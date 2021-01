Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I går kveld strammet regjeringen skikkelig til for å hindre videre spredning av koronaviruset etter jula.

Men beskjeden om flere av tiltakene nådde for sent frem til mange av dem som var på reisefot til skoler og universiteter.

En av dem som reiste forgjeves var Kim André Johansen.

– Jeg hadde gledet meg til å endelig treffe kompiser etter juleferien, men når vi endelig kom fram får jeg beskjed om at det bare er å reise hjem, sier 16-åringen.

Han og tvillingbroren kjørte hjemmefra med en UTV (en firehjuling med tak) ved 15-tiden i går. Den går rundt 40 km i timen, og på reisen må de ta to ferger for å komme seg til landbruksskolen på Kleiva utenfor Sortland.

Når de kommer inn døra på internatet får de beskjed om at det ikke blir skole for dem.

Myndighetene har bestemt at ungdomsskoler og videregående skoler er på rødt nivå og hver enkelt skole må bestemme om de kan holde regelen om minst en meter mellom hver elev.

De ønsker også at studenter skal holde seg hjemme.

På Kleiva betyr det at de som går første året på videregående har hjemmeundervisning denne uken.

Den informasjonen kunne kommet tidligere, mener Kim André.

– Vi bruker så mye tid og ressurser på å komme oss hit, stipendet dekker ikke engang reisa. Når vi får beskjed samme dag om at vi bare skal dra hjem igjen, da er det klart at man blir sint og frustrert over det, sier 16-åringen.

Foreldre kritisk til sen informasjon

Flere foreldre har også uttrykt frustrasjon over sen informasjon. Særlig der elever og studenter må reise i flere timer for å komme til skole og studiested.

En far forteller at han i går brukte over ti timer i bilen. Først kjørte han datteren til skolen. Når han endelig kom hjem fikk han beskjed om at hun måtte hentes igjen. De var først hjemme ved 01-tiden natt til mandag.

Hjemme på Grytøya er også moren til Kim André irritert. Hun forstår at myndighetene må hindre smitten i å spre seg, men hun mener de burde vært tidligere ute.

– De satt og visste det i hele går, da er det dårlig å holde en pressekonferanse så seint. De kunne kommet med konkret informasjon langt tidligere. Guttene kjørte klokken 15, og klokken 18 kom meldinga fra statsministeren. Dette kunne de gått ut med på formiddagen, sier Knutsen.

– Tiltakene kom så raskt som mulig

Det var ved 18-tiden søndag kveld statsminister Erna Solberg holdt pressekonferanse om at de strammer inn. Det blir heller ikke fysisk undervisning for studenter før 18. januar, har regjeringen bestemt.

De kommer med flere råd og strammer inn som følge av at smitten av covid-19 øker flere steder i landet.

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre er også kritisk til tidspunktet rådene kommer på. Han mener lærerne har fått for kort tid til å tilpasse undervisninga.

– I tillegg har vi studentene som i går måtte lese på Bent Høies Facebook-side at det ikke blir forelesninger på campus før 18. januar. Mange hadde bestilt billetter og kunne fått beskjed før, sier Støre.

Støre møtte statsminister Erna Solberg til debatt i politisk kvarter mandag. Hun mener tiltakene kom så raskt som mulig.

– Vi fikk anbefalingene fra Folkehelseinstituttet (FHI) klokken 16 på lørdag. Vi ga beskjed til studentene så raskt vi hadde konferert i regjeringen. Det er viktig å ta med i historien at vi 28. desember fikk beskjed fra FHI at de ikke nå ville tilråde nye tiltak. De ville vente til begynnelsen av januar. Vi har forsøkt å følge de faglige tilrådningene, sier Solberg.

Lørdag den 2. januar sendte regjeringa ut ei pressemelding om at det ikke blir ikke fysisk undervisning på studiestedene før 18. januar.

– Burde kommet tidligere

Heller ikke studentene er fornøyd. I en kronikk i VG i dag skriver seks studentledere at de er forbannet på utdanningsminister Henrik Asheim.

Norsk studentorganisasjon mener også at regjeringens nye anbefalinger kom lovlig sent.

– Dette var et tenkt scenario allerede før jul, så vi mener de kunne kommet med anbefalingen om å bli hjemme tidligere. Vi må ha lært noe av pandemien i måned ni, og da bør det være mulig å gjøre den type avveininger tidligere, sier leder Andreas Trohjell til NRK.

Han forteller at de får tilbakemelding fra flere studenter som forteller at dette skaper stor usikkerhet.

– Vi vet at mange har dratt, og at mange skulle dra i går. Men det er også mange som utsatt å reise tilbake til studiestedet på bakgrunn av den anbefalingen som har kommet.

– Det blir en lang hjemreise

For elever og studenter er rådet å bli der de er. Det vil ikke komme penger til de som utsetter reisen sin eller avbestiller billetter.

– Det er hverken et påbud om å bli eller et forbund mot å reise. For dem som ikke har anledning til å bli igjen, så må de bare reise og følge digitale forelesninger fra studiebyen sin frem til det åpnes opp igjen for fysisk undervisning, svarer forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

For Kim André Johansen og broren starter hjemreisen mandag. De ville ikke rukket fergene hjem i går kveld, derfor fikk de lov til å være på rommet på internatet til klokken 12.

Målet deres er å bli agronom, eller bonde. Og i dag stod kjøretøy i gårdsdrifta på timeplanen. I stedet for praktisk undervisning blir det hjemmeskole over nett.

-– Det blir ei lang hjemreise. Det var ikke en trivelig kjøretur nedover hit, det var speilholker og glatt. Nå skal vi kjøre hjem på samme forhold i dag, jeg har vært med på en utforkjøring i år, det er ikke moro å kjøre de strekningen fra Kleiva og hjem, for det er ikke gode kjøreforhold, avslutter han.