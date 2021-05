Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Uten jobb ville jeg nok ha kjedet meg. Jeg husker ett år da alle vennene mine hadde jobb, men ikke jeg. Det var ikke gøy, sier Therese Solbakken (16).

De to siste somrene har hun jobbet på Gildeskål bo- og servicesenter (Gibos). Det er mulig gjennom et tiltak som heter Ung jobb. Pengene til satsingen kommer fra Nordland fylkeskommune. De har tidligere satt av en viss sum i sommerjobbtilskudd til kommunene.

Fordelingen av pengene baserer seg på et grunnbeløp som alle kommunene får. Videre får de en sum ut fra hvor mange innbyggere de har under 19 år.

– Pengene kan de bruke der de ser behovet. Om det er turistguider, ansatte ved sykehjemmet, parkeringsvakter eller vaktmestere, sier Simon Johnsen, fylkesvaraordfører i Bodø.

– Gitt meg masse livsglede

I Gildeskål kommune har en del av pengene blitt brukt på å ansette folk ved bo- og servicesenteret. Noe Therese Solbakken har tjent godt på.

– Det er fint å tjene egne penger og ikke være avhengig av foreldrene mine, sier hun.

– I tillegg har jobben på Gibos gitt meg masse livsglede. Å kunne være sammen med brukere og pasienter der er veldig koselig. De har så mye å snakke om. Jeg har fått høre livshistoriene deres, og det er noe jeg bærer med deg.

Faktisk var det jobben på Gibos som fikk Solbakken til å velge helse- og oppvekstlinja på videregående skole. Og hun har også søkt sommerjobb der i år.

Og denne sommeren kan det se ut til at enda flere unge i Nordland får nyte godt av løsningen til fylkeskommunen.

PÅ JOBB: Therese Solbakken i uniformen hun har brukt på jobb på Gildeskål bo- og servicesenter de siste to somrene. Foto: Privat

Nordland fylkeskommune dobler sommerjobbpengene

På fylkestinget i juni skal politikerne i Nordland ta stilling til om de skal doble sommerjobbtilskuddet til kommunene, fra 1,5 til 3 millioner kroner.

– Dette gjelder tilbudet til de unge, et satsingsområdet vi alle er enige om. Så jeg er ganske sikker på at forslaget går gjennom, sier fylkesvaraordfører Simon Johnsen.

Pengene som skal gi ungdom noe å gjøre i sommer har fylkeskommunen spart inn under koronapandemien.

– Vi har hatt digitale møter og hjemmekontor, som alle andre. Vi har reist mye mindre og i tillegg har vi spart en del penger på å ikke arrangere fylkesting på vanlig vis. Vi ønsker å bruke disse pengene på ting som er viktig og koronarelatert, sier Johnsen.

NRK har spurt de andre fylkeskommunene om de gjør noe likende. Av dem som har svart, er det kun Vestland fylkeskommune som satser på sommerjobber for unge.

Dette svarer fylkeskommunene Ekspandér faktaboks Troms og Finnmark: Ingen liknende ordning.

Ingen liknende ordning. Vestland: Dobler antall sommerjobber. Kan også være aktuelt å bruke deler av overskuddet fra 2020 til liknende tiltak. Det avgjøres på fylkestinget i juni.

Dobler antall sommerjobber. Kan også være aktuelt å bruke deler av overskuddet fra 2020 til liknende tiltak. Det avgjøres på fylkestinget i juni. Innlandet: Ingen liknende ordning.

Ingen liknende ordning. Viken: Ingen liknende ordning.

Ingen liknende ordning. Møre og Romsdal: Ingen liknende ordning. Ikke svart: Trøndelag

Vestfold og Telemark

Rogaland

Agder

Fylkesvaraordføreren i Nordland sier de ønsker å doble tilskuddet i år fordi det kan være vanskeligere enn noen gang for lokal ungdom å få seg sommerjobb.

– For eksempel er det mange som har sommerjobb knyttet til turisme. Jobber det er vanskelig for bedriftene å tilby slik reisesituasjonen er nå, sier Johnsen.

Men pengene skal ikke bare gå til jobb. Kommunene kan også bruke det på aktiviteter og arrangementer for ungdom.

– Vi gjør dette for å gi et løft til kommuner som har stått i en vanskelig situasjon, og ikke minst for å gi et tilbud til ungdom som kanskje ikke ville hatt så mye å gjøre denne sommeren.

SOMMER MED MENING: Fylkesvaraordfører i Nordland, Simon Johnsen, sier at sommerjobbtilskuddet handler om å kunne bidra til å gi ungdom viktig arbeidserfaring og en sommer med mening. Foto: Bente Johansen / NRK