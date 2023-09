Nord-Norges ledende kraftprodusent er tomme for vannkraftprosjekter

Vindkraft er et omstridt tema. Mens noen frykter for reindriften sin, frykter andre for den grønne naturen.

De som er i mot peker i tillegg på at naturødeleggelsene er unødvendige og på internasjonale konvensjoner. Deriblant klimakonvensjonen, biomangfoldkonvensjonen og den europeiske landskapskonvensjonen.

Det argumenteres også for at den økonomiske gevinsten er kortsiktig og for liten, sammenlignet med det mulige tapet av naturkvaliteter. I tillegg kan det skape støy, forstyrre radarsignaler og skade fugler.

De som er for vindkraft peker på at det kan gi grønn energi til tusenvis av hjem og bedrifter, og på at det er en fri og fornybar energikilde som kan hjelpe oss å nå klimamålene.

Det argumenteres også for at grønn økonomisk vekst krever masse strøm og at vannkraft ikke er nok. Noen ser også på havvind som en løsning. Da er vindturbinene langt unna folk, men det tar lang tid å installere.