Dagens Næringsliv avslørte tekstlikheten fra Asbjørn Røiselands artikkel:



«Samskaping – nyttig begrep for norske forskere og praktikere»

Han og Christian Lo skriver:

«Samskaping i form av samproduksjon med klienter og brukere reiser for eksempel spørsmål om likebehandling, og om det oppstår forskjeller i velferdsytelser fordi brukere har ulike forutsetninger for å bidra. I så fall bidrar samskaping til mer forskjell i et velferdssystem hvor likhetsverdien tradisjonelt har stått sterkt. I mange tilfeller kan det også være viktig å kontrastere samskaping med andre former for medvirkning, og stille spørsmål ved hva samskaping gjør med ulike gruppers muligheter for reell medvirkning.»

Ingvild Kjerkol og medstudenten skriver følgende i deres masteroppgave:

«Samskaping i form av samproduksjon med brukere reiser for eksempel spørsmål om likebehandling, og om det oppstår forskjeller i velferdsytelser fordi brukere har ulike forutsetninger for å bidra. I mange tilfeller kan det også være viktig å se samskaping i kontrast til andre former for medvirkning, og stille spørsmål ved hva samskaping gjør med ulike gruppers muligheter for reell medvirkning (Røiseland & Lo, 2019).»

Røiseland og Lo er oppgitt som kilder i parentes. Men dette holder ikke ifølge sitatreglene. Det som er tatt fra Røiseland og Lo, og kan regnes som direkte sitat, burde vært markert som direkte sitat.