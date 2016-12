Nå har Nordlaks fått ja til å bygge en av disse

I oversikt over brev og vedtak hos Fiskeridirektoratet kommer det fram at det – foruten Nordlaks – bare er Ocean Farming AS som har fått tilsagn på søknad om utviklingstillatelser så langt.

De fikk de åtte første utviklingstillatelsene for å utvikle en havmerd basert på offshoreteknologi i begynnelsen av året, der direktoratet mener «prosjektet kan være et viktig bidrag for å løse arealutfordringene i havbruksnæringen».

