Regjeringen utsetter trygging av «gruvesjakta»: SV-topp vurderte å stemme mot budsjettsamarbeid

I dag kom regjeringen til enighet om et budsjett i samarbeid med SV.

I Nordland og i Sørfold har det vært mye spenning knyttet til om den farlige veistrekningen mellom Megården og Mørsvikbotn vil bli prioritert.

Europaveien har blant annet blitt kalt gruvesjakt og krøttersti.

Fasiten:

Nei.

– Vi har ikke klart å rikke regjeringen sier en skuffet Mona Fagerås (SV) til NRK.

– Jeg er så skuffet at jeg er på vei å gå ut av mitt gode skinn. Rett og slett.

Vurderte å gå imot eget parti

Veien det er snakk om, er eneste vei gjennom Nordland. Den har en rekke tunneler som ikke oppfylles EUs sikkerhetskrav og har vært planlagt erstattet i flere år.

Nå ble veien nok en gang bortprioritert.

Fagerås sier saken er så viktig at hun vurderte å gå imot samarbeidet eget parti har med regjeringen.

– Det gikk nesten så langt at jeg var i ferd med å stemme imot at SV skulle støtte forhandlingsresultatet.

Hun legger til:

– At denne veien ikke kommer på plass og kan planlegge til neste år, synes jeg er trist som faen. Og det kan du sitere meg på.

TRIST SOM FAEN: Mona Fagerås (SV) synes det er forferdelig å tenke på at den farlige veien i Nordland ikke blir prioritert. Foto: Bjorn ER Lunde

Fagerås peker på at Trygve Slagsvold Vedum selv har vært og kjørt på veiene.

– Finansministeren sier at dette er alvorlig. Men det er tydeligvis ikke så farlig med en vei i Nord-Norge fordi vi skal bygge firefelts på Østlandet, slik at folk kan komme seg på hyttene sine.

– Det er så skuffende at regjeringen ikke ville se på disse tunnelene som overhodet ikke oppfyller tunnelforskriftene.

Skuffet Sp-politiker

Siv Mossleth er stortingsrepresentant for Senterpartiet fra Nordland.

I likhet med Fagerås er hun skuffet over det sørfoldtunnelene ikke ble prioritert.

– Jeg hadde allerede, fra budsjettet ble fremlagt, håpet at sørfoldtunnelene skulle få et unntak fra den stoppen på store veiprosjekt som ble lagt frem, sier hun.

Siv Mossleth (Sp) under en debatt i Bodø. Til høyre står Mona Fagerås (SV). Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Er du skuffet over egen regjering?

– Jeg er skuffet over at sørfoldtunnelene ikke fikk et unntak, og spesielt som nordlending, men jeg skjønner stramheten i budsjettet.

Hun påpeker at det er viktig å holde prisstigningen og kostnadsutviklingen nede.

– Og jeg vil presisere: Det er ikke en vraking av prosjektet, det er kun en utsettelse.

