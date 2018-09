NFF skryter av Simen (15) fra Mosjøen: – Han har et imponerende trenertalent

– Drømmen er å få trene et eliteserielag, og aller helst Rosenborg. Men det er klart, skulle Klopp ringe og vil ha en assistent i Liverpool – så er jeg klar.

Til daglig trener Simen spillere som er eldre enn seg selv, og ifølge NFF er han den yngste registrerte fotballtreneren med utdanning som trener lag som er 16 år eller eldre.

Skade førte til starten på karrieren

Simen la fotballskoene på hylla som 13-åring, og valgte å heller satse på trenerkarrieren på grunn av skader. Interessen rundt spillet var der. Det samme var alle hans venner og pappa, Stefan Jenssen Johnsen, som også var lagets trener.

FAR OG SØNN: Både Simen og hans far bruker fritiden på å jobbe som trener. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Dermed startet det forsiktig at han ble med som materialforvalter, men Simen hadde sterke meninger om hvordan man burde spille og kom stadig med innspill.

Allerede som 13-åring ble han med i trenerteamet og det tok ikke lang tid før han ble trener for et av deres to G16-lag.

– Spillerne har meg som kompis før og etter kamp og trening, men respekterer meg som trener når jeg har den rollen, sier Simen med et smil, og understreker samtidig at det ikke hjelper å smiske med ham.

Å kunne leve av å jobbe som trener i fremtiden, er målet Johnsen. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Tar tilbudene med knusende ro

Mosjøen IL er det laget som har markert seg best av hans to lag, det med en rekke gode prestasjoner.

– Vi har vunnet Norges største helgeturnering og har flere gode resultater, men det jeg og guttene er mest stolte av er nok semifinale i Norway Cup.

Prestasjoner som spiller og trener har fått hedersplass i Simens hjem. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Simens prestasjoner som trener har fått oppmerksomheten til seniorklubber. Han har fått forespørsel om å trene et herrelag i seriesystemet til neste år.

Men hva han skal gjøre med tilbudene, er han usikker på.

– Det er veldig hyggelig å bli spurt, men jeg har nettopp begynt på videregående samtidig som jeg kunne tenkt meg å følge laget mitt opp til de blir seniorer. Jeg skal tenke litt på det i høst.

– En ressurs som er genuint opptatt av treneryrket

Simens pappa beskriver sønnen som en trener som ser ting med andre øyne, og er flink med mennesker.

Han synes det er utrolig flott at Mosjøen har en slik ressurs som er så genuint opptatt av treneryrket.

– Du frykter ikke at han kan komme til å ta fra dere trenerposisjonen på herrelaget om noen år?

– Simen er hjertelig velkommen til å bli hovedtrener i trenerteamet om kort tid. Jeg vil nok uansett være der i over to år til, siden han fortsatt er for ung til å kunne kjøre på trening og kamper, ler Stefan, som også understreker at han lærer mye av sin sønn.

Selv om Simen er yngre enn de han trener, er han en tydelig sjef under trening. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Norges Fotballforbund: – Inspirerende

Norges Fotballforbund har også lagt merke til den unge treneren.

– Det er veldig imponerende. Jeg må si at jeg har latt meg inspirere. Når du starter i en så ung alder og er så interessert og dedikert, så tror jeg det ligger en trenerframtid for denne karen, sier Nils Johan Semb, toppsjef i Norges Fotballforbund.

HAR TROEN: Sjefen i NFF tror at Simen kan nå langt. Foto: NRK

Også i internasjonal målestokk, mener Semb at Simens satsing og prestasjoner er ganske så spesielt.

– Dette er en gutt som har satt seg tydelige mål. De som gjør det når ofte langt, og det ser jeg ikke bort fra denne karen gjør. Samtidig viser Simen til alle de unge som har lyst, men kanskje vegrer seg, at dette er mulig.

Kan bli litt mye styr rundt Marcus og Martinus

Simen er også trener for de populære artisttvillingene Marcus og Martinus Gunnarsen, og innrømmer at det kan være utfordrende når laget skal ut og reise.

– Det blir mye styr rundt de, men det får vi bare ta som det kommer, sier han.

Tvillingene, som har drevet med fotball i mange år, mener at Simen har tilført mye positivt til laget, og er en tydelig sjef under kamper og på trening.

– Simen er en super fyr. Han vet hva han holder på med og har gjort veldig mye for laget, sier Marcus.

– Vi blir ikke overrasket om Simen kommer til Premier League, ler tvillingene.

– Jeg skal fortsette å klatre i stigen, så håper jeg på å kunne leve av dette en dag, det hadde vært helt utrolig, avslutter Simen.