Gjennom pandemien har reiser til utlandet blitt en fjern drøm for de aller fleste.

Med flere og flere fullvaksinerte begynner imidlertid folk å tenke at en tur utenlands kan være realistisk i nær fremtid..

Det merker Finn Reises kommersielle direktør, Terje Berge. Tallet på bestillinger til utlandet har økt dramatisk bare den siste uken.

– Vi ser en stor endring fra og med september frem til april neste år. Det er stadig flere som bestiller reiser til utlandet i den perioden. Spania er desidert størst, etterfulgt av blant andre Tyrkia og USA.

– Som en trykkoker

Normalt er det reiser i Norge som står for halvparten av søk og bestillinger på Finn.no.

Under pandemien har denne andelen vært på hele 90 prosent. Men fra høsten av virker det ifølge Berge som at folk har fått øynene opp for utlandet.

Bare den siste uken har antallet flybestillinger økt med 25 prosent fra forrige uke, og andelen bestillinger til Norge har gått ned fra 90 til 40 prosent.

Topp 10 reisemål Ekspandér faktaboks Dette er reisemålene som nordmenn har bestilt flest reiser til, ifølge tallene fra Finn Reise, i slutten av mai. Norge Spania Tyrkia Storbritannia Irak Hellas Italia USA Russland Tyskland

– Utenlandsbiten fyker opp til over halvparten. I april til neste år er det så langt ingen bookinger i Norge. Alt er i utlandet. Hvis reiserådene endres, tror vi det kan bli en ketchupeffekt, sier han og legger til:

– Eller som Bjørn Kjos så fint sier det, en trykkoker som sier «poff».

Det er ikke bare fordi nordmenn har lysten, men fordi de har pengene til å reise.

– Nordmenn har spart masse penger det siste året på at de knapt har reist til utlandet. Med en gang det åpnes opp, vil vi nok se det klart og tydelig på tallene. De er sugen på ferie.

Gjenåpner USA-rute

Pressesjef i SAS, John Eckhoff, sier at tallene fra Finn stemmer godt overens med det de selv opplever.

Nylig kom nyheten om at ruten Oslo-New York blir åpnet opp igjen, over et år etter at den stengte ned på grunn av koronapandemien.

– Vi har ganske bra booking innenlands i sommerferien, mens det tar seg veldig bra opp på utenlandsbestilling. Det er primært varmere strøk rundt Middelhavet det bookes best på – de samme destinasjonene som Finn oppgir.

Selv om flyselskapet opplever en økning sammenlignet med i fjor, er det fremdeles 80 prosent av «normal» kapasitet innenlands og 40 prosent til utlandet.

Fortsatt er det flere utenlandsruter som ikke er åpnet opp igjen, og selskapet er tvunget til å flytte starten på mange av dem fra vårparten til sommer/høst.

– Fortsatt er det slik at vi er avhengige av at reiserestriksjonene letter og etterspørselen etter flybilletter tar seg opp, innen vi kan åpne opp alle utenlandsruter igjen, sier Eckhoff.

Fremdeles Norge i sommer

Men for sommeren i år er det fortsatt Norge som gjelder. Andelen feriehus som leies ut har økt markant, og de aller mest populære stedene ryker fort.

– Det har vært en dobling i trafikken. Samtidig er det ekstra høye priser, og de aller dyreste husene går først. Da snakker vi de som ligger mellom 70- og 110.000 kroner i uka.

I fjor begynte mange nordmenn å bestille sommerferie i Norge i mai. I år var de fleste tidligere ute.

Berge har et råd til de som planlegger ferie i Norge, men som ikke har bestilt.

– Det gjelder alltid å være tidlig ute.