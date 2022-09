Klar beskjed fra Erna Solberg: – Vi må tåle flere inngrep i naturen

– Skal vi gjennomføre det store grønne skiftet, trenger vi mer energi.

Det sier Erna Solberg.

Høyrelederen er på besøk i Fauske kommune i Nordland.

Her har hun akkurat fått høre om kommunene som vendte tommelen ned til et potensielt nytt industrieventyr i nord.

Et industrieventyr som ifølge Bodøregionens Utviklingsselskap kunne ført til mellom 80 og 140 millioner kroner i direkteinntekter til to kommuner.

I tillegg til skatteinntekter fra over 1.000 arbeidsplasser.

Bakgrunnen?

Kommunene Fauske og Sørfold ville ikke konsekvensutrede etableringen av et vindkraftanlegg.

Et anlegg som var avgjørende for at selskapet Blastr Green Steel skulle investere mellom 20 og 50 milliarder kroner i det de omtaler som grønn stålproduksjon.

Selskapet skrotet planene sine i Norge, og planlegger nå for fullt etablering i Finland.

– Jeg er skuffet over at det ble som det ble. Veldig lenge var vi optimister på at kommunestyrene ville slutte seg til ønsket vårt om å starte konsekvensutredning, sier Dag Moxnes, daglig leder i Blastr Green Steel.

Dag Moxnes og Blastr Greem Steel flytter satsingen sin fra Nordland og Norge til Finland. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Sterke motstemmer

Han peker på sterke motstemmer som ifølge han klarte å dreie debatten bort fra fordelene med etableringen.

– De som er mot vindkraft kommer med veldig kraftige utsagn, og de er nesten utelukkende på feil basis. Det er veldig mye bevisst feilinformasjon. Det er skremmende hvordan et mindretall kan styre en diskusjon på denne måten og skremme politikerne bort fra å ta de beslutningene jeg innerst inne tror de gjerne ville tatt, sier Moxnes.

Erna Solberg peker på det hun omtaler som et tankekors. Industriprosjektet kunne ha bidratt til å løfte Fauske kommune ut fra robek-listen.

– Det å si nei til dette syns jeg ikke er framtidsrettet for verken kommuneøkonomien eller utviklingen, sier hun.

– Vindkraft har store naturinngrep, men jeg ser at vi kan få behov for vindkraft i fremtiden, sier fauskeordfører Marlen Rendall Berg. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Marlen Rendall Berg (Sp) er ordfører Fauske kommune. Kommunen jobber for å komme seg ut av Robek-lista.

– Vi var veldig glad for at vi fikk en stor aktør som ville etablere seg her. I kommunen jobber vi for å få etableringer, sier hun.

Men for kommunen var framdriften i prosjektet for stor. Prosjektet ble offentliggjort i mars. Avgjørelsen ble fattet i juni.

– Man trenger kloke prosesser i store prosjekter som dette. Lokalbefolkning må føle at de er med. Man må skape nødvendig legitimitet i befolkningen. Det klarte vi ikke på den tiden vi hadde tilgjengelig. Det ble et nei fra oss.

Positive til vindkraft

Men er egentlig nordlendinger så negative til vindkraft?

Ifølge Fauske-ordføreren er innbyggerne i kommunen delt på midten.

– Det har vi sett i spørreundersøkelser, i partiene og i kommunestyret. Det er delt overalt. Det er ganske steile fronter – som det er i resten av landet, sier hun.

Det harmonerer godt med en fersk meningsmåling InFact har utført på oppdrag fra NRK og Amedia. Den viser at 46 prosent av de spurte er positive til bygging av flere vindmøller i Nordland. 41 prosent av negative.

13 prosent av de spurte har ikke gjort seg opp en mening om spørsmålet.

Må bygge mer

– Vi trenger mer energi hvis vi skal gjennomføre det grønne skiftet. Men også for å skape arbeidsplasser og industri, sier Erna Solberg.

– Hva med folk som opplever at de får en vindturbin i synsfeltet sitt? Må man tåle flere inngrep i naturen for å imøtekomme behovet for energi?

– Ja, vi må tåle flere inngrep i naturen. Men hovedtyngden kommer nødvendigvis ikke til å komme fra vindkraft på land, sier hun, og trekker fram både vindkraft til havs, og mulighetene for å ruste opp vannkraften.

– Det jeg har ivret mest for og snakket mest om de siste månedene, er alt det som allerede er ødelagt natur. Nemlig alle takene i Norge som kan få solceller. Det har enorme potensialer, sier hun.