Antallet store datasentre i verden vil øke kraftig de neste årene, og Stortinget har bestemt at Norge skal ta del i veksten.

Regjeringen gir derfor selskaper som vil satse på såkalt blokkjedeteknologi og bitcoin i Norge skattelette, gjennom blant annet kutt i elavgiften på strøm.

Mens du og jeg betaler 16,58 øre per kilowattime, betaler den kraftkrevende industrien 0,48 øre. Det gjelder også produsentene av bitcoin i Norge.

– Dette er et kjempestort problem. Vi vil innføre full elavgift til datasentre som brukes til å produsere bitcoin og vil be regjeringen vurderer dette, sier Lars Haltbrekken i Sosialistisk Venstreparti.

Enormt energiforbruk

Blokkjedeteknologi og kryptovaluta er fortsatt nytt, og blir av tilhengerne omtalt som like viktig som oppfinnelsen av internett. Det gjør at informasjon og penger kan flyte raskt digitalt mellom to parter, uten at en stat eller en bank trenger å være involvert.

Men for å «utvinne» bitcoin kreves det kraftige datamaskiner for å løse kompliserte, matematiske problemer, noe som igjen krever strøm.

Ifølge E24 vil strømforbruket for å utvinne bitcoin snart være på 7,7 gigawatt globalt, eller like mye som hele Østerrike. Det vil i så fall tilsvare en halv prosent av verdens energiforbruk.

Lars Haltbrekken i SV vil ha slutt på skattelette for datasenter. Foto: Jo Straube / NPK

Lars Haltbrekken beskriver strømforbruket slik:

– På verdensbasis bruker bitcoin-produksjon like mye strøm som alle innbyggere, all industri og alt næringsliv i Tsjekkia til sammen. Det forurenser like mye som én million transatlantiske flyturer.

Det finnes andre typer kryptovaluta som har et langt lavere energibruk enn bitcoin, forklarer Haltbrekken. Strømforbruket i utvinningen av bitcoin er langt større enn samfunnsnytten det har, mener han.

– Det er viktig å kunne stimulere til etbalering av datasentre i Norge, men vi trenger ikke subsidiere den skitneste formen for krypovalutaproduksjon, som bitcoin er.

– Dyrere strøm vil være katastrofalt

Gjermund Hagesæter i Kryptovault sier en økning i elavgiften vil være katastrofal. Foto: Siri Løken / NRK

Gjermund Hagesæter er talsperson for selskapet Kryptovault, som har etablert seg i Hønefoss og på Dale i Hordaland. Nå planlegger de et nytt datasenter i Glomfjord, men en økning i elavgiften vil være katastrofal, sier han.

– Dersom vi skal betale like mye som forbrukerne i elavgift, noe ingen andre kraftkrevende industrier i Norge gjør, vil det bety at det ikke er grunnlag for å drive i Norge.

– Det betyr at det ikke blir noe av alle planene, og heller ikke noe av arbeidsplassene og skatteintektene vi kunne tilføre både kommuner og stat, sier han.

Hagesæter får støtte fra finanspolitisk talsmann for Venstre, Abid Raja. Han har tidligere sagt til Dagens Næringsliv at partiet vil ha en slutt på det han kaller subsidiering av bitcoin-fabrikkene.

Ikke hensiktsmessig

Statssekretær Magnus Thue i Nærings- og fiskeridepartementet sier derimot at de ikke har tenkt å endre på reglene:

– Jeg tror ikke det er hensiktmessig at vi går inn og regulerer hvilke typer næringer som skal få redusert elavgift, og ikke. Enten må vi ha gode generelle rammevilkår for næringene som bruker strøm, eller så må vi endre reglene for alle.

Han sier det vil bli for komplisert å regulere hver enkelt bransje.