Sent lørdag kveld ble det kjent gjennom Bent Høies Facebook-profil at studenter er rådet til ikke å reise med tog, fly eller buss før studiestart. Det betyr at mange studenter må avlyse reisen til studiestedet sitt.

Kunnskapsdepartementet varslet også at det blir digital undervisning frem til 18. januar.

– Jeg så det i en nettavis i går kveld. Så begynte nyheten å sirkulere rundt blant studenter på Snapchat, sier Brakstad.

Beskjeden kom i et forsøk på å stanse studenter som hadde pakket kofferten og var klar til å reise tilbake til studiestedene sine søndag. Brakstad er på juleferie i Haugesund, og har derfor valgt å avlyse flyreisen til Trondheim.

Søndag måtte lektorstudenten ringe sjefen på deltidsjobben og si at han ikke kunne jobbe til uka likevel.

– Jeg har jo trang studentøkonomi, og er ganske avhengig av å jobbe for å betale husleie og ha noe å leve av ved siden av studielånet, sier han.

– Rar kommunikasjon

Roar reagerer på kommunikasjonen til studentene gjennom pandemien.

– Jeg synes det er en rar måte å kommunisere på. Man vet det er studiestart på mandag. Hvorfor velger man å kommunisere dette så sent? Hadde kommunikasjonen vært i midten av desember så hadde vært helt greit, men da fikk vi beskjed om det skulle bli mer fysisk undervisning i januar, sier han.

Ane Breivik er jusstudent i Bergen og leder av Bergen Venstre, men er på juleferie på Østlandet. Hun måtte droppe togturen hjem, og synes det uheldig at beskjeden kom sent.

BLE FORBAUSET: Ane Breivik (V) er også en student som mener kontrabeskjeder har gjort det enda vanskeligere å være student under en pandemi. Foto: Erika Melhus

– Jeg ble forbauset. Vi studenter er i en skvis om man skal være i en trang studenthybel eller bli værende på hjemstedet. Mange har ikke med pensumbøker, og det kan være vanskelig å kjøpe bøker brukt i andre byer en studiestedet, sier Breivik.

– Urovekkende og kritikkverdig

Også studentleder ved Studentparlamentet ved Universitet i Bergen, Sandra Krumsvik, reagerer på nyheten, og kaller signalene til studentene under pandemien for dobbeltkommunikasjon.

Før jul ga både Universitet i Bergen og Høgskolen på Vestlandet beskjed om at studiestedene planla for fysisk oppstart fra semesterstart etter råd fra myndighetene.

– Det er urovekkende, kritikkverdig og synd at denne beskjeden kommer på tampen av lørdagskvelden. Det er utrolig demotiverende å starte semesteret på denne måten, sier Krumsvik.

REFSER MINISTEREN: Sandra Krumsvik, leder for Studentparlamentet ved UiB, sier hun gir Asheim strykkarakter for avgjørelsen. Foto: Tor Farstad / Tor Farstad

Hun mener utdanningsminister Henrik Asheim (H) har lovet studentene mer forutsigbarhet.

– Vi har vært tydelige gjennom helse høsten om at studentene trenger mer forutsigbarhet. Vi har vært på flere møter gjennom hele høsten for å kartlegge hvordan vi kan sikre nettopp dette. Men her tar studentene igjen støyten når dette iverksettes i siste liten, sier hun.

Mottok anbefaling om mer fysisk undervisning

I slutten av november mottok utdanningsminister Henrik Asheim (H) en rapport fra en ekspertgruppe som har sett på studentenes situasjon gjennom pandemien. Gruppen var ledet av Kunnskapsdepartementet, og hadde medlemmer fra blant Folkehelseinstituttet (FHI), Universitets- og høgskolerådet og Fagskolerådet.

I rapporten blir det blant annet anbefalt at det trengs mer struktur og systematikk i oppfølgingen av studentene, og at smitteverntiltak som varer lenge fører til økt behov for fysisk tilstedeværelse på lærerstedet.

– Regjeringen var tydelige på at de ville følge anbefalingene. Så kommer dette, sier Krumsvik og fortsetter med:

– Det å komme halv elleve en lørdagskveld til studenter som skulle reist i dag, er helt bak mål. Noen hadde lagt seg på nattoget eller kommet til studiestedet, og våkner i dag til tom hybel. Dette lover ikke godt, sier Krumsvik.

Studenter hardest økonomisk rammet

I en undersøkelse gjennomført av UIB i høst svarer mer enn hver femte student at de ikke har fullført, eller har vurdert å ikke fullføre alle emnene sine våren 2020 på grunn av koronanedstenging.

Norske studenter sliter med følelsen av isolasjon, savn og utfordringer med å henge med på studiet, viser en annen undersøkelse.

– Det har vært et utrolig krevende vårsemester og høstsemester for studentene. Vi har ikke hatt forutsigbarhet i det hele tatt, og det har vært utrolig trangt økonomisk, sier Krumsvik.

Mener regjeringen handlet raskt

– Vi fikk i går ettermiddag råd fra FHI og Helsedirektoratet som kom med forslag til mange innstramminger. En av tingene er at vi må satse på digital undervisning i høyere utdanning. Det er synd, men sånn må det bli, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H)

Han mener beskjeden kom så fort den kunne.

– Faktum var at planen var at vi skulle komme med alle tiltak i dag klokken 18, men jeg ønsket å gi beskjed til studentene så raskt som mulig. Det gjør at de kan flytte på reisen sin, sier Asheim.

Han sier liv og helse går foran hensynet til studentenes økonomiske situasjon.

– I denne situasjonen her kommer liv og helse først. Vi har fått et mutert virus som smitter mye mer, og som kommer til å få konsekvenser for samfunnet og studentene denne våren, sier han.

Han mener det er mulig for studenter å reise til jobben sin.

– Vi har bare sagt at det blir digital undervisning. Det er mulig for studenter å reise for å jobbe der gitt at bedriften holder oppe, sier han.

Likevel oppfordrer Bent Høie til studenter å bli værende der de befinner seg på juleferie.

– Hva er rådet ditt til usikre studenter?

– Jeg forstår usikkerheten. Mitt råd er at de som har mulighet til å booke om billettene og ikke har andre forpliktelser andre steder, blir der de er. Men det er ikke noe reiseforbud i Norge, sier Asheim.