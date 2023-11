• Norsk torsk, skrei og hyse har fått bærekraftsmerket tilbake rett før vinterfisket starter.

• Bærekraftsmerket ble mistet for to år siden fordi skreien blandet seg med kysttorsk, noe som skapte usikkerhet rundt bærekraftig fiske.

• Mange europeiske innkjøpere krever at fisken skal være MSC-sertifisert for å ta den inn i sine supermarkeder.

• Norges Fiskarlag har jobbet hardt for å få merket tilbake, og dette har vært deres høyeste prioritet.

• DNV (tidligere Det Norske Veritas) har hatt ansvar for prosessen med å få MSC-merket på plass.

• Nå kan all norsk torsk, skrei og hyse eksporteres til alle land igjen, og det internasjonale markedet er klart for å kjøpe norsk fisk.

