– Dette betyr mye for arbeidsplassene i service- og handelsnæringen.

Det sier Daniel Bjarmann-Simonsen, regiondirektør i NHO Nordland.

Hver innbygger i Nordland ligger i år an til å handle for 11.165 kroner i desember alene, mens snittet for Norge er 11.535 kroner.

Det er NHO Service og Handel som har laget prognosen, og tallene inkluderer moms.

I fjor sendte stengte grenser, hjemmekontor og stengte utesteder og restauranter julehandelen i Norge til himmels.

– Alle restriksjonene preget handelsatferden vår. Det vil bli interessant å se hvordan det blir i år, sier han.

Selv om summen er høy, viser NHO-prognosene at årets julehandel kommer til å avta noe sammenlignet med den rekordsterke handelen vi opplevde i fjor.

Men selv om de regner med en tilbakegang, vil årets julehandel ligge 9,2 prosent høyere enn 2019.

Så mye vil vi bruke i desember Ekspandér faktaboks NHO anslår at hver nordmann vil handle for 11.535 kroner i desember. Hver nordmann vil bruke 4.935 kroner på dagligvarer, mat og drikkevarer i desember

Hver nordmann vil bruke 955 kroner i desember

Hver nordmann vil bruke 5.645 kroner på andre varer i desember.

NHO forventer at gjenåpningen av samfunnet igjen vil gi oss muligheten til å bruke penger på reiser og opplevelser vi ikke kunne gjøre i fjor.

– Det er nok slik at vi vil se at flere kjøper opplevelser i gaver. Jeg tror vi vil se en forflytning til restauranter. Så alt i alt så ligger vi mye høyere på prognosen enn i 2019. Det er godt nytt for arbeidsplassene i varehandelen som er en av våre største arbeidsplasser.

Hva slags julegaver skal du kjøpe i år? Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

Rekordstor julehandel på nett

Prognosene viser at nordmenn kommer til å legge igjen rekordstore beløp på netthandel. Nærmere bestemt 11,6 milliarder kroner – bare i norske nettbutikker.

Dermed fortsetter trenden man har sett gjennom hele pandemien, skal man tro prognosene. NHO forventer at netthandelen vil stå for 10 prosent av julehandelen. Dette er det høyeste noensinne.

– At vi har en forflytning over på nett er en trend vi har sett over tid, og det som er interessant er at man handler mer på norske nettbutikker, sier Bjarmann-Simonsen.

Han peker på to ting som skjedde under pandemien. For det første så var mange av oss opptatt av å handle lokalt. Enten på nett, eller fysisk.

– Samtidig måtte mange butikker flytte handelen fra fysiske utsalgssteder til digitale flater.

Veksten i netthandelen har akselerert i de periodene smittetrykket var høyt gjennom pandemien og med en forventning om lavere smittetrykk i årets julehandel vil veksten falle noe tilbake målt mot fjorårets julehandel der veksten var på hele 48,9 prosent.

Regiondirektør i NHO Nordland, Daniel Bjarmann-Simonsen, anslår at nordmenn kommer til å bruke mye penger på julehandel, også i år. Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

Viktig for handelsnæringen

Det er ingen tvil om at julehandelen er viktig for handelsstanden. For mange er den travleste tiden nettopp i november og desember.

– For mange butikker er julehandelen den viktigste handelsperioden. Den strekker seg ganske langt og starter i månedsskiftet mellom oktober og november for mange butikker, sier senterleder for kjøpesenteret City Nord i Bodø.

Men selv om prognosene er gode, ønsker ikke Austad å feire julehandelen helt enda.

– Disse beregningene som blir gjort på høsten stemmer ikke alltid med virkeligheten. Jeg har hørt mange ganger at det skal bli tidenes julehandel. Den blir god hvert år, men om det blir tidenes julehandel kan jeg ikke si noe om, sier han.

2020 var et merkelig år

I fjorårets julehandel hadde de fleste bransjene sterk vekst, med noen få unntak i kles- og skobransjen. ifølge NHO.

I år forventes det at en bedre «black week», tilbakevending til arbeidsstedet og det at det blir julebord. Det vil gi vekst i klesomsetningen i årets julehandel.

– 2020 var et merkelig år. Smitten gikk opp og ned. Det gikk ut over julehandelen. Det ble jo ikke arrangert julebord i fjor, så da gikk salget på klær og sko ned. De kan få bedre tall i år, sier senterlederen.

– Er du bekymret for den økte netthandelen?

– Netthandelen har hatt en stor vekst i flere år, men det viser seg at de fysiske butikkene klarer godt å konkurrere mot netthandelen. Vi må ikke glemme at det meste av handelen fremdeles skjer i butikkene, sier Austad.

Senterleder på kjøpesenteret City Nord, Tor Austad, er klar på at julehandelen er viktig for handelsnæringen. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Varelevering kan skape utfordringer

Selv om prognosene er gode. Kan varetilgangen skape utfordringer.

– Det blir spennende å se hvordan forsinkelsene i forsyningslinjene globalt påvirker handelen. Så vårt råd er å være tidlig ute, sier Bjarmann-Simonsen, og får støtte fra Austad.

– Det er store usikkerheter knyttet til vareleveringer, så det er mange som er spent på om de får leveringene de trenger for en ordentlig god julehandel. En del butikker fikk ikke 17-maiflaggene sine før i juli i år. Det kan jo være at noen opplever at de får julevarene sine i januar, sier han.