Håvard (18) bruker neglelakk: – Jeg gir litt faen 💅🏽

Neglelakk har tradisjonelt sett vært forbeholdt jenter.

Men nå ser det ut som at neglelakk blir mer og mer populært blant gutter over hele verden, også her i Norge.

Håvard Valstad (18) fra Mosjøen er én av mange gutter som av og til bruker neglelakk.

– Jeg er en av de som bryter med normene og gir litt faen, for at jeg skal være meg!

Neglelakken er for å dekke over hakk og ujevnheter på neglene. Men det er også noe estetisk ved det. – Jeg kan bytte farge til å matche klærne jeg går med, eller til «humøret». Foto: Håvard A. K. Johansen/NRK

Håvard er langt fra alene.

I desember lanserte den amerikanske rapperen Machine Gun Kelly sitt eget neglelakkmerke.

For ikke å snakke om vår egen freestylekjører og olympisk mester, Birk Ruud. Under OL har flere sett ham vise frem sine lakkerte negler i blant annet hvitt, rødt og blått.

– Jeg har sett veldig mye mer av neglelakk på gutter, ikke bare på skeive, men også heterofile gutter, sier makeupartist Sondre Håland (20) til NRK.

Men det er stor forskjell på grupperingene, noen bruker det ikke i det hele tatt.

– Likevel tror jeg det har blitt mer åpent å uttrykke seg på forskjellige måter.

Birk Ruud fra Bærum viser frem neglene sine under vinter-OL i Beijing 2022. Foto: Heiko Junge / NTB

Den frigjorte manns tidsalder? 🙌

Det er heller ikke vanskelig å finne bilder av store stjerner som Freddy Mercury, Curt Cobain, Prince og Johnny Depp. Eller de i den nyere stallen, som Harry Styles og Tyler, the Creator.

NRK har vært i kontakt med Vouge Scandinavia og norske ELLE, og begge bekrefter trenden.

Dette svarer ELLE og Vouge Ekspandér faktaboks Redaktør i ELLE Norge, Petra Middelthon: – Jeg vil si det har vært en trend som lenge har pågått. Spesielt i musikkmiljøet. Da jeg studerte i New York på 90-tallet, var det ofte guttene hadde neglelakk (Kurt Cobain, Jeff Buckley, Tommy Lee, for å nevne noen). I dag ser vi det ofte i mote- og musikkbransjen. Harry Styles er jo kjent for dette. Esteban Villanueva, Vogue Scandinavia's Beauty Editor (skjønnhetsredaktør) (oversatt fra engelsk): – Du har rett i at det er en trend at menn bruker neglelakk. Det er ikke så veldig nytt, egentlig, vi har sett det en stund nå. Men at det går fra å være en undergrundstrend til å bli mainstream, er nytt. Det som før var regnet å være en trussel mot maskulinitet, har nå blitt en mer estetisk form for å uttrykke seg blant unge menn. For meg er dette mer enn en trend. Det er en normalisering av skjønnhetprodukter som er med på å bryte ned kjønnsnormene og det som oppfattes som vakkert på kvinner og menn. Skjønnhet skal være for alle.

Engelske Harry Styles har en androgyn stil og bruker ofte neglelakk. Foto: PRESSEFOTO

Men én ting er store stjerner som kan gjøre hva de vil. En annen ting er helt vanlige menn som utfordrer normene.

Det er mye takket være sosiale medier.

– Kultur, trender og holdninger sprer seg lettere med sosiale medier.

Det sier Linn Bylund, seniorrådgiver i likestillingssenteret KUN.

Trender for skjønnhet og bekledning er alltid i utvikling.

Linn Bylund, seniorrådgiver i likestillingssenteret KUN. Foto: Presse

– Før var det veldig stramme rammer for hva både kvinner og menn kunne kle seg i. Men med internett og sosiale medier har grensene blitt mer utvisket. På noen områder er det i dag mer frigjort.

Det ble tidligere aksept for kvinner å gå i herreklær enn for menn å gå i kvinneklær, for eksempel.

Men nå er det herrenes tur å utfolde seg estetisk mer slik de vil. Som for eksempel å bruke neglelakk og øredobber.

– Noen synes det er sykt kult at jeg tør. Men andre synes det er merkelig fordi neglelakk tradisjonelt ikke er for gutter, sier Håvard.

Det skal lite til før herrene får sanksjoner. Linn Bylund, KUN

Dette er ikke noe nytt 🥱

Selv om det virker som en ny trend, er hverken sminke på gutter eller neglelakk for den saks skyld, ingen ting nytt.

For 5.500 år siden (!) brukte krigere i Babylon neglelakk med ground materials, antakeligvis leire, som The Guardian skriver. Det var krigsmaling og en del av forberedelsesritualet. Lignende funn er gjort i det gamle Egypt og Kina.

Men så forsvant det. Og neglelakken slik vi kjenner den, kom ikke tilbake før på 1920-tallet, ifølge forskningen avisen viser til.

Nettstedet The Bright Side har en liste over 20 artister som bruker neglakk for å pynte seg.

Hva synes du om neglelakk på menn? 💅🏻👦🏻 Kuult 😍 På tide at guttene får friere tøyler Hva f... 😫 Nei, nei, nei Gutta får gjøre som de vil ✌🏽 bryr meg ikke særlig Vis resultat

Strenge rammer for herrene 🚫

Seniorrådgiver Bylund sier menn har hatt lite handlingsrom de siste 150 årene.

– Det skal lite til før man er ute av den satte rammen og får sanksjoner, sier hun.

Tidligere i historien har jo også rike herrer gått i hæler, sminket seg med pudder, og pyntet håret med parykker. Der viser jo at hvilke forventninger vi har til kjønn og utseende er i stadig forandring.

Det hadde vært utenkelig i dag, og de som tør å gjøre noe som minner om det samme, får definitivt høre det.

– Nå ser vi at flere menn tør. Spesielt den kulturelle eliten og store artister, men også blant menn og gutter flest. De eksperimenterer med «nye» uttrykksformer.

Håvard i Bodø bekrefter det seniorrådigveren sier.

H Håvard: – Jeg vil absolutt si at det er blitt mer sosialt akseptabelt enn før! Og det gjelder mye mer enn bare neglelakk på gutter, heldigvis ❤️ Men jeg føler ikke det er veldig trendy. Hadde det vært det, hadde nok enda flere brukt det. LK Linn i KUN: Jeg er nysgjerrig på om det fører til åpenhet i maskuliniteten på et dypere nivå - blir det lettere for dem å snakke om de vanskeligere tingene i livet? H Håvard: Det er absolutt en mulighet! Jeg hører mye om «fragile masculinity»; hvordan det å snakke om følelser er et tegn på svakhet.



Så det er enda mange som ikke tør å ta spranget til å bruke den neglelakken de ønsker, eller det klesplagget de ønsker fordi de er redde for å bli sett på som for feminint eller «homo», som om det skulle være noe negativt.



Det bryter med normene i samfunnet om hvordan en gutt skal se ut, og det er det ikke mange som tør å bryte selv om det ikke nødvendigvis blir noen særlig konsekvens av det.

Håvard og Linn har ikke skrevet direkte til hverandre, men via journalisten.

Journalist Håvard A. Krogstad Johansen har også bidratt til denne artikkelen.

