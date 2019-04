Det har vært det ene etter det andre for Sandnessjøen i Alstahaug.

Onsdag kom nok en dårlig nyhet, da Nord universitets avdeling i Sandnessjøen ble foreslått nedlagt.

Det kan se ut som at kommunen med sine 7400 innbyggere har vært forfulgt av trusler om nedleggelser. Det siste halve året har det toppet seg.

Først var det sykehuset.

I desember i fjor ble det foreslått nedlagt samme dag som sykehuset feiret baby nummer 300 og rekordmange fødsler.

Et ekspertutvalg hadde da sett på hvor det burde ligge sykehus på Helgeland.

Utvalget kom fram til at den beste løsningen ville være ett stort sykehus i Mo i Rana. Den største byen på Helgeland som ligger 1 time og 40 minutters kjøring fra Sandnessjøen.

Tanken på å miste sykehuset i Sandnessjøen med sine ca. 350 årsverk ble den gang betraktet som «dramatisk».

Men det var bare starten.

Flere dårlige nyheter

For like over nyttår kom nyheten om at begge de to hotellene i byen var lagt ned. Det ene hotellet var blitt kjøpt opp av det andre, som deretter gikk konkurs.

Byen står derfor uten hotell.

I mars fortalte entreprenørbedriften B-G Entreprenør AS at det kom til å legge ned avdelingen i Sandnessjøen og Nesna. 30 arbeidsplasser ble overflødige. Virksomheten ville i stedet samle alt i Mo i Rana.

Deretter var det tingretten.

Tidligere denne måneden ble det foreslått av den lokale sorenskriveren at tingrettene i Brønnøy og Alstahaug blir lagt ned og flyttet til Mo i Rana.

Rett etterpå var det trafikkstasjonen.

Like før påske ble det kjent at Statens vegvesen skal omorganisere. Forslaget er å legge ned trafikkstasjonen i Sandnessjøen. Det er nå ute på høring.

Rett etter påsken kom nok en dårlig nyhet for Sandnessjøen.

For sist ut er altså at studiestedet kan bli lagt ned.

Onsdag ble det foreslått å legge ned studiesteder. Deriblant Sandnessjøen. Her har vært sykepleierutdannelse i byens sentrum.

I forslaget ligger det at Mo i Rana i stedet skal styrkes.

Påkjenning

Ordfører i Alsthaug er Bård Anders Langø. Han sier han begynner å miste troen på at det vil være mulig å bo utenfor sentrale byer i Nord-Norge.

– Hver eneste dag er en påkjenning. Vi bruker utrolig mye ressurser på møter og reiser for å argumentere for at dette er en dårlig politikk.

Han sier han ikke kan anslå hvor mange arbeidsplasser i kommunen som er i fare.

– Men du kan trygt si det har eskalert. Som lokalpolitikere føler vi oss maktesløse og avstandene blir større, sier Langø. Han er også fylkesstyreleder i kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS).

– Dagens grep tapper Alstahaug for viktige arbeidsplasser og ikke minst; innbyggere.

Ordfører Bård Anders Langø i Alstahaug bekrefter at det har vært vel mange dårlige nyheter i det siste. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Forstår godt saken

Ordfører i Rana kommune, Geir Morten Waage, sier han forstår godt hva Alstahaug går gjennom.

– Jeg har stor forståelse for Alstahaug. Rana kommune taper også arbeidsplasser. Den foreslåtte nedleggelsen av NRKs lisenskontor vil bety et tap av 100 arbeidsplasser.

I tillegg sier ordføreren at digitaliseringen innenfor Navs enheter også gjør situasjonen verre for kommunen.

– Fra 2013 til 2018 ble det 14.505 flere statlige ansatte i Norge. Med det som skjer ved Lisenskontoret, havner Nordland på minussiden.