Det knytter seg stor spenning til hvordan Boris Johnson skal takle problemene som presser seg på for Storbritannia etter at han tar over som statsminister. Det er fem hovedsaker:

1. Holde løftet om å gå ut av EU 31. oktober

Boris Johnson har gått langt i å garantere at britene skal ut av EU innen fristen 31. oktober koste hva det koste vil. Men tiden er knapp.

2. Overbevise EU om at de må forhandle på nytt

– Det er et eget spesielt sted i helvete..., sa EU-president Donald Tusk og tenkte på brexit-forkjemperne. Spørsmålet blir om Johnson vil klare å overbevise EU-lederne om at de må åpne opp for nye forhandlinger om utmeldingsavtalen, noe de så langt har sagt nei til.

3. Samle politikerne

Finansminister Philip Hammond vil gå av i sin protest mot at Boris Johnson blir statsminister. Årsaken er at Johnson ikke utelukker å gå ut av EU uten noen avtale. Foto: Adrian Dennis / AFP

Johnsons regjering vil stå overfor akkurat det samme Parlamentet som sin forgjengerTheresa May, som mislyktes fullstendig i EU-saken. Politikerne klarer ikke enes om hvor tett forholdet mellom Storbritannia og EU skal være etter at de britene er ute av EU.

4. Trusselen om å bli felt som statsminister

Dersom Boris Johnson gjør alvor av å ville gå ut av EU uten noen avtale, så vil det blir stilt mistillitsforslag mot ham.

Det kan lede til nyvalg der det er ventet at Brexitpartiet, som har et klart nei-til EU standpunkt, men også Labour (Arbeiderpartiet), vil gjøre det godt.

5. Konflikten med Iran

Boris Johnson må takle den økende spenningen i Persia-gulfen etter at en britiskregistrert tanker ble tatt i arrest av Iran i Hormuzstredet.

HMS Montrose opererer i Persia-gulfen. Britene foreslått en felles europeisk styrke for å sikre skipstrafikken i området Foto: Handout . / Reuters

Johnson som har et nært forhold til Donald Trump, må balansere det ønsket opp mot å vise at de er imot at amerikanerne har gjeninnført sanksjoner mot Iran.

Britenes forhold til Iran er også delikat fordi en britisk-iransk kvinne sitter fengslet i Iran for spionasje, noe britene mener hun er helt uskyldig i, og derfor ønsker henne hjem til London.