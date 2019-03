Nå kan fabrikken som skulle produsere luksusisbiter bli solgt

Det mye omstridte prosjektet hvor selskapet Svaice skal hente ut is fra Svartisen har møtt mye motgang, og nå ser det ut til at selskapet revurderer produksjonen.

Om ikke for alltid, så er det i det minste for en stund.

– Vi sitter på et fabrikkbygg i Meløy som vi nå vurderer å selge, eller leie ut. Isen vi allerede har hentet kommer vi til å selge unna, forteller daglig leder i Svaice, Geir Olsen.

Uenigheter skaper problemer

For selv om selskapet skulle få grønt lys i kommunestyret etter en meklingsrunde, vil det ta rundt to år før produksjonen av luksusisbiter kan begynne.

– Fylkesmannens innsigelse ble løftet på den betingelse at vi lager en helhetlig plan for hele fjellområdet, som er en omfattende prosess. Det tar i hvert fall to år før vi kan gi en endelig tillatelse, sier ordfører i Meløy, Sigurd Stormo (Sp).

Svaice AS ønsker å produsere eksklusive isbiter som skal selges i hele verden Foto: SVAICE

Planutvalget i Meløy gikk i går enstemmig inn for å si ja til å gå videre med planene om å starte opp med isbit-produksjon på Svartisen.

Planutvalget og fylkeskommunen skal nå møte til mekling i regi av fylkesmannen. Hvis partene ikke blir enig, vil saken bli sendt opp til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Med 12 millioner allerede investert i prosjektet, er det bra at Geir Olsen er en tålmodig mann som tåler kritikk.

– Jeg gir ikke opp. Så lenge det er liv i kroppen får vi bare vente og se, sier en optimistisk Olsen.

Isbitene fra Svartisen har skapt stor debatt den siste tiden Foto: Svaice AS

Fabrikken som de vurderer å selge, kan komme til god nytte for noen andre som vil drive i Meløy.

– Vi ser at det tar tid før vi får en eventuell tillatelse til og komme i gang. Vi venter og ser, men i mellomtiden kan kanskje noen andre få nytte av fabrikken, sier Olsen, og legger til:

– Det er ikke et morsomt valg å ta.

Grønn eller blå?

For Meløy kommune kan dette markere et veiskille for hva slags signal de vil gi til fremtidige selskaper.

Om Svaice får lov til å ta ut isbiter av det populære turistmålet Svartisen, kan det sette standarden for hva andre får lov til i tiden som kommer.

Ordfører i Meløy, Sigurd Stormo (Ap). Foto: Gisle Forland / NRK

– Vi er en grønn industrikommune med kanskje verdens grønneste industripark. Denne debatten går ikke bare på Svaice, men hva vi skal tillate 20, 50 og kanskje 100 år fram i tid, sier ordfører Stormo.

Men til tross for at han åpenbart er stolt over de grønne bedriftene, vil ikke ordføreren selv si hvor han står i saken.

– Jeg har aldri sagt at jeg er imot, men det kommer vi nok til når saken skal behandles i kommunestyret, humrer han.