Senterpartiet øker forspranget i nord

I Troms og Finnmark får Senterpartiet nå 24 prosents oppslutning, mot Arbeiderpartiets 22,5 prosent. Det viser meningsmålingen Infact har laget for NRK, Nordlys og iFinnmark. Oppslutningen er dobbelt så stor som Sp kan vise til på landsbasis.

Senterpartiet går fram med 2,2 prosentpoeng siden juni. Arbeiderpartiet øker også, med 1,4 prosentpoeng. Feilmarginen for Troms og Finnmark er 2,1 prosentpoeng.

– Det er veldig motiverende at vi får en ny måling der vi går opp. Jeg tror det handler om den arrogansen folk opplever, at man tar lettere på beredskapen i nord enn i sør. Det tror jeg skaper en reaksjon, som er en av grunnene til at Senterpartiet går fram, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum.

Tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark har flere ganger blitt brukt som forklaring på at Sp gjør det skarpt i nord, og det er først og fremst Ap som har tapt stemmer til Sp.

– Dette er en sak som har vært frontet av Høyre og Fremskrittspartiet, men de blir ikke rammet av dette i samme grad som Ap. Jeg tror partistrategene i Ap klør seg litt i hodet over dette, sier valgforsker Bernt Aardal.

– Folk protesterer, sier Ap

– Vi skal stå på helt til «the bitter end», sier Bjørn Inge Mo (Ap). Foto: Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiets førstekandidat til fylkestinget, Bjørn Inge Mo, medgir at han har vært undrende til hvordan velgerne har strømmet fra Ap til Sp.

– Det har nok vært en god del hodekløing. Jeg tror bevegelsene vi ser blant velgerne er en protest mot at folk føler de ikke blir tatt på alvor. Vi blir bare tildelt knapper og glansbilder, sier arbeiderpartimannen fra Troms og Finnmark.

Han peker på infrastruktur og naturressurser som tema som er viktig for dem som bor i nord.

– Den største kampen for oss er å sørge for at de rike naturressursene vi har i nord blir brukt til regional næringsutvikling, og at vi får bygd ut vei og jernbane.

Han forsikrer om at han har tro på at Ap kan få et bedre resultat enn meningsmålingen viser.

– Jeg synes det er positivt at man kan spore en framgang for Ap. Så må jeg jo være enig i at når endringene for alle partiene er innenfor feilmarginen, så synes det som om det langt på vei har satt seg. Men vi skal stå på helt til «the bitter end», helt til valgdagen, sier Mo.

Like stor i Finnmark som i Innlandet

I Finnmark står Senterpartiet like sterkt som i hjemregionen til senterpartilederen, Innlandet. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

Med oppslutningen Sp nå har etablert seg på, forflytter partiets tyngdepunkt seg nordover. I Finnmark fikk Sp 6 prosent av stemmene for fire år siden. For to år siden 15 prosent. Ved å se på Finnmark alene i den nye meningsmålingen, viser det seg at Sp ligger an til å få 28 prosent av stemmene her.

Med denne økningen er Sp blitt like populær i Finnmark som i hjemregionen til senterpartilederen, i Innlandet.

– Det er klart det påvirker politikken vår når vi får flere med oss fra nord. I Nord-Norge vet man hvor viktig det er med nasjonal kontroll over naturressursene, og ikke minst også lokal verdiskapning. Jeg tror en del av de sakene blir enda mer forsterket når vi blir så sterke som vi ser ut til å bli i Nord-Norge, sier Vedum.

Kan bli samarbeid mellom Ap og Sp

Meningsmålingen fra Infact viser at Ap og Sp ligger an til å bli jevnstore i fylkestingssalen i Tromsø. Sp med ett mandat mer enn Ap.

Selv om Arbeiderpartiet og Senterpartiet har blitt politiske motpoler i valgkampen, kan de fort ende opp med å samarbeide etter valget. Men slik mandatfordelingen ser ut med dagens meningsmåling, trenger Ap og Sp to mandater til for å ha flertall.

Førstekandidat Ivar B. Prestbakmo vil bestemme seg for samarbeidspartnere først etter valget. Foto: Lars Åke Andersen / Troms fylkeskommune

– Det er ikke usannsynlig at det kan bli et samarbeid mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet i det nye fylkestinget. Men vi skal få gjennomført valget først, og så vil forhandlingene etter vise hvilken vei det går, sier førstekandidat Ivar B. Prestbakmo fra Senterpartiet.

– Sp har mange saker som mobiliserer

Valgforsker Bernt Aardal mener det er interessant i seg selv at oppslutningen i nord nå synes å være så stabil.

– Særlig i Finnmark går Ap på en smell, med en halvering av oppslutningen fra sist valg. Det som kanskje er styrken til Sp nå er at de har flere saker som jobber for dem. Kommunesammenslåinger, region- og politireformen, sentralisering av sykehus, og orionflyene på Andenes. Det er mer enn nok å mobilisere velgere på, sier Aardal.