelt høy. Det sikrer at det som regel er plass på en flyavgang helt frem til avgang, noe som er viktig spesielt for forretningsreisende og pasientreiser, sier Brandvoll.

– Prisforskjellen mellom laveste og høyeste pris er så liten at mange velger de mest populære avgangene, uavhengig av hvilken fleksibilitet de har, sier Silje Brandvoll i Widerøe. Foto: Ola Helness

De passasjerene som har bedre tid, kan derfor velge avganger på andre reisetidspunkter, med lavere pris.

– På den måten sørger vi for at vi utnytter den totale kapasiteten på en destinasjon på best mulig måte.

Men når prisforskjellen mellom det aller dyreste og aller billigste minker, mister også prisen sin effekt, mener selskapet.

– Prisforskjellen mellom laveste og høyeste pris er så liten at mange velger de mest populære avgangene, uavhengig av hvilken fleksibilitet de har.

Tidligere har Widerøe-sjef Stein Nilsen anbefalt regjeringen å «ta en spansk en» og se på nye prismodeller der lokalbefolkning får solid rabatt.

– Dette vil sikre lav pris for innbyggere i Distrikts-Norge, samtidig som vi sikrer at de mest populære avgangene ikke fylles opp av ferie og fritidsreisende mange måneder i forveien, sier Brandvoll.

Departementet deler bekymringen

– Spør du meg, skulle dette bare mangle. Man legger til rette for samferdselstilbud i sentrale strøk, og da må man også legge til rette for gode tilbud i distriktene.

Det sier statssekretær Bent-Joachim Bentzen (Sp) i Samferdselsdepartementet om milliardsatsingen.

– Men får man nok samferdsel ut av denne milliarden?

– Vi må nok anerkjenne at vi har en monopolsituasjon på kortbanenettet, og det har sine utfordringer.

Statssekretær Bent-Joachim Bentzen (Sp) i Samferdselsdepartementet. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Derfor vil Samferdselsdepartementet setter i gang et arbeid for å se hvordan de kan få mest mulig fly ut av hver brukte krone.

– Hva tenker du om Widerøes bekymring?

– Det er en bekymring som også vi deler, og vi er i dialog med Widerøe for å se på tilpasninger for å unngå de problemene.

Han fortsetter:

– Det vil nok bli mer press på de mest populære flygingene, som gjør at folk må planlegge lengre tid i forveien når de skal ut å reise enn før.

Men det skal også fraktes flere passasjerer de neste årene.

I det nye anbudet kjøper staten 220.000 flere seter sammenlignet med det forrige anbudet.

Bentzen syns Widerøes ønske om en Spania-modell i Norge er en spennende tanke.

– Men det har også en del ulemper. Næringslivet i Nord-Norge kan rammes om det er kun er nordlendinger som får rabatt. Men dette er noe vi skal se på i tiden fremover.

Billettpriser ruteområde 2-14 Ruter til og fra Ny makspris Rørvik–Trondheim 831 Namsos–Trondheim 748 Mosjøen–Trondheim 1122 Mosjøen–Bodø 839 Mo i Rana–Trondheim 1270 Mo i Rana–Bodø 706 Sandnessjøen–Trondheim 1140 Sandnessjøen–Bodø 822 Brønnøysund–Trondheim 1016 Brønnøysund–Bodø 952 Røst–Bodø 698 Leknes–Bodø 695 Svolvær–Bodø 702 Stokmarknes–Tromsø 903 Stokmarknes–Bodø 798 Harstad/Narvik–Bodø 837 Harstad/Narvik–Tromsø 819 Andenes–Tromsø 726 Andenes–Bodø 979 Lakselv–Tromsø 983 Sørkjosen–Tromsø 506 Hasvik–Hammerfest 470 Hasvik–Tromsø 650 Ekspander/minimer faktaboks

Billettpriser ruteområde 15-14 Rute til og fra Ny makspris Røros–Oslo 1254 Florø–Oslo 1503 Stord–Oslo 1191 Ørsta-Volda–Oslo 1469 Førde–Oslo 1386 Sogndal–Oslo 1186 Sandane–Oslo 1405 Ørsta-Volda–Bergen 1124 Sogndal–Bergen 931 Sandane–Bergen 1030 Ekspander/minimer faktaboks