En maskert skikkelse trasker frem i bildet.

Ikke før masken vrenges av, fremfører Kjartan Halvorsen fra Vestfold, alias norske «Ove Larsen» i filmen, lavmælt det som umiskjennelig er første vers av «Barndomsminne fra Nordland».

I bakgrunnen herjer flammene i den meksikanske skogen. Det hele fortoner seg som et absurd innslag midtveis i Netflix-storfilmen Roma, regissert av tidligere Oscar-vinner Alfonso Cuarón (57).

– Det var tydelig at akkurat denne scenen betydde mye for Alfonso, sier Kjartan Halvorsen (46) til Filter film og TV.

Vestfoldingen er til daglig professor ved det private universitetet Tecnológico de Monterrey i Mexicos hovedstad, hvor han underviser i reguleringsteknikk. Etter hvert som han øvde på de opprinnelige sangene, skjønte han at de var gamle norske julesanger – ikke nyttårssanger.

– Dette er en viktig scene i filmen. Alfonso var veldig tydelig på at han ønsket en sang som passet til en scene som var emosjonell og nostalgisk. Jeg hadde allerede tenkt på "Barndomsminne fra Nordland", som skulle passe bra som en sang der man lengter tilbake, forklarer 46-åringen til NRK på telefon fra Mexico City.

Oscar-aktuell

Halvorsen har de siste tre årene jobbet nettopp der. Kona er halvt meksikansk, og Halvorsen ble rekruttert til filmen på den offisielle 17. mai-festen til den norske ambassaden i Mexico by i 2016.

Filmen er, til tross for at den knapt er vist på kino, en het Oscar-kandidat. Cuaróns delvis selvbiografiske drama «Roma» vant hovedprisen Gulløven under den internasjonale filmfestivalen i Venezia i september, hvor filmen også hadde premiere.

– Vi var veldig spente på hvordan filmen skulle oppfattes i Norge. I et par av anmeldelsene nevnes scenen ganske positivt som både mystisk og vakker. Jeg har fått høre fra mange at scenen er både absurd og humoristisk, og det kan jeg være enig i. Den stikker seg ut, helt klart, ler han.

– Engangs

Professoren, som aldri har spilt i en film tidligere, får navnet sitt stort slått opp på skjermen allerede i innledningen av filmen.

Halvorsen har foreløpig ikke fått henvendelser om å være med i flere filmer, men bedyrer at han uansett ikke har planer om å legge professor-jobben på hylla for å satse på en skuespillerkarriere.

– Jeg ser på dette som en «én gang i livet-hendelse». Selv om det var fantastisk gøy, det er helt sikkert. Man blir oppslukt av slikt, så jeg forstår at mange jobber hardt for noe som dette. Jeg sier nok ja om det kommer flere muligheter, men ser ikke på det som spesielt sannsynlig.