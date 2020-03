Flere bedrifter i Nordland varsler krise, ifølge de fire partene. Deres bønn er at reiserestriksjonene mellom kommunene i Nordland må oppheves umiddelbart.

For hele én av to nordlandsbedrifter har allerede likviditetsproblemer, viser NHOs siste medlemsundersøkelse.

Kommunenes lokale smitteverntiltak, reiseforbud og karanteneregler truer viktige samfunnsfunksjoner i Nordland, mener fylkeskommunen, Nav, NHO og LO.

– Vi frykter at lokale reiserestriksjoner og karanteneregler kan være så skadelige at folk ikke har en arbeidsplass å komme tilbake til etter at koronapandemien er under kontroll, sier regiondirektør i NHO Nordland, Daniel Bjarmann-Simonsen, i en felles pressemelding.

Og dette sier han om bedrifter som kan måtte stenge ned på grunn av stengte grenser:

Går imot FHIs råd

En rekke kommuner nordpå har opprettet vakthold på kommunegrensen og iverksatt automatisk karantene for alle som har reist sør for Dovre.

Folkehelseinstituttet anbefaler å ikke iverksette lokale reiserestriksjoner. Likevel har flere kommuner i Nordland valgt å gjøre nettopp det.

I Rana, Vefsn og Alstahaug skal alle som har vært utenfor Helgeland i karantene i 14 dager.

I Bodø gjelder dette alle som kommer reisende fra sør for Dovre.

RESTRIKSJONENE HJELPER: Samtidig er det i fylkeshovedstaden ikke avdekket nye smittetilfeller de siste dagene. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Fredag ettermiddag slo justisministeren fast at disse tiltakene lager for mange problemer for viktig transport av varer og medisiner.

– Blir hindret av stengte kommunegrenser

Det må være mulig å ha to tanker i hodet samtidig, mener fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll (Ap).

– Etter liv og helse er det klart viktigste vi kan gjøre, å holde hjulene i gang. Hvis lokale tiltak ikke hjelper til å hindre smitte, må de oppheves slik at næringslivet kan holde hjulene i gang, sier han.

LO Nordland frykter reiserestriksjonene blir nådestøtet for flere bedrifter om ikke de oppheves.

– Vi har mange bedrifter med nok arbeidsoppgaver, men de blir hindret av stengte kommunegrenser og karantene på ansatte som passerer grensene, sier regionleder i LO Nordland, Rita Lekang.

NHO, LO, Nav og Nordland fylkeskommune er enige om hva som må gjøres.

Dette mener de kommunene må gjøre: Ekspandér faktaboks Kommunene i Nordland må koordinere restriksjonene bedre, det bør være like regler.

Tiltak må ikke hindre at nødetater, nødvendige varer og arbeidstakere kommer over kommune- og fylkesgrenser.

Fylkesmannen bør få myndighet til å forvalte karantenereglene.

Kommunene må ta ansvar nå. Levedyktige bedrifter kan ikke hindres fra å holde hjulene i gang. Særlig ikke når det går mot helsemyndighetenes råd.

Gruveselskap i Rana sliter

Rana Gruber er blant bedriftene som har store problemer med å opprettholde produksjonen, sier Lekang.

Selskapet holder til på Helgeland, men flere titalls personer hos underleverandørene bor ikke på Helgeland, forteller daglig leder Gunnar Moe.

I tillegg er flere hjemme i karantene av ulike årsaker.

HÅP: – All respekt for vurderingen som er gjort av kommuneoverlegen, men jeg mener vi kan innføre rutiner som gjør at vi tar ned risikoen til et minimum, og således kan oppfylle begges interesser, sier Gunnar Moe i Rana Gruber. Foto: Lars-Petter Kalkenberg

Rana Gruber klarer likevel å holde full produksjon enn så lenge ved å omplassere folk internt. Men de strenge restriksjonene kan ikke vedvare, sier Moe.

Da må produksjonen i så fall tas ned.

– Da blir det tapt salg. Og tapt salg i disse tider er ekstremt kritisk, sier han.

– Håpet mitt nå er at kommuneoverlegen i Rana lytter til de rådene som er kommet fra justisministeren, og som jeg forstår også fylkeskommunen kommer med, sier Moe.