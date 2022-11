Kilder til NRK: Enighet om neste års statsbudsjett

– Vi har kommet fram til at vi vil anbefale SVs stortingsgruppe å gå inn for den avtalen som vi har fremforhandlet med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, sa SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes til pressen i Vandrehallen på Stortinget i ettermiddag.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV har kalt inn sine stortingsgrupper til møte klokken 16.30 i ettermiddag.

En eventuell avtale skal drøftes i de tre partienes stortingsgrupper, før det etter planen blir pressekonferanse i Vandrehallen på Stortinget klokken 18.

De tre partiene har sittet i intense forhandlinger de siste dagene, i håp om å lande en avtale om neste års statsbudsjett før torsdagens budsjettdebatt.

De tre partiene er enige om en pakke for å hjelpe folk med økte levekostnader, etter det NRK forstår.

Allerede før budsjettforhandlingene var SV enig med regjeringspartiene om å øke bostøtten kraftig i de første månedene av 2023 med over 800 millioner kroner. Men penger til tiltaket skulle komme på plass i forhandlingene.

Oljeseier

Samtidig har SV i forhandlingene fått gjennomslag for at det ikke blir noen 26. konsesjonsrunde for oljeleting i denne stortingsperioden, etter det NRK forstår.

SV fikk i fjor høst til en avtale med regjeringspartiene om at den 26. konsesjonsrunden på norsk sokkel ikke skulle lyses ut i 2022.

Men avtalen gjelder bare ut året og ble derfor tatt opp av SV i budsjettforhandlingene.

Overskriftene for SV under forhandlingene har vært rettferdig fordeling og klima og miljø. I tillegg skal mer penger til bistand ha vært et vanskelig tema i samtalene.

I fjor fikk SV flyttet på seks milliarder kroner. Da hadde Støre-regjeringen lagt fram sine egne prioriteringer som et såkalt tilleggsnummer, etter at Solberg-regjeringen hadde lagt fram sitt budsjett.