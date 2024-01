Uvær, farevarsler og storm har preget overskriftene denne uka.

Natt til torsdag ventes ekstremværet «Ingunn» å treffe Norge med full styrke.

Men det stopper ikke der for værharde nordlendinger.

Allerede lørdag varsler Meteorologisk institutt om en ny storm mot Nordland.

– Det blir ikke akkurat vindstille den dagen heller. Fra lørdag morgen kommer det vind med styrke på stiv kuling fra sørvest og snøbyger i Bodø, sier vakthavende meteorolog John Austerheim.

– Det blir ganske urolige forhold kombinert med snøbyger som ikke gir seg, slår meteorologen fast.

Samtidig får Helgeland storm fra sørvest. Stormen kan bevege seg til Vestfjorden, ifølge meteorologen.

– Selve lavtrykkssenteret som ligger ute i havet er det enda mer vind i. Det kommer nærmere Bodø lørdag ettermiddag og kveld.

«Ingunn» treffer store deler av kysten torsdag. I Nordland er det ventet kraftige vindkast. Foto: Meteorologisk institutt

Dårlig nytt for Bodø2024

Akkurat det er dårlig nytt for byens største kulturarrangement noensinne.

Samme ettermiddag pågår nemlig åpningsseremonien av Bodø som europeisk kulturhovedstad.

I havna er det rigget til en stor flytende scene som skal brukes til åpningsshowet.

Prislappen på seremonien er på rundt 10 millioner kroner, skrev Bodø Nu i juni i fjor. Den totale prisen på hele åpningshelgen kommer på 20 millioner.

Med den ferske prognosen fra Meteorologisk institutt frykter nå arrangørene at arrangementet må gi tapt for værgudene.

– Vi ser at scenen og utstyret vi har på havna tåler dette været etter de siste dagene med uvær. Men det som er avgjørende for oss er sikkerheten til deltakerne og publikum. Grensen for når det er riktig for oss å avlyse går når vi ikke kan være trygge på at sikkerheten er ivaretatt, sier direktør i Bodø2024 André Wallann Larsen.

Ingen reserveplan

– Har dere en plan B hvis uværet slår til?

– Plan A er å gjennomføre åpningsshowet i havna. Plan B er å gjøre en del sikkerhetstiltak for å fortsatt gjennomføre showet ute. Hvis ikke det går må vi dessverre avlyse. Dette er ikke noe som vi kan ha innendørs.

Direktøren forteller videre at åpningen er noe de har gledet seg til i lang tid. Det er ikke aktuelt å utsette programmet om seremonien blir utsatt.

– Det er selvfølgelig veldig synd hvis det ryker. Vi håper at det skal gå bra. Vi er i rute med riggingen. Det er det faktiske været på lørdag som avgjør dette og ikke hva yr.no melder i dag.

Onsdag ettermiddag fant de likevel en åpning i ruskeværet til å få kjørt en gjennomkjøring med danserne fra Bodø VGS som skal bidra i showet.

Koreograf Ellinor Staurbakk var godt fornøyd med gjennomkjøringen: