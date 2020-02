I november varslet Nordlandssykehuset en budsjettoverskridelse på 106 millioner.

To måneder senere viser det seg at den faktiske sprekken var på 330 millioner kronber.

Det kom fram under et ekstraordinært styremøte i Nordlandssykehuset mandag ettermiddag.

Sykehusdirektør Paul Martin Strand hadde ikke en fullverdig forklaring på hvordan en budsjettoverskridelse på 106 millioner ble til 330 millioner to måender senere.

– Det er alvorlig, sier administrerende direktør Paul Martin Strand ved Nordlandssykehuset til NRK.

Direktøren innrømmer at kostnadssprekken er alvorlig, men sier det trolig ikke vil gå utover pasientene.

Strand ber styret om at han og styreleder skal snakke med Helse Nord om situasjonen.

Bygget i 15 år

Arbeidet med å bygge ut og modernisere Nordlandssykehuset har allerede pågått i mer enn 15 år.

Det første byggetrinnet var fullført i 2007 og holdt budsjettet. Det samme gjorde de to første fasene av neste byggetrinn.

Men det er i fase tre og siste del av prosjektet det har gått galt. Renoveringen av A- og B-fløya ligger nå an til å bli 330 millioner kroner dyrere enn planlagt. Det er 60 prosent høyere enn budsjettert.

Det er høyblokka fra 1972 som omfattes av den siste byggefasen. Høyblokka skal bygges ut og totalrenoveres.

Flere årsaker

STYREMØTE: Paul Martin Strand orienterer under dagens ekstraordinære styremøte i Nordlandssykehuset. Foto: Barbro Andersen / NRK

Forsinkelser, endringer i planene og 50 år gamle gulv som siger er noen av årsakene til millionsprekken.

Sykehusdirektør Paul Strand nevner flere forhold som årsaken til at budsjettsprekken ble så voldsom.

– Man har ikke klart å se for seg hvor komplekst og krevende denne utbyggingen skulle bli. Sykehuset har også vært i drift samtidig som renoveringen har pågått.

I ettertid innser Strand at sykehuset i 2016 burde stoppet opp og foretatt mer omfattende usikkerhetsanalyser.

Skal drøftes i Helse Nord

– En usikkerhetsanalyse på det tidspunkt ville i sterkere grad tydeliggjort den store kompleksiteten og reelle usikkerheten, sier Strand.

Millionsprekken skal drøftes i Helse Nords styremøte denne uken. 18.februar skal den opp i Nordlandssykehusets styremøte.

– Vi vil bruke mye tid på årsaksforholdene og se på hvordan dette har oppstått. Viderehvorfor vi ikke klarte å fange opp de siste 230 millionene på et tidligere tidspunkt.

Vi ikke ramme pasientene

EKSTRAORDINÆRT MØTE: . Det er den siste overskridelsen som er årsak til det ekstraordinære styremøtet. Foto: Barbro Andersen / NRK

Strand sier at Nordlandssykehuset vil jobbe hardt for å unngå at pasientene blir rammet av det voldsomme underskuddet.

– Vi har et budsjett på over fire milliarder kroner. Dette må vi klare å møte på et vis som ikke treffer pasienten.

Strand tror ikke andre kunne gjort utbyggingen billigere

– Vi mener at vi hele veien har gjort det som kunne gjøres for å holde kostnadsnivået under kontroll. Vi lander på 1,6 milliarder kroner, sier Strand.

Dette er årsakene til sprekken: Ekspandér faktaboks Forsinket oppstart på tilbygg

Sig i gulv

Skeive fasader

Utkobling eksist. teknikk/byggeskilleetablering

Oppkobling av ny teknikk mot eksisterende teknikk

Ombygging av "hvite arealer" (arealer som ikke skulle ombygges vesentlig)

Sikkerhetsproblematikk rundt renovering av trapperom, heislobbyer og korridorer

ABK

Diverse endringer

Bygningsmessig tilrettelegging for rokader

Tilleggsbestillinger og forseringer

Koordineringstiltak og urasjonell drift

Hensynet til pågående sykehusdrift

Få ville bygge

Byggingen av fase tre ble lagt ut på anbud i 2014. Konkurransen ble avlyst fordi det bare kom inn ett tilbud.

Også en anbudskonkurranse våren 2016 var mislykket. Kontraktene om å starte arbeidet ble ikke signert før årsskiftet 2016/2017. Det skjedde etter at arbeidet var delt opp i flere deler.

Etter de nye beregningene ligger det nye sykehuset an til å koste 4,7 milliarder kroner.

Nordlandssykehuset mener selv at det ville kostet mellom 6 og 7,5 milliarder kroner å bygge et helt nytt sykehus.

Styreleder i Nordlandssykehuset HF, Odd Roger Enoksen, sier etter møtet at han beklager situasjonen.

– Det er en sterkt beklagelig situasjon at man så seint i prosjektet får kjennskap til denne typen overskridelser, sier han til Dagens Medisin.