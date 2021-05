Hver sommer strømmer tusenvis av turister fra hele verden til Moskenes i Lofoten. Her ligger øygruppas mest populære fjell Reinebringen, idylliske fiskevær og kritthvite strender.

Men majestetisk natur er ikke nok. Lille Moskenes har en elendig økonomi. Så dårlig at kommunebudsjettet for 2020 ble erklært ugyldig.

Med rundt 1000 innbyggere ligger Moskenes langt under det som er anbefalt minstestørrelse. Derfor ønsket politikerne at de skal slå seg sammen med nabokommunene.

Men det er ingen som vil «gifte seg» med Moskenes.

– Økonomien og finansieringssystemene til kommunene tar et strupetak på oss. Dette er nødvendig for at vi skal kunne levere nødvendige tjenester til innbyggerne, sier varaordfører Bjørn Jensen (SV) i Moskenes til NRK.

Nå går Moskenes nye veier. Og vurderer å fri til fylkeshovedstaden Bodø. Men mellom Bodø og Moskenes er det 94 kilometer med fjord.

Det tar tre til fire timer å ta ferge hver vei.

– Blir vi avvist på trappa får vi bare ta det som det er. Da har vi ikke noe alternativ. Da må vi bare fortsette som egen kommune, sier Jensen.

Bodø Nu omtalte saken først.

Nabokommunene i Lofoten er lunkne til sammenslåing. Derfor ser de på mulighetene for å samarbeide med Bodø, som ligger tre til fire timer unna med ferge.

Under kommunestyremøtet i Moskenes 14. april i år ble det enstemmig vedtatt at kommunestyret så raskt som mulig skal igangsette sonderinger mot andre kommuner.

Det ble oppnevnt et arbeidsutvalg bestående av ordfører, varaordfører og en representant for opposisjonen.

Vil egentlig samle hele Lofoten

Kommunesammenslåing i Lofoten er for så vidt ikke nytt.

I 1964 ble nemlig nordlandskommunene Flakstad og Moskenes i Lofoten slått sammen mot sin vilje. Etter 12 år med krangling gikk Stortinget til slutt med på å oppløse ekteskapet.

I 2016 da det kom nye forslag til kommunesammenslåing, ønsket fylkesmannen nok en gang å slå sammen Lofoten-kommunene, til tross for overveldende flertall for å være selvstendige kommuner.

Men dårlig økonomi i Lofotens ytterste fastlandskommune gjør at en kommunesammenslåing virker uunngåelig.

– Vi har ikke så mange alternativer. Vi har helst lyst til å få samla hele Lofoten i en kommune. Men Flakstad vil ikke slå seg sammen. Vågan og Vestvågøy er også steile. I tillegg er Værøy og Røst utenfor fastlandet også uaktuelt for sammenslåing, forklarer Jensen.

Forsker: – Underlig konstellasjon

Professor i statsvitenskap Asbjørn Røiseland sier at en sammenslåing med kommunene i Lofoten ville vært det mest naturlige.

Men svak økonomi i Moskenes gjør det ikke særlig attraktivt å slå seg sammen med dem.

Asbjørn Røiseland er professor i statsvitenskap ved Nord universitet og OsloMet. Foto: Markus Thonhaugen / NRK

Røiseland tror uansett både Bodø og Moskenes har lite å tjene på en sammenslåing.

– Det er litt vanskelig å se for seg hvordan det skulle fungert. Det blir såpass langt unna Bodø, og det blir en underlig konstellasjon. Det ville overraske meg om Bodø-politikerne er motivert for dette, sier han.

Værøy og Røst helt ytterst i Lofoten samarbeider allerede med Bodø om kommunale tjenester. Bodø er en såkalt vertskommune for disse to øykommunene.

Det har tidligere vært diskutert om Moskenes skal gjøre det samme, men dette ble nedstemt i bystyret i Bodø.

– Det ligger mer naturlig til for Værøy og Røst fordi de er isolerte. De er ikke forbundet med fastlandet slik Moskenes er.

Men han vil ikke utelukke at det er mulig å få til noe. I Vestland fylke finner du en lignende kommune som ikke henger sammen geografisk.

Kinn kommune er en kommