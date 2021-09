Kilowattprisene er historisk høge.

Difor rømmer straumkundane nordover – der prisen er lågare.

Men no vert det for dyrt for dei nordnorske kraftselskapa.

Då må dei stenge døra for kundar frå sør.

Stansa sal til Sør-Noreg

– Vi har stansa salet til kundar frå sør for Nordland.

Det seier administrerande direktør i straumleverandøren Polar Kraft, Herold Myrland.

Ein tørr sommar gjer at magasina sør i landet står tomme.

Det kombinert med høg etterspurnad av stram frå Europa gjer at straumprisene har skutt i taket.

Herold Myrland er direktør for Polar Kraft Foto: Polar Kraft

– Når marknaden hadde ein så kjapp og brutal stigning på berre nokon veker er det ikkje mogleg setje ein felles pris for heile Noreg. Det er for ulike prisar.

For sjølv om det er kraftoverskot i nord, har ikkje landsdelen kapasitet til å overføre så mykje straum sørover.

For å gi straum til kundane sine i sør må Polar Kraft kjøpe straum til dei frå sør i landet.

Då går Polar Kraft i tap på disse kundane.

Det var Fremover som skreiv om dette først.

– På eit vis kan du seie at vi sit på innestengt kraft i nord til god pris. Han kjem ikkje dei som befinner seg i sør til gode, seier direktøren i Polar Kraft.

Myrland seier at det er sjeldent prisforskjellen mellom nord og sør er så høg som no.

Det har dei ikkje tatt høgde for i sine fastpriskontraktar.

Men det må dei gjere no.

– Vi har nokre kundar som er veldig nøgde no, som allereie sit med ein kontrakt med oss på 1-5 år. Dei beheld avtala si – kjøpt er kjøpt, seier Myrland.

Men det skipet har gått for nye kunder som ønsker seg billig kraft frå nord.

– Det har vore stor pågang frå folk som ønsker seg billigare straum. Det avtok då vi varsla at vi ikkje lenger leverer straum til kunder i sør.

Polar Kraft har skrive seg ut av listane over straumleverandører for kunder i sør midlertidig.

Dei er først nøydde til å skru opp fastprisen for dei som bur sør i landet.

– Det er vanskeleg å seie korleis ein femårskontrakt vil sjå ut for sør nå vi opner det igjen om eit par veker, men det vil verte vesentleg høgere enn vi har hatt i nord til no.

Overskot lik eit halvt års straumforbruk

– Viss kabelen mellom nord og sør var stor nok ville vi ikkje hatt prisforskjeller mellom nord og sør, seier Tom Eirik Olsen, handelssjef i Ishavskraft.

Tom Eirik Olsen er handelssjef i Ishavskraft. Foto: Marie Louise Somby / Árvu

No har vi eit stort produksjonsoverskot i nord. Det vil seie fra nord til midten av landet både i Noreg og i Sverige.

Og årsaka til det? I tillegg til mykje regn handlar det om utbygging av vindkraft i Nord-Sverige ifølge Olsen.

– Det hjelper på at det har regna mykje i nord, men andel vannkraft er liten i forhold til vindkraft i nordområdene. No har vi nesten 60 tw timer med produksjonsoverskudd i Nord-Noreg.

Noreg bruker totalt omkring 130 tw timer i året.

Det vil si at Nord-Noreg sit på eit overskot som tilsvarer halvparten av Norges forbruk.

Og dette overskotet vert i dag i hovudsak eksportert til utlandet, der betalingsevna er størst fordi behovet er så stort.

– Kvifor sender vi ikkje heller straumen til Sør-Noreg?

– Det er mange drakrafter for å få på plass betre overføring nord-sør. Industri i sør betaler høgere pris enn samme industri i sør.

Samstundes ønsker krefter i nord ønsker å halde prisen låg for å etablere ny industri der.

– Prisforskjellene skal gjere det atraktivt å etablere seg i nord som forbruker og i sør som produsent. I en optimal verden skal markanden ordne opp i dette over tid, seier Olsen.

Olsen trur det vil bli utjevna ein eller annan gong i framtida - men det er vanskeleg å seie kor lang tid det vil ta.

For sjølv om ein skulle velje å leggje nye kabler for å flytte straumen frå nord til sør vil det ta lang tid før dei ligg klare.

– Det enklaste er å flytte til nord om du vil ha låg strømpris, eller leggje solceller på taket eller installere varmepumpe om du på bu i sør.