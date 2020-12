Spådde enorme luseproblemer for Havfarmen: – Hva var det vi sa?

Naturvernforbundet spådde i mai at den nye havfarmen til Nordlaks ville føre med seg enorme luseproblemer.

Og i høst er det blitt påvist lus i gigantmerden, som var på plass i juni – til både jubel og fortvilelse.

I slutten av juli ble 2,3 millioner ett år gammel fisk satt ut i gigantmerden, og etter et knapp halvår i drift blusset lakselusa opp, til et nivå på 0,22 lus per fisk, ifølge tall fra fiskehelsenettstedet Barentswatch.

I november måtte det tys til lusemiddel i Havfarmen, som skulle være kjemikaliefritt. De fikk bukt med mesteparten av lusa, men de siste fire ukene har nivået av lus sakte gått opp igjen.

– Hva var det vi sa? Vi advarte mot at det kunne bli veldig store mengder med lus, og så tok det bare noen måneder, sier Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet.

– Og her står vi i en situasjon hvor de allerede er nødt til å bruke kjemikalier, fortsetter hun.

MOBIL: Havfarmen er en stasjonær gigantmerde som kan plasseres i områder som hittil har vært utilgjengelig for oppdrett, og kan romme om lag 2 millioner fisk. Illustrasjon: Nordlaks Produkter AS

– Forferdelig mye lus

Den ligger åpent til i en fjord hvor det også finnes både krepsdyr og raudåte. Det bekymrer Naturvernforbundet.

KRITISK: – Det er skremmende at et så stort anlegg får luseproblemer så kort tid etter at de har satt fisk i sjøen, sier Maren Esmark i Naturvernforbundet. Foto: Eirik Haukenes / NRK

Ved siste måling er lusenivået oppe på 0,17 lus per fisk. Det er i utgangspunktet godt under grensenivået som er satt til 0,5 lus per fisk.

Men:

– Det er uansett forferdelig mye lus. Det er et veldig svært anlegg, og det er mye kjemikalier som skal til når du skal behandle et så stort anlegg, sier Esmark.

Esmark sier de er helt imot slike anlegg og heller for lukkede anlegg.

Uenig om lusa

Kommunikasjonssjef i Nordlaks, Lars Fredrik Martinussen, er ikke enig i at de har hatt store luseproblemer i høst.

INNAFOR: Lars Fredrik Martinussen i Nordlaks understreker at de er godt under grensa til regelverket, som han beskriver som strengt i Norge. Foto: Pressefoto

– Fisken som er i Havfarmen i dag, har stått i havet i 16 måneder sånn cirka, og i Havfarmen de siste 4–5 månedene. Etter våre erfaringer har utviklinga av lus i Havfarmen gått sakte, til tross for gode sjøtemperaturer i høst, sier han.

Nordlaks fikk i sin tid tildelt 21 utviklingstillatelser til Havfarmen. Én tillatelse betyr at man har lov å ha inntil 780 tonn laks maksimalt.

I søknaden deres lå det også en plan om kjemikaliefri produksjon. Hvordan?

– Nordlaks har investert over 800 millioner kroner i to nye brønnbåter som er skreddersydd for å betjene Havfarmen og er utstyrt for å fjerne lakselus uten bruk av legemidler, sier Martinussen.

Ønsker dem velkommen

Brønnbåtene kan ifølge Martinussen blant annet vaske fisken i ferskvann. Det tåler ikke lusa.

Men båtene er blitt forsinket fra verftet på grunn av koronaen.

– Da måtte vi ta en vanskelig beslutning, som likevel også var den ansvarlige beslutningen å ta, om å fjerne lakselusa ved bruk av veterinære hjelpemidler, sier Martinussen.

Båtene skal være på plass på nyåret, og da tar de gjerne imot Esmark og Naturvernforbundet.

– Vi kan vise frem både batterier og landstrømtilkobling. Så det kan bli hyggelig!