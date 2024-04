Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Kjerkol er en av mange studenter som har tatt en erfaringsbasert mastergrad ved Nord universitet.

I kjølvannet av saken har Nokut-direktør Kristin Vinje tatt til orde for en evaluering av kvaliteten på denne typen utdanninger.

Nord universitet har totalt 11 erfaringsbaserte masterutdanninger, og er dobbelt så stor som BI på dette området.

Torsdag ble det klart at masteroppgaven til helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) underkjennes.

Grunnen var grove feil og tekstlikhet som gjør at nemnda for studentsaker ved Nord universitet har konkludert med at Kjerkol har fusket forsettlig.

Fredag måtte hun gå av som statsråd.

Kjerkol er en av flere tusen studenter som siden 2002 har tatt en erfaringsbasert mastergrad ved Nord universitet.

En kunnskapsbasert mastergrad sidestilles med en vitenskapelig mastergrad i Norge. Men er det kvalitetsforskjeller mellom de to masterløpene?

Så langt har ikke det vært vurdert ved noen universitet, ifølge Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut).

Men debatten rundt Kjerkol og Sandra Borch-saken gjør at Nokut-direktør Kristin Vinje tar til orde for en evaluering.

– Jeg mener det ville vært nyttig å få mer informasjon om kvaliteten i denne type utdanninger. Når NOKUT skal planlegge sine aktiviteter fremover er dette en utdanningstype vi derfor vil vurdere om vi skal følge opp nærmere, sier Vinje til NRK.

Størst i landet

Nord universitet har totalt 11 erfaringsbaserte masterutdanninger.

En av disse er Master i kunnskapsledelse (MKL), som helseminister Kjerkol gjennomførte i 2021.

«Mastergraden «ingen» hopper av». Slik lyder markedsføringen av MKL-graden på hjemmesidene til Nord universitet.

– Mange utdanninger sliter med at studenter slutter underveis. Det gjelder definitivt ikke for Nord universitet sin mastergrad i kunnskapsledelse, skriver universitetet.

Dette er forskjellene på en erfaringsbasert og vitenskapelig mastergrad? Ekspander/minimer faktaboks I Norge har institusjonene lov til å gi to ulike typer av mastergrader. Kravene til hver av disse er beskrevet i Forskrift om krav til mastergrad.

Det som ofte kalles en vitenskapelig mastergrad, eller bare en mastergrad (Master of Science), er regulert av forskriftens §3. Dette er en toårig mastergrad (120 studiepoeng) som bygger på en treårig bachelor (eller tilsvarende) innenfor samme fagområde. For eksempel vil en vitenskapelig master i fysikk kunne tas av studenter som allerede har gjennomført og bestått en bachelorgrad i fysikk, og en vitenskapelig master innen økonomi og administrasjon krever at studenten fra før har en bachelorgrad innen økonomi og administrasjon for å komme inn. Det kreves vanligvis ikke at studenten har arbeidserfaring, og mange studenter går direkte fra bachelor til master, eller med kort opphold mellom ERFARINGSBASERT MASTERGRAD: Det som kalles en erfaringsbasert mastergrad, er regulert av forskriftens §5. Denne mastergraden kan være på 90 eller 120 studiepoeng. Også for å komme inn på en erfaringsbasert mastergrad kreves det at studenten før har en bachelorgrad (eller tilsvarende). Det er imidlertid ikke et krav at bachelorgraden må være på samme fagområde. Det betyr at en person med bachelorgrad i fysikk, kan komme inn på en mastergrad innen, for eksempel, kunnskapsledelse. Det er, som tittelen tilsier, imidlertid et krav til minimum to års relevant arbeidserfaring for å komme inn på studiet. For noen studier er det lengre krav til arbeidserfaring. Det at en vitenskapelig master krever forkunnskaper på samme fagområde, mens en erfaringsbasert mastergrad vil ha studenter med variasjon i forkunnskaper, betyr nødvendigvis noe for innhold og undervisning. Det at studenter på en erfaringsbasert master har relevant praksis, betyr også noe, da masterutdanningen da kan forutsette praktisk kunnskap om de områdene det undervises i.

Erfaringsbaserte mastergrader kan tilbys på fulltid eller deltid. Siden det er krav til arbeidserfaring, retter disse utdanningsløpene seg typisk inn mot den mer voksne studenten. Svært mange har betydelig mer arbeidserfaring enn minimumskravet. For å tilpasse utdanningen til denne målgruppen, er det mange som tilbyr studieprogrammet på deltid, slik at utdanningen kan kombineres med jobb. Undervisningen legges da ofte opp samlingsbasert, slik at studenten kan ta fri fra jobb til intensive undervisningsdager. Det tilrettelegger også for studenter som ikke bor på studiestedet. Samlinger kan gjerne kombineres med oppgaver eller digital undervisning mellom samlingene. Kilde: Nord universitet

Og videre:

– Nasjonalt ligger gjennomføringsgraden for mastergrader av dette omfanget på tett oppunder 50 prosent. Siden starten har MKL ligget på mellom 83 og 100 prosent.

Nord universitet har gjort erfaringsbaserte mastergrader til en nisje.

Faktisk utgjorde andelen studenter på erfaringsbaserte mastere ved Nord 52 prosent av alle masterstudenter høsten 2023, ifølge universitet selv.

Tall fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse viser at Nord er dobbelt så stor som BI på erfaringsbaserte mastergrader.

Kun NTNU uteksaminerer flere enn Nord hvert år. Og der er de fire ganger så mange studenter.

