En lastebilsjåfør var på vei fra sør til nord denne uka. På Saltfjellet skal han ha blitt møtt av en brannmann som påla ham å snu.

En annen yrkessjåfør ble visstnok nektet å kjøre frem til rampa på en butikk i Trøndelag.

Begge historiene er fortalt av Roar Melum, regionsjef i Norges Lastebileierforbund.

Også handelsnæringen har opplevd uro. Coop Norge har blant annet valgt å stoppe salget av godteri og nøtter i løsvekt i samtlige butikker, fordi noen kommuner begynte å innføre salgsforbud – andre ikke.

SALGSSTOPP: Coop besluttet onsdag full stans i salget av smågodt og nøtter i løsvekt. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Også Ørland har vedtatt følgende karantenekrav: Ørlendinger som har vært i Trondheim må ved hjemkomst rett i 14-dagers karantene.

I tillegg har en lang rekke kommuner satt karantenekrav til innbyggere som har vært på reise sør for Dovre.

GJØR JOBBEN VANSKELIG: Yrkessjåfører sliter med å gjøre jobben sin nå som kommuner innfører ulike regler, sier Roar Melum. Jobben deres er definert som samfunnskritisk tjeneste. Alle sjåfører må nå ha med et skriv i bilen for å vise frem hvis de blir stanset. Foto: Klara Skovro Thoresen / NRK

Skal lovlighetssjekke hver kommune

Ja, den siste uka har stadig flere kommuner vedtatt egne regler for å bremse koronasmitte. Dette kan de gjøre, med hjemmel i smittevernloven.

Likevel mener sentrale myndigheter det er grunn til å ettergå hva hver enkelt kommune har gjort. Dette for å finne ut om vedtakene faktisk er lovlige eller ikke.

Derfor har regjeringen gitt et oppdrag til alle landets fylkesmenn, via Helsedirektoratet: Fylkesmennene skal nå gå gjennom vedtakene til hver og en kommune.

Arbeidet har allerede begynt.

– Vi skal se på karantenebegrensningene som kommuner har lagt på befolkningen. I tillegg skal vi sikre at samfunnskritiske tjenester slipper til, sier Audhild Buan, juridisk seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Trøndelag.

Oppdraget handler altså om å gå gjennom vedtak som formelt sett er fattet. Det vil i utgangspunktet ikke omfatte de sterke anmodningene som en rekke kommuner har kommet med.

Noen gjør vedtak – andre kommer med sterke anmodninger

Øykommunen Leka i Trøndelag har innført det de kaller «time out». De har ikke fattet vedtak, men innbyggerne har fått sterke anmodninger til hvordan de skal forholde seg. Det innebærer blant annet ikke å handle på andre steder enn der de bor. Og må de ta ferge, får de ikke forlate bilen.

– Det er hissig stemning på Leka nå. Jeg tror det er på grunn av usikkerheten til folk, og ulike regler fra sted til sted. Etter min mening bygger kommunen opp under folks frykt, sier Lene Reppen Grydeland.

FRYKT: Lene Reppen Grydeland er kritisk til at kommunen kommer med sterke anmodninger som skremmer. Foto: Privat / NRK

Leka-ordfører Elisabeth Helmersen har merket den hissige stemningen, særlig på Facebook. Men hun mener det er mer ydmykhet enn hissig stemning.

– Jeg vil heller se meg selv i speilet etter at dette er over, og tenke: Vi gikk for langt. Heller det, enn at vi ikke grep mulighetene vi hadde. Vi har en unik mulighet til å beskytte oss, i og med at de fleste av innbyggerne våre bor på øy, sier hun.

I motsetning til Grydeland, er øyboer Ilse-Iren Johnsen Skogsøy glad for at Leka kommunes sterke anmodninger. Hun sliter med sykdom som svekker immunforsvar.

– Jeg er veldig redd for å bli dårlig med de helseutfordringene jeg har. Så jeg er veldig glad for at det er sånn som det er nå.

GLAD: Ilse-Iren Johnsen Skogsøy er glad for tiltakene på Leka. Foto: Privat

Ville stenge en hel region

Nord i Trøndelag ligger regionen Namdalen, med 10 kommuner og 35.000 innbyggere.

Der tok ordfører i Namsos, Arnhild Holstad, til orde for å stenge hele regionen – slik at koronaviruset ikke slapp inn. Så langt er det bare påvist ett smittetilfelle i Namdalen.

– Vi så at en del kommuner i Nord-Norge «stengte» sine grenser. Og som ansvarlige i våre kommuner, måtte vi stille oss spørsmålet: Er dette noe også vi måtte gjøre, sier Holstad til NRK.

VURDERTE STENGING: Namsos-ordfører Arnhild Holstad, tok til orde for å stenge hele Namdalen i kampen mot korona. Foto: Linda Bjørgan / NRK

Det ble ikke så Namdalen stengte seg inne. Men Namsos valgte likevel å ta egne grep som går utover de nasjonale retningslinjene.

– Vi går langt i å anbefale at for eksempel studenter eller andre som bor i Oslo, Trondheim eller andre større byer, bør i selvpålagt hjemmekarantene i 14 dager når de kommer til Namsos.

Holstad er glad for jobben fylkesmennene nå er i gang med.

– Det er fint, men de skulle begynt før, sier hun.

Ifølge henne er det mye frykt blant innbyggerne.

– Alle spør hvorfor vi ikke tar grep, og viser til andre kommuner som gjør ting på andre måter.