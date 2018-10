NHH-forsker: – Ikke galskap med datasenter i Nord-Norge

Tidligere denne uka fortalte NRK om Ballangen kommune i Nordland, som trodde de skulle få verdens største datasenter og tusenvis av arbeidsplasser. Blant annet i sosiale medier og av avisredaktør har kommunen blitt beskyldt for å være naiv, og i fredagens Nytt på Nytt ble planene sammenlignet med Nigeriabrev.

Men å tro at vi kan få store datasentre så langt nord er ikke nødvendigvis en tåpelig tanke, ifølge førsteamanuensis Carsten Bienz ved Institutt for finans på Norges Handelshøyskole.

Førsteamanuensis og forsker Carsten Bienz ved NHH. Foto: NHH

– Det er kanskje naivt å tro at man får verdens største datasenter med så mange tusen arbeidsplasser, men Norden er den regionen som har best klima og temperatur til slike formål – og spesielt i Nord-Norge. Jeg tror folk ville bli overrasket om de visste hvor varme datamaskinene blir, og da blir kostnadene lavere for å kjøle dem ned i kalde nord, sier NHH-forskeren.

Bienz mener man må tilfredsstille fire kriterier for å være relevant for utbyggerne:

Billig fornybar energi: Vannkraften er godt utbygget

Vannkraften er godt utbygget Kaldt klima: Bidrar til lave nedkjølingskostnader

Bidrar til lave nedkjølingskostnader Nærhet til kunden: Kortere responstid gir effektive løsninger

Kortere responstid gir effektive løsninger Billig, kvalifisert arbeidskraft: De nordiske landene er i toppen på digitalisering. Samtidig er lønnen til eksempelvis dataingeniører i Norge lavere enn i steder som Silicon Valley i USA

Ballangen kommune fikk gjennomgå i fredagens episode av Nytt på Nytt. Nå får de støtte fra forskermiljøet. Du trenger javascript for å se video. Ballangen kommune fikk gjennomgå i fredagens episode av Nytt på Nytt. Nå får de støtte fra forskermiljøet.

Ingen nordnorsk Silicon Valley

Apple bygger nå et datasenter i Danmark, i Foulum ved Viborg – som ifølge kommunen har 173 innbyggere i 2018. I tettstedet Ballangen i Nordland bor det rundt 850 personer.

Utenlandske IT-giganter har slått seg opp med datasentre i våre naboland, og ifølge forskeren er det ikke utenkelig at det samme vil skje her hjemme. Han ser for seg at man også i Norge kan få en rekke slike sentre innen få år.

– Apple har to datasentre i Danmark, mens Amazon har tre i Sverige. Alle bruker fornybar energi. Det har vi også massevis av i Norge – og her har vi et stort konkurransefortrinn i at strømmen ikke er så dyr. Vi vil nok ikke få noe nytt Silicon Valley i Nord-Norge, men behovet for datasentrene vil snart ta av i Europa. Så om 10 til 15 år vil det være ganske vanlig, tror han.

Datategning av datasenteret i Ballangen. Foto: KOLOS NORWAY / HDR

– Ikke en boble

I Ballangen droppet et canadisk selskap gigantplanene for datalagringssenter, til fordel for et datasenter som skal utvinne den digitale kryptovalutaen Bitcoin.

Leder i Stortingets næringskomite, Geir Pollestad (Sp) sa tidligere denne uken til NRK at han tror Bitcoin kommer til å bryte sammen på et tidspunkt, og at det vil være viktig å ha en plan for å konvertere anlegg og infrastruktur til en mer samfunnsnyttig bruk enn å utvinne Bitcoin.

Senterpartipolitiker Geir Pollestad (Sp) er leder i næringskomiteen på Stortinget, og tror den digitale valutaen kommer til å bryte sammen en dag. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– En valuta som ikke har forankring i virkeligheten er jeg i tvil om har livets rett. Det handler litt om at ting som virker for godt til å være sant, ofte er nettopp det, sa Pollestad da.

Bienz fra Norges Handelshøyskole mener derimot at den digitale valutaen ikke er noen «boble» som vil sprekke med det første.

– Så lenge nok personer tror at Bitcoin har en verdi, vil det fortsette å ha en verdi. Da vil den ikke forsvinne. Det vi ser nå er at prisen tvinges ned, noe som ikke var uventet, sier Bienz.