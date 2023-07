Per Richter Jonsen har kjørt i over 50 år på veien i tunge dieselvogntog.

Men for noen uker siden fikk han oppleve det han ikke trodde han kom til å oppleve i sitt arbeidsliv. Å få kjøre et fullelektrisk vogntog.

– Det hadde jeg aldri trodd. Men det går kjempegreit, sier den erfarne sjåføren til NRK.

For første gang kjører det nå to elektriske vogntog mellom Nova Sea på Lovund og godsterminalen i Mo i Rana.

Men det kunne vært langt flere, mener næringen selv.

Høye priser

I dag koster et elektrisk vogntog mye mer enn et dieselvogntog.

– El-trekkerne koster 2,4 gangen så mye som en dieseltrekker og da har vi fått støtte fra Enova på 839.000 kroner, sier administrerende direktør i Meyership, Leif Sagen til NRK.

Meyership har nå to elektriske vogntog, men 25 vogntog- og distribusjonsbiler i porteføljen. Målet er at alle skal være elektrisk.

– Men uten ordentlige støtteordninger vil vi være avhengige av dieseltrekkerne i mange år til, konstaterer han.

Stor stas de elektriske vogntogene komme inn på terminalen i Mo i Rana. Foto: Frank Nygård / NRK

Regjeringens ambisjon er at 50 prosent av lastebilene i Norge skal være utslippsfrie innen 2030. I dag er det lite støtteordninger fra regjeringen.

50 prosent av transportnæringen skal være utslippsfri i 2030 – slik skal de nå målet Ekspander/minimer faktaboks I Klimaplan for 2021-2030 (Meld. St. 13, 2020-2021) er det varslet en ambisjon om å halvere de ikke-kvotepliktige utslippene fra transportsektoren innen 2030 gjennom virkemidlene som blir presentert i klimaplanen. I tillegg er det fastsatt en rekke måltall for nye nullutslippskjøretøy, se blant annet Regjeringens klimastatus og -plan. Disse sier at:

Nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy i 2025.

Nye bybusser skal være nullutslippskjøretøy eller bruke biogass i 2025.

Innen 2030 skal nye tyngre varebiler, 75 pst. av nye langdistansebusser og 50 pst. av nye lastebiler være nullutslippskjøretøy.

Innen 2030 skal varedistribusjonen i de største bysentra tilnærmet være nullutslipp.

Forbedringer av teknologisk modenhet i kjøretøysegmentene, slik at nullutslippskjøretøy blir konkurransedyktige med konvensjonelle løsninger, ligger til grunn for måltallene.

Regjeringen la frem Klimastatus og plan for første gang høsten 2022 sammen med statsbudsjettet for 2023. Dette er en plan som vil bli oppdatert årlig. Formålet med å legge fram en klimastatus og -plan med statsbudsjettet er å koble utslippsbudsjett inn sammen med statsbudsjettet, slik at vi kan styre mer effektivt mot klimamålene i 2030. Kilde: Regjeringen

Utenom Enova-støtte på inntil 40 prosent av merkostnadene, har Enova et tilbud som gir støtte til utbygging av ladestasjoner.

– Hvis vi får til ei skikkelig støtteordning kunne vi fått en elektrisk bilpark ganske umiddelbart. Det er ikke viljen til næringen det står på, sier Sagen.

I 2021 sto tunge kjøretøy for utslipp av 2,9 millioner tonn CO₂. Det tilsvarer en tredjedel av alle utslipp fra veitrafikken.

En start

Fram til november 2022 har Enova gitt støtte til 420 elektriske lastebiler og 115 elektriske busser.

– Vi skifter til elektrisk når vi ser at det er økonomisk forsvarlig, påpeker Sagen

Nå skal de to vogntogene frakte laks mellom oppdrettsanlegget til Nova sea og godsterminalen i Mo i Rana, før det flyttes over på Nordlandsbanen for videre ferd ut i Europa.

– Å se de elektriske vogntogene komme inn på terminalen i dag var veldig gøy, sier kommersiell direktør i Nova Sea Bjørn Olvik.

Salgssjef Bjørn Olvik i Nova Sea. Selskapet med base på Helgelandskysten er et av de ti største i landet. Foto: Nova Sea

Det går i dag 14 vogntog med laks herfra til Mo i Rana i døgnet. Antall godstog har økt fra én til fire i døgnet de siste årene.

Det er 30.000 færre vogntog på veiene, og nå er to av de som må være på veien utslippsfri.

– Det påvirker kanskje ikke så mye ennå, men det er en start, sier Olvik.

Regjeringen: – Gir støtte

I en e-post til NRK skriver samferdselsdepartementet at regjeringen gir støtte til innfasing av nullutslippsløsninger i transportsektoren.

I Klimastatus og -plan varslet regjeringen økt støtte til teknologiutvikling og tidlig markedsintroduksjon gjennom økte bevilgninger til Enova.

– Regjeringen er også opptatt av at klimapolitikken skal skape og bevare jobber og sikre rettferdig fordeling, skriver departementet og viser til at Enova fikk 750 mill. kroner i økte bevilgninger over statsbudsjettet for 2022, og ytterligere 1,4 mrd. kroner i statsbudsjettet for 2023.

– Vil det komme mer støtte til næringen?

– Vi kan ikke gå ut med noe informasjon om hva som ligger i fremtidige statsbudsjett. Vi viser her til de årlige budsjettprosessene og budsjettvedtak i Stortinget.