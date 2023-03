Isalten Nett AS fremstår objektivt som en forkortelse for Indre Salten Nett AS. Dette understøttes av at logoen5 til Isalten Nett AS er det benyttet liten i og stor s, det vil si at foretaksnavnet presenteres som iSalten Nett AS.

Tilsvarende vil det være naturlig å forstå bokstavene «Ise» i Ise AS og Ise Invest AS som en forkortelse for Indre Salten Energi. Dette innebærer at både nettselskapet og de andre relevante selskapene har Indre Salten eller en forkortelse for Indre Salten som del av sitt foretaksnavn.

Vår foreløpige konklusjon er at foretaksnavnet til nettselskapet Isalten Nett AS ikke tilfredsstiller kravet om å «skille seg klart fra» foretaksnavnet til de andre foretakene i konsernet, jf. NEM § 4-18 første ledd.