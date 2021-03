Bjørn Kjos blir med på nytt lavprisflyselskap

Gründer Bjørn Tore Larsen får med seg blant annet Bjørn Kjos når de sammen satser på langdistanseflyginger gjennom lavprisselskapet Norse Atlantic Airways.

– Vi har nå en historisk mulighet til å bygge opp et nytt flyselskap fra start. Når verden igjen åpner opp, vil det være behov for et nyskapende lavprisselskap i det interkontinentale markedet, sier Larsen i en pressemelding.

Larsen har erfaring som gründer av OSM Aviation, hvorfra også Espen Høiby – kronprinsesse Mette-Marits bror – blir med inn i det nye selskapet.

Norse Atlantic Airways skal i første omgang tilby flyginger med fly av typen Boeing 787 Dreamlinere mellom Europa og USA, heter det i pressemeldingen.

Blant destinasjonene er New York, Los Angeles, Paris og London. Senere vil rutenettet utvides til Asia.

De første flyene vil ta av i desember i år, ifølge selskapet.

Gikk ut av Norwegian-ledelsen

Bjørn Kjos(74) er kjent for å ha grunnlagt flyselskapet Norwegian, men gikk av som konsernsjef der i 2019.

Kjos ledet Norwegian fra å være et lite flyselskap til å bli et av de største lavprisselskapene i Europa, også med langdistanseruter til flere kontinenter.

Det er foreløpig ikke kjent hvilken rolle Kjos får i det nye selskapet, men han bringer med seg solid erfaring med oppbygging av et internasjonalt flyselskap med oversjøiske ruter.

Flere flyselskap på gang

Norse Atlantic Airways er ikke det første norske flyselskapet som er på trappene, til tross for at det nå er sterke reiserestriksjoner globalt, og flytrafikken har falt med over nitti prosent.

Våren 2021 planlegger også det nye flyselskapet Flyr å komme i gang. Bak dette står norske luftfartsfolk med bakgrunn fra SAS, Norwegian, Widerøe og Braathens.

Deres mål er å fly mellom norske byer og Europa.

Hvorfor nå?

Det kan høres merkelig ut å starte flyselskap når flytrafikken ligger nede, og det er utsikter til at dette kommer til å vare en stund.

Men flere etablerte flyselskap sliter tungt, og noen er truet av konkurs. Blant dem er Norwegian, som har måttet søke konkursbeskyttelse i Irland. Dersom selskapet kommer seg ut av krisen, er det varslet at det vil være et mindre selskap enn før.

Derfor har flyanalytikere sagt at det nå kan være en gylden anledning for nye aktører å komme på banen. De nye har ikke tyngende gjeld, og det vil være god tilgang på rimelige fly som trenger å bli brukt.