– Forstår at folk stiller spørsmål

Nå vil altså Nokut-direktøren vurdere om de skal se på denne type utdanning.

– Vi følger med på debatten som nå pågår om kvaliteten i denne type masterprogrammer. Dersom vi mener det er grunn til bekymring, kan det være nyttig å se på positive og negative erfaringer, sier Vinje.

Nokut-direktør Kristin Vinje tar til orde for en evaluering av mastergrader som den helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) har tatt. Foto: Nokut / Nokut

Hun forstår at mastergrad-sakene får folk til å stille spørsmål rundt kvaliteten på høyere utdanning.

– Jeg forstår at enkeltsaker som dette gjør at folk kan stille spørsmål, men jeg mener at det er gode grunner til å ha tillit til kvaliteten ved norske høyskoler og universiteter, sier Vinje og legger til:

– Samtidig er det viktig at utdanningskvaliteten kontinuerlig ivaretas og at det ikke lempes på kravene som stilles, da vil det få konsekvenser for både kvaliteten og tilliten.

«Mastersyken»

I kjølvannet av Kjerkol-saken har flere akademikere, blant andre Thomas Hylland Eriksen, pekt på et større problem: «mastersyken».

Til Klassekampen sier han at høy utdanning er blitt et middel for å nå samfunnstoppen på bekostning av kvalitet på både fag og oppgaver.

Førstelektor Karl Fredrik Tangen ved Høyskolen Kristiania er også bekymret.

– Sammenliknet med andre har Nord et ekstremt volum av disse mastergradene. Men dette handler ikke bare om Nord universitet. Eksplosjonen av mastergrader generelt handler om en utvikling i samfunnet.

– Generelt er ikke gjennomføringsgrad er noen god målestokk for kvalitet. Det betyr ikke at det er høy kvalitet på disse mastergradene. Men det er jo mulig at studentene følges godt opp, sier førstelektor Karl Fredrik Tangen ved Høyskolen Kristiania. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Samtidig mener Tangen at diskusjonen som har oppstått er litt trist.

– Det er absolutt lurt å tenke at folk med erfaring bør studere. Men presset på diplomer gjør at oppmerksomheten rundt innhold og kunnskap forsvinner til fordel for studiepoeng, mener Tangen.

Han håper at Nokut vil evaluere ordningen med erfaringsbaserte mastergrader.

Nord universitet: – Oppfordring fra myndighetene

Nord universitet opplyser at de fyller de 35 studieplassene ved MKL-studiet hvert år.

– Det er god søkning til disse programmene. Det er et stort behov, med noe variasjon mellom programmene. Det er derfor ikke spesielt lett å komme inn, tvert imot, skriver kommunikasjonssjef Andreas Førde ved Nord i en e-post.

Kommunikasjonssjef Andreas Førde ved Nord universitet. Foto: Nord universitet

At såpass mange fullfører studiet handler om flere ting, ifølge Førde.

– Gjennomføringsgraden er høy fordi studentene eller arbeidsgiver betaler studieavgift. Det forplikter.

Videre sier han at studentene som går på studiet er svært motiverte studenter. De må være til stede på samlingene og de arbeider mye sammen.

– Det gir god læring. Det er erfarne studenter som deler av sin kunnskap, sier Førde.

En som har tatta både en erfaringsbasert og vitenskapelig master er Preben Woll Bostad:

– Det var interessant Preben Woll Bostad startet i 2019 på en MBA ved Nord universitet. Da hadde han allerede en tradisjonell mastergrad fra Maastricht og var i full jobb som næringsutvikler i Bø. Han har bare gode ord å si om studiene. – Det var interessant å ta et dypdykk innen ledelse, strategi og endring, slik at jeg kunne bli en bedre versjon av meg selv. Er ikke enklere med erfaringsbasert master Å hevde at en erfaringsbasert master er enklere enn en tradisjonell mastergrad, blir feil. Han sier at begge mastertypene krever hardt arbeid og dedikasjon, men med forskjellig fokus. – Praktisk erfaring versus teoretisk dybde. Ingen av dem er objektivt enklere. De presenterer ulike utfordringer og læringsmuligheter. Det er forskjellige tilnærminger til læring. Passet perfekt til livssituasjonen Bostad hadde da han startet på masteren full jobb og et barn på vei. Derfor passet en erfarings- og samlingsbasert MBA perfekt. – Det ville vært umulig å ta en tradisjonell mastergrad. Det er ikke enkelt å kombinere jobb, studier og familieliv. Men slik som studiet var organisert hadde jeg en mulighet til å etter- og videreutdanne meg selv i full jobb.

– Statistikk fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse viser at Nord masseproduserer slike mastergrader. Hva er årsaken til denne satsingen?

– Myndighetene oppfordrer alle universitetene til å styrke tilbudet sitt på etter- og videreutdanning, desentralisert og fleksibel utdanning. Herunder utdanning til de som er i jobb, sier Førde.

Hvorfor er nivået det samme? Ekspander/minimer faktaboks Førde skriver videre at nivået på en mastergrad er det samme, enten det er snakk om en erfaringsbasert eller vitenskapelig mastergrad. Dette reguleres av det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket. Mastergrader, uavhengig av type, skal ligge på nivå 7 i kvalifikasjonsrammeverket. Det to typene av mastergrader er altså like «vanskelige», skriver Førde. – Nord universitet er gode på dette og har utviklet flere gode og relevante tilbud, herunder erfaringsbaserte masterprogrammer, avslutter han.