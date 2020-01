Kjære Dagens Næringsliv

Jeg har lært at vi aldri skal skyte budbringeren, men dere har fremprovosert et unntak fra regelen.

Ærlig talt. Dere må dra hodet ut av hovedstadbobla. Sånn bare for et øyeblikk, om det skulle bli for ubehagelig i lengden. Her, utenfor bobla, finnes både intelligent liv og en virkelighet dere åpenbart har mistet kontakt med, i denne saken. Politikken for utvikling av hele landet vårt, kan ikke formes av lemfeldig synsing frakoblet fra virkeligheten langs kysten.

I deres iver etter å ta en «kypriotisk laksekakse», har dere gått dere fullstendig vill i blodtåka og glemt at landet består av mer enn Jon Fredriksen.

Når store spørsmål om landet og fellesskapets fremtid skal diskuteres, er det rett og slett helt krise at en stor og meningsbærende avis ikke har mer innsikt i hvordan landet er skrudd sammen. Så langt er ikke dette landet, og budstikkas tid er forbi, så kunnskap om hva som egentlig skjer, er tilgjengelig. Overalt. Hele tiden. Ta for eksempel en titt på hva samfunnsøkonomene i nord skriver her: https://indeksnordland.no/

Sist ut i dere i deres iver etter å ta Jon Fredriksen, påstår dere på lederplass at de siste årenes lønnsomhet i havbruket ikke har ført til gleden av gode lønninger for arbeidsfolk i næringen. Jasså?

La oss se litt nærmere på det, og noen andre interessante sannheter om virkeligheten her ute i periferien.

1. I Norges største laksefylke – hvor hver tidende laks som spises i verden ser dagens lys for første gang - så er det (hold dere fast) altså sjømatnæringa som drar i vei og utjevner lønnsgapet mellom landsdelen og landet (graf 1) - og mellom menn og kvinner som bor i nord. Hørt sånt! Geografi- og kjønnslikestilling, i skjønn forening. Det må jo være søt musikk for alle. Sjømatnæringa løser en av landsdelens og landets «evige» problemer.

2. Og det er altså sjømatnæring som skaper flest nye jobber (graf 2). Og nye verdier, og derfor øker skatteinngangen til velferden i våre lokale og vårt nasjonale fellesskap.

I nord er det havbruket som de siste årene virkelig har løst de «evige» nordnorske problemene. Folk og penger – eller kunnskap og kapital. Fordi næringen endelig er lønnsom. Dette er virkeligheten. Det er like mye dette saken om lakseskatten handler om, DN.

Penger som jobber lokalt, skaper også arbeidsplasser og verdier lokalt – som gir skatteinngang nasjonalt. Det er ikke Finansdepartementet som nå ruster opp hotellet på Rognan, bygger nye kaianlegg langs kysten, klippfiskfabrikk på Rønvikleira, filetfabrikk i Steigen, en ny nordnorsk bank, lager grunnlag for ny barnehage på Tomma eller sikrer lekebutikken i Saltdal.

Finansdepartementet skaper heller ikke arbeidsplassene som gjør at folk har en jobb og gå til langs kysten. Det er det lokale bedrifter og kommuner som gjør. Bedrifter som Lovund laks, Edelfarm, Ellingsen Seafood, Nordlaks, Nordnorsk klippfiskkompani, Nova Sea og mange flere. Og de gjør det best. Det blir ikke mer lys i husan av å sende mer til finansdepartementet. Men det kan derimot bli mer penger sørover, dersom pengene får jobbe lokalt og dermed skape mer til det nasjonale fellesskapet.

Livet langs kysten består av små og store bedrifter som skaper liv og lys i by og bygd. I Nordland er omtrent halvparten av havbruksbedriftene lokalt eid.

Havbruksnæringen er den ene næringen. Den ene, som virkelig har klart å bidra til å snu noen tunge negative utviklingstrender, ingen politikk har evnet å gjøre noe med i etterkrigstiden.

En landsdel som har gått fra «subsidiert» utkant til økonomisk motor for nasjonen, trenger ikke avlat fra hovedstaden, men lov til å skape mer. Det begynner med at dere som former samfunnsdebatten faktisk ser landet for mer enn Jon Fredriksen.

Alle skal bidra til fellesskapet, slik at vi kan bygge og trygge velferden vår. I hele landet. Det er en norsk «naturlov.» Og de med sterkest rygg må naturligvis bidra mer. Det skulle bare mangle. Slik er det i dag. Slik skal det være i morgen, også. Spørsmålet er måten vi gjør det på. Nå har næringen foreslått en arealleie til havbruksfondet. Det betyr mer til fellesskapet lokalt, regionalt og nasjonalt. Det har visst også gått DNs lederskribent hus forbi.

Og til slutt. Det er veldig og sunt bra at meningsbærende aviser tar tydelige standpunkter i saker. Det er viktig for samfunnsdebatten. Det er derimot ikke bra når det tar form av nesten ren aksjonisme, frakoblet store deler av den nasjonale virkeligheten. Det kan være direkte skadelig.