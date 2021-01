Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Søndag kom statsminister Erna Solberg og helsemyndighetene med nye retningslinjer.

Ungdomsskoler og videregående skoler er nå på rødt nivå og hver enkelt skole må bestemme om de kan ivareta enmetersregelen.

Det blir heller ikke fysisk undervisning på studiestedene før 18. januar, har regjeringen bestemt.

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre er kritisk til tidspunktet rådene kommer på. Han tar også for seg vaksineringstempoet, og det han mener er manglende støtte til bedrifter.

– De er bakpå

– De er bakpå, akkurat som ved importsmitten. Det førte til kaotiske tilstander ved norske flyplasser. Det er alvorlig fordi vi fremover vil motta mange som skal til Norge for å jobbe, sier Jonas Gahr Støre.

GARDERMOEN SØNDAG: Disse køene skyldes hovedsakelig at alle som skal gjennom tollen må fremvise pass og egenerklæringsskjema. Flere steder i køen skal det ha vært for lite avstand mellom passasjerer. Foto: Signe Åhrén / Privat

Våre naboland Sverige og Danmark er blant landene i verden som har aller høyest smittetrykk nå. Selv om Norge også opplever en økning de siste ukene, er smitten på et lavere nivå enn mange andre land. Derfor er det ekstra viktig å kontrollere innreisende.

I helgen innførte regjeringen plikt til å teste seg for covid-19 for personer som reiser til Norge. Fra lørdag må alle som ankommer Norge, registrere seg digitalt. Det digitale reiseregisteret erstatter den midlertidige, papirbaserte løsningen.

– Nå skal Støre være glad for at vi har obligatorisk testing, sier statsminister Erna Solberg.

– Fikk 14 timer

Mandag morgen møtte hun Støre i årets første debatt. Han mener det tok for lang tid for regjeringen å få gjennomslag i diskusjonen med helsemyndighetene.

– Jeg reagerer på er at de får 14 timer på å gjøre disse vurderingene. Det må være mulig å gi et signal tidligere til de lærerne som har gjort så mye for å tilpasse seg til å forberede seg bedre.

– I tillegg har vi studentene som i går måtte lese på Bent Høies Facebook-side at det ikke blir forelesninger på campus før 18. januar. Mange hadde bestilt billetter og kunne fått beskjed før, sier Støre.

Erna Solberg mener tiltakene kom så tidlig som mulig.

– Vi fikk anbefalingene fra Folkehelseinstituttet (FHI) klokken 16 på lørdag. Vi ga beskjed til studentene så raskt vi hadde konferert i regjeringen. Det er viktig å ta med i historien at vi 28. desember fikk beskjed fra FHI at de ikke nå ville tilråde nye tiltak. De ville vente til begynnelsen av januar. Vi har forsøkt å følge de faglige tilrådningene, sier Solberg.

Treg vaksinering?

Samtidig som nye retningslinjer kom måtte regjeringen i helgen svare på kritiske spørsmål om hvorfor vaksineringstempoet er lavere i Norge enn mange andre land.

– Hvorfor ligger vi og EU etter resten av verden?

– For det første er det slik at flere land har såkalt nødgodkjent, og altså har gått kortere i prosedyrene for å godkjenne. Vi har hastegodkjent. Det er nyanser, men det betyr altså at det er en faglig større gjennomgang, og det synes jeg er klokt av EU fordi det er mye vaksineskepsis og alle ting som gjøres kortere bidrar til at folk blir mer redd, sier Solberg.

ISKALDT: Vaksinene som er godkjent av EU må oppbevares i 70 minusgrader frem til få dager før den skal brukes. Foto: Tone Spieler / NTB

Statsministeren sier det er gjort flere avtaler fordi en ville satse på ulike vaksiner for at vaksineutviklingen skulle gå raskt.

– Så har Israel vært heldige ved at de fikk vaksine tidlig. Men de kunne satset på feil produsent og måttet vente lenger, sier Solberg.

Støre er enige i at Norge skulle satse på flere vaksiner, men stiller spørsmål ved tempoet på vaksineringen.

– Israel satte alt på en hest og traff på den, Vi har vært med på et større prosjekt som jeg tror vil sikre vaksinene, men det er kapasiteten til å sette dem og at de når de viktige gruppene som er viktig, sier Støre

FHI-DIREKTØR: Camilla Stoltenberg er også klar på at tempoet i den norske vaksineringen vil bli høyere etter hvert. Foto: Ole Berg-rusten / NTB

– Jeg registrere at vi har fått 50.000 vaksiner det er satt 2000 doser. Så vi har mye å gå på for å forbruke de vi har. Spørsmålet blir om vi har nok vaksiner til å vaksine i den farten vi trenger til å få befolkningen opp, sier Støre.

Arbeiderparti-lederen mener vaksinen ikke kommer til å begrense behovene for tiltak fordi smitten er her. Derfor er han opptatt av tempoet. Solberg sier vaksinene tas så raskt som mulig.

– Vi er opptatt av at de blir tatt med en gang, nettopp fordi de ikke har varighet enn mer enn fem dager, sier Solberg.

Kritisk til manglende økonomisk støtte

Støre er også kritisk til kompensasjonsordningen for norske bedrifter

– De tiltakene som ble innført i går, må følges opp av tiltak overfor de bransjene – utebransjen, sport, trening og deler av reiseliv som ekstra rammet. Tiltakene vi har nå holder ikke og ordningen med å kompensere skulle vært på plass og det at den ikke er på plass gjør at bedrifter som kunne klart seg går over ende, sier Støre.

Solberg sier Norge har en god ordning.

– Vi har en av de beste i Europa. Vi skal også se på utvidelse. Hvis det blir vanskelig for noen bransjer så er denne ordningen slik at jo mer vanskeligheter, jo mer penger får en. Men en vil få bedrifter som går konkurs, sier Solberg.