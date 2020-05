Tidligere i år varslet ansatte ved Nordlandssykehuset om at de hadde sett rotter i gangene på sykehuset i Bodø.

Ifølge tips NRK har fått har ansatte observert rotter ved flere anledninger. I ett av tilfellene, skal ei rotte ha falt ned fra taket på et rom på sykehuset.

Drift- og eiendomssjef Bernt Toldnes bekrefter at de har hatt besøk av rotter i vår.

– Siden tidlig i mars har vi fanget tre rotter, og den siste ble tatt 14. mai, sier Toldnes.

Rottene ble funnet i 1. etasje og i kjelleren på R-fløyen, som er den eldre delen av sykehuset. På grunn av rottene har sykehuset måttet flytte øyepoliklinikken til en annen del av bygget.

Kameraet som brukes for å registrere eventuelle bevegelser. Foto: Tom Uteng / NLSH HF

Toldnes har ikke hørt noe om hvordan de ansatte reagerte da de oppdaget rottene.

– Men jeg vil tro at det ikke var spesielt hyggelig å oppdage disse dyrene.

– Hvor store var rottene?

– Jeg har ikke hatt dem på vekta, men det var vel ganske normale rotter, vil jeg tro.

Ifølge Toldnes reagerte sykehuset umiddelbart etter at de ble varslet om rottene. De kontaktet også Rentokil skadedyrkontroll for å få hjelp.

– Vi tar dette på ramme alvor og sørger for at vi får bukt med problemet.

Nordlandssykehuset i Bodø. Foto: Kåre Riibe Ramskjell

Feller og kameraovervåkning

Nordlandssykehuset har satt opp flere videokameraer for å følge med på om de fortsatt har rotter på besøk.

De har også satt ut et 20-talls feller for å fange eventuelle flere uønskede gjester.

– Vi føler at vi har god kontroll på situasjonen, og vi sjekker fellene og videofilmene daglig. Det er ikke registrert bevegelse eller tatt noen i fellene siden 14. mai, sier Bernt Toldnes.

Johnny Langfjell og Stig Sandeide i Rentokil skadedyrkontroll avdeling Bodø. Foto: Tom Uteng / NLSH HF

– Hvordan har rottene kommet seg inn på sykehuset?

– Jeg har blitt fortalt at det skal en veldig liten åpning til for at ei rotte kommer seg inn. Det er naturlig at de trekker inn på varmere steder og der de tror at de kan finne mat. Sykehuset har også vært under utbygging, så det kan ha vært større muligheter for å ta seg inn på grunn av det.

– Hadde vi visst nøyaktig hvor og hvordan de kom seg inn hadde vi gjort noe med det for lenge siden, sier Toldnes.

De skal nå ta ned deler av himlingen i taket for å undersøke nærmere hvor rottene kan ha kommet seg inn.

Ei av fellene som er satt opp i R-fløyen på Nordlandssykehuset. Foto: Tom Uteng / NLSH HF

Flyttet øyeavdeling

Toldnes sier dette ikke går ut over pasientene.

– Det er ikke noen virksomhet som berører pasientene i området der vi har funnet rotter. Pasientene trenger heller ikke å være bekymret for å komme til sykehuset. Vi føler at vi har god kontroll på situasjonen.

Han har så langt ikke fått tilbakemeldinger om at pasienter har sett rotter på sykehuset.

Bernt Toldnes ved Nordlandssykehuset. Foto: Amalie Nygård Jakobsen / NRK

Korona har gjort at rottene trekker inn i bygg

Trond-Arnt Trondsen er skadedyrbekjemper i Rentokil Skadedyrkontroll.

Skadedyrbekjemper Trond-Arnt Trondsen, her avbildet i forbindelse med en tidligere sak. Foto: Tore Gjerløw / NRK

Han forteller at når det kommer til skadedyr, er det insekter som er til plage for folk først og fremst nå om våren.

– Spesielt er det maur som trekker inn i hus på jakt etter mat, forteller Trondsen.

Når det kommer til rotter, trives de best i bynære strøk.

Det er der de finner mat og skjulesteder. Under koronasituasjonen i vår, har skadedyrbekjemperne sett en endret adferd hos disse gnagerne.

– De har vært vant til å finne mat i bakgårder til restauranter og kafeer. Men der har det ikke vært mye mat. Dermed har trukket inn i boliger i større grad enn før.

Rotter trenger bare 15 til 20 millimeter åpning for å komme seg inn i et hus. Mus bare fem til seks millimeter. En rotte kan i tillegg hoppe opptil en meter.

– Rotter er også smartere dyr som er vanskeligere å bekjempe enn for eksempel mus. De kan finne vei inn under bordkledning, via vannlås, avløp og åpne sluker. Siden de er ofte er å finne i kloakken, kan de ha med seg sykdom.

– Hva bør man gjøre om man får uønsket besøk av rotter?

– Førsteprioritet er å finne ut hvor de har kommet seg inn. Så er det å sikre boligen og utføre bekjempelse. Siden de kan gjøre skade for hundretusener, er det lurt å ha forsikringen i orden.

På YouTube har noen testet hvor små hull mus kan komme seg gjennom: