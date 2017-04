– Ja, nå er vi på reise hjem og har mellomlandet i Singapore. Ferden går videre via London og Oslo til Bodø, hvor vi lander onsdag ettermiddag, forteller Terje Erlid.

Harstad-legen jobber for Medicteam som i over tre år har jobbet med å hente hjem pasienter uten forsikring. Denne gangen hjelper han en familie fra Nordland.

29. mars ble Johnny Frantzen innlagt på et sykehus i Filippinene. Familiefaren var bevisstløs og det ble konstatert hjerneblødning.

Hjemme på Rognan var det sønnen Tony som oppdaget at reiseforsikringen ikke lenger var gyldig, og som siden har stått på for å få faren hjem.

– Jeg håpet at beløpet ikke skulle bli så høyt. Det viste seg å bare være ønsketenkning, sier Tony, som nå tror summen vil ende opp på godt over 200.000 kroner totalt.

Må oftere bistå nordmenn i utlandet

Historien er ikke unik. Terje Erlid forteller at han «veldig ofte» må ut for å bistå nordmenn i utlandet. Hittil i år har han vært ute på åtte slike turer. I fjor endte tallet på 28.

– Det er mye, forteller Erlid på en litt skurrete telefonlinje.

Han forklarer at hver tur tar fra fem til åtte dager. Mye må organiseres. Selve transporten er bare en del arbeidet – i tillegg må man få oversikt over skaden, hvilke medisiner som behøves så vel som å forberede innleggelse på sykehus i Norge.

Man er også avhengig av god dialog med flyselskapene. For det kan være at man er avhengig av å ha med seg mye utstyr på reisen. Selskapene kan kreve reise på forretningsklasse, og det kan bli snakk om mange tusen bare i flybilletter.

– Jeg hjelper alt fra folk i 25-årsalderen opp til 70. Vi har eksempler på pasienter som har ligget hardt skadd på sykehus i ukevis med en døgnpris på 45.000 kroner.

– I de mest ekstreme tilfellene snakker vi om to til 2,5 millioner i utgifter. Så store beløp er sjeldent, men det skjer. Og det er like tragisk hver gang.

– Rådet mitt er kort og godt: Skal du på ferie, så sørg for at du har en forsikring som er gyldig. Sørg for at du har lest avtalen. Og er du i tvil om hva du har kjøpt, så snakk med forsikringsrådgiver, er den klare oppfordringen fra Terje Erlid. Foto: Privat

– Har misforstått forsikringsvilkårene

Det er imidlertid langt fra alle som med viten og vilje reiser uten gyldig forsikring.

Et mindretall tar en bevisst sjanse på at det skal gå bra, men de fleste sakene som Erlid er involvert i handler om at den reisende ikke har lest vilkårene godt nok. Og han peker på spesielt én formulering som problematisk.

– Det kalles gjerne «helårs reiseforsikring». Her er det en del som misforstår. Ja, den er helårlig, men gjelder bare i begrensede perioder av gangen. Derfor har jeg vært skeptisk til formuleringen.

– Ordlyden «helårig forsikring» går liksom rett hjem hos kundene, og da tror man at man har en forsikring som gjelder for hele året. Det er dessverre ikke rent få av dem som vi har tatt hjem som har brent seg på akkurat det.

Terje Erlid på en pasientfrakt fra Nicaragua/Panama tilbake til Norge i fjor. Den andre legen på bildet er anestesioverlege Marius Filtvedt. Foto: Privat

Ikke alle leser vilkårene

Tidligere undersøkelser har vist at rundt fire av ti sier de ikke kjenner til hva reiseforsikringen dekker, ifølge DNB.

Legen mener at den enkelte selvsagt har et individuelt ansvar for å sette seg inn i vilkårene, men at også selskapene kan gjøre sitt for å informere kundene sine om hva som gjelder på en enkel og forståelig måte.

Eldre mennesker kan ha problemer med å lese vilkår over mange sider, i alle fall hvis de er skrevet på et vanskelig språk, bemerker han.

– Så er mitt tips at man kanskje heller burde kalle det del-årig forsikring, for da ville i alle fall folk lure på hva det i realiteten betyr, og søke råd for å få en skikkelig forklaring.

Begynte å studere egne forsikringsavtaler

Tony Frantzen har vært i kontakt med sin far, og gleder seg til å få han hjem til Norge. – Jeg har ikke sovet en helt natt siden han ble innlagt. Foto: Privat

For familien på Rognan var det akkurat det som hadde skjedd. Ifølge Tony Frantzen ble faren overrasket da han fikk vite at forsikringen ikke var i orden.

Tony opplyser at faren reiste fra Norge 9. desember. Ved innleggelsen 29. mars hadde han vært for lenge i utlandet til at forsikringen lenger var gyldig, forteller han.

– Pappa hadde en såkalt helårsforsikring, og trodde den skulle dekke hele reisen. Men han har ikke lest hva som stod i avtalen.

– Jeg har selv begynt å se over forsikringsavtalene mine, og blitt overrasket. For det er slett ikke alt som dekkes, og det er mye man bør være klar over.

Stor giverglede fra venner, bekjente og fremmede har bidratt til at familien har klart å betale store deler av utgiftene. En gruppe på Facebook har fått over 6500 medlemmer. Cirka 160.000 kroner estimerer Tony at de har fått inn så langt.

Samtidig kom det tirsdag en ny regning på cirka 85.000 kroner, forteller Tony, som håper at andre kan lære av historien og unngå å havne i en lignende situasjon.

– Sjekk hva som står, og vær sikker på at forsikringa dekker oppholdet og hele familien. Har man først havnet i situasjonen er det for sent.

– Alltid mulig å forbedre seg

Kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø i DNB er enig i at vilkårene bør være lette å forstå, og sier det naturligvis alltid er mulig å forbedre seg.

– Selv har vi gjort mye for at kundene skal slippe å lete i avtaleteksten. På websidene for reiseforsikring har vi laget en enkel oversikt over dekningene våre.

– I tillegg sender vi ut informasjon til kundene og advarer mot slike ting som dette både i mediene og i egne kanaler, forteller Dalsbø.

Forsøker å gjøre det enkelt å forstå vilkårene

DNBs kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø uttaler seg på generelt grunnlag, og sier de forsøker legge til rette for at det skal være enkelt å sette seg inn i avtalevilkårene. Foto: DNB

Han sier de forsøker og legger til rette for at det skal være enkelt å sette seg inn i vilkårene, blant annet gjennom forenkling av avtaletekst og enkel kundekommunikasjon.

– Vi forsøker for eksempel å være tilgjengelig på telefon, chat og sosiale medier 24 timer i døgnet. Det er også enkelt å skaffe seg oversikt over vilkår i appen vår.

– Hvilke råd har dere til nordmenn som skal på ferie i vår og sommer?

– Sørg først og fremst for at reiseforsikringen er gyldig, og sjekk også at forsikringen dekker formålet med ferien. Du bør være særlig oppmerksom dersom du skal være på reise over lange perioder eller om du skal på en reise av uvanlig karakter – som ekspedisjon, ekstremsport, fjerne strøk og så videre. Da må du noen ganger regne med å tegne en utvidet forsikring.