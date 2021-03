Narvik er et knutepunkt for godstrafikk i Nord-Norge. Det betyr at i underkant av 500 vogntog hver dag på E6-en som går rett gjennom sentrum i Narvik, kjent som Gate 1.

Til tider er det så mye svevestøv i Narvik sentrum at barn og folk med helseutfordringer ikke har kunnet oppholde seg i sentrum.

Nå kommer det penger i nasjonal transportplan for å bygge en 1,3 km lang tunnel under byen og lede tungtrafikken bort fra sentrum.

Ifølge lekkasjen fra Nasjonal transportplan skal det bevilges 200 millioner i første del av Nasjonal transportplan.

Den totale prislappen på tunnelen vil trolig koste 900 millioner kroner. Derfor avhenger en tidlig byggestart at kommunen vedtar at resten av tunnelen skal finansieres med bompenger.

Her vil den nye tunnelen i Narvik gå. Foto: Statens Vegvesen

Prosjektet omfatter i hovedsak bygging av tunnel, men i tillegg vil det vil settes i gang tiltak i Narvik sentrum. I samarbeid med Narvik kommune vil Statens vegvesen bidra med miljøtiltak i og rundt Kongens gate.

Marianne Dobak Kvensjø, som er Nordland Høyres andrekandidat til stortingsvalget, jubler over milliondrysset over hjembyen.

– Som å vinne i Lotto

– Jeg er kjempeglad. Dette er de beste nyhetene vi kunne forvente oss. Det er som å vinne i Lotto, julaften og 17. mai på en gang, sier hun.

- Denne regjeringen har satset på Nordland. Vi vet at sjømatnæringen vil vokse i Lofoten og Vesterålen. Det skal over Narvik og ut i verden, sier Marianne Dobak Kvensjø. Foto: Frida Brembo / NRK

Hun forteller at Narvik over mange år tatt en stor belastning for verdiskapningen og eksportrekorder i sjømatnæringen.

– Men prisen har vært dårlig luftkvalitet. Med overskridelser som er over det som er tillatt nasjonalt. Det har påvirket både helsen til befolkningen og byutviklingen vår.

Kvensjø understreker at tunnelen ikke bare vil komme befolkningen i Narvik til gode.

– Dette er gode nyheter, ikke bare for Narvik, men for hele Nordland.

Kvensjø synes det er vanskelig å tidfeste når den første bilen kan kjøre gjennom den nye bytunnelen.

– Men målsettingen er at tunnelen skal stå klar til alpin-VM i 2027, slik at får folkefesten i sentrum.

Terminal og togstasjon

Men det er ikke bare tunnelen som får penger i NTP-en som legges fram neste uke.

Narvik får også 650 millioner kroner til Narvikterminalen. I tillegg kommer det 250 millioner til Narvik stasjon, altså fullfinansiering til disse prosjektene.

Det har vært store utfordringer knyttet til kapasiteten ved Narvikterminalen.

– Vi vet at sjømatnæringen vil vokse i Lofoten og Vesterålen. Det skal over Narvik og ut i verden. Narvik har vært en flaskehals og en bekymring, særlig for oss som bor her. Nå får vi løst trafikkutfordringene, men også helse- og miljøutfordringene, sier Marianne Dobak Kvensjø.

– Nå får man tatt ut potensialet som ligger og økt verdiskapningen og skape flere arbeidsplasser i Narvikregionen, legger hun til.

Penger også til Narvik togterminal og stasjonsbygg

Johnny Hansen er leder av Godsalliansen og forbundsleder i Norsk Sjømannsforbund. Han er glad for at prosjektene tas inn i Nasjonal Transportplan.

– Godsalliansen har vært opptatt av Narvik-terminalen og Ofotbanen både fordi det er en transportkorridor som er stadig viktigere for sjømatnæringen i Norge og fordi det er en viktig del av godstransporten mellom nord og sør i Norge, via Sverige.

I tillegg gir jo togforbindelsen med Kina muligheter for kombinasjonen av jernbane og skipstrafikk i fremtiden, legger han til.

Trond Davidsen er viseadministrerende direktør i Sjømat Norge. Også han gleder seg over nyheten i dag.

– Det har i flere år vært et sterkt ønske fra sjømatnæringen om å øke kapasiteten på Ofotbanen. Det sendes mer enn 200.000 tonn sjømat i året på Ofotbanen, og potensialet er stort for videre vekst. En utbygging slik foreslått vil gi en kapasitetsvekst som er helt nødvendig.