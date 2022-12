– Det er ikkje noko hyggjeleg beskjed å gi i jula.

Det seier Frode Dorp i nettselskapet Linea. Dei held til på Helgeland i Nordland.

Frå 1. januar må kundane forvente ein auke i nettleiga på 27 prosent.

– Det har vore ei kraftig prisstigning i samfunnet og ein renteauke, seier han.

I tillegg har inntektsrammene til nettselskapa auka.

Inntektsramma avgjer kor mykje nettselskapa kan krevje betalt av kundane sine. Tanken bak ei slik løysing er at styresmaktene skal kunne kontrollere at prisane ikkje blir for høge.

For neste år er ramma auka med 9 milliardar kroner.

Statnett tek mesteparten av rekninga, men norske straumkundar må likevel ut med til saman 2 milliardar kroner meir i nettleige for å dekkje den auka inntektsramma.

Og det er nettselskapa sjølv som avgjer kor mykje vi skal betale i nettleige, forklarer seniorrådgivar Velaug Amalie Mook i NVE til NRK.

Men selskapa kan ikkje gjere heilt som dei vil.

Øvre Forsland kraftverk blir drifta av Helgeland Kraft. Deira nettselskap Linea set opp nettleiga med 27 prosent frå nyttår. Foto: Helgeland Kraft AS

– RME kontrollerer at inntekta nettselskapa hentar inn gjennom nettleiga ikkje er høgare enn det nettselskapet har lov til å ta seg betalt frå kundane sine, seier Mook.

For nettselskapet Linea på Helgeland betyr auken i inntektsramma at dei kan hente inn 94 millionar kroner meir enn det dei i utgangspunktet hadde planlagt.

Derfor set dei no opp prisane.

– Så snart at det kjem signal på at vi kan setje ned nettleiga, så vil vi gjere det. Vi gjer ei vurdering fire gonger i året på korleis vi ligg an i forhold til budsjettet, seier Dorp.

Litt lenger nord for Helgeland er det Arva som er nettselskapet.

Også her har dei informert kundane om ein auke i nettleiga.

NRK forklarer Hva er nettleie? Bla videre Hva er nettleie? Strømregningen din består av tre elementer: Strømleveranse

Nettleie

Offentlige avgifter Kostbart Mens det er veldig dyrt å bygge ut strømnettet, koster det lite å bruke det. Monopol Derfor er det ikke lønnsomt å ha flere nett i samme område. Det betyr at nettselskapene har monopol på kundene der de holder til. Selskapene reguleres For å hindre at nettselskapene utnytter monopolet og setter opp prisene, reguleres de av myndighetene. Dette gjøres av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og underavdelingen RME - Reguleringsmyndigheten for energi. Målet er å sikre best mulig strømnett til lavest mulig pris for kundene. Nettap Men nettleien skal også dekke inn en annen kostnad: nettap. Når man sender strøm gjennom kraftnettet vil noe av strømmen forsvinne på veien. Hvor mye som forsvinner avhenger av flere faktorer. Dette betyr at nettselskapene må kjøpe inn strømmen som «mangler» hos kunden. Slik fungerer det Det må de kjøpe i spotprismarkedet. Når dette er høy, blir ekstraregningen for nettselskapene høye. Da kan de ta inn det tapte gjennom å øke nettleien. Derfor kan strømprisen der du bor også påvirke nettleien. Forrige kort Neste kort

Noregs største aukar ikkje

Auka renter og dyrare materiell får noko skulda.

– I tillegg opplever vi i regionen vår ein lågare kundevekst enn for landet elles, som betyr færre å fordele kostnadene på, seier Hege Villumstad, seksjonsleiar i kundeservice til NRK.

Men det er ikkje alle som planlegg auke.

Elvia er Noregs største nettselskap. Dei leverer straum til rundt 2 millionar menneske i Innlandet, Oslo og Viken.

– Løpande utbetaling av flaskehalsinntekter til nettselskapa gjer at vi unngår å setje opp nettleiga, forklarer kommunikasjonsrådgivar Vegar Stokset.

Men det er ikkje alle nettselskapa som får ein del av flaskehalsinntektene i 2023.

Nettselskapet Elvia er Noregs største og har rundt i underkant av 1 million kundar i landet. Foto: Elvia

Rekordhøge inntekter

Men kva er eigentleg flaskehalsinntekter?

Når ein overfører straum frå eit billig prisområde til eit område med høgare pris – eksempelvis frå Nord-Noreg til Sør-Noreg, blir det ein differanse i prisen.

Dette gjeld også for utlandet, dersom Noreg anten importerer eller eksporterer straum.

Denne prisdifferansen er det Statnett som får.

I 2021 tente dei 5,3 milliardar kroner på den måten.

Eit ærleg forsøk på å forklare straumprisane så kort og enkelt som mogleg. Du trenger javascript for å se video. Eit ærleg forsøk på å forklare straumprisane så kort og enkelt som mogleg.

Men etter straumkrisa i Europa i år, har Statnett hatt rekordhøge inntekter. Fram til september i år utgjorde flaskehalsinntektene 11,5 milliardar kroner.

Samtidig har Statnett ei grense for kor mykje dei kan tene. Derfor blir flaskehalsinntektene ført tilbake tilbake til nettselskapa, som igjen skal redusere nettleiga for forbrukarane.

Tidlegare har desse inntektene vorte overførte til nettselskapa over ein lengre periode.

Men i november gjorde regjeringa endringar i korleis desse pengane skal bli fordelt. Målet var at selskap i område med høg straumpris skulle unngå å auke nettleiga.

Men desse inntektene får ikkje nettselskapa i nord, seier Dorp i Linea.

– No har Statnett fått ei stor flaskehalsinntekt som mange av nettselskapa i sør fått på grunn av høge prisar. Det har ikkje vi i nord fått noko nytte av, seier han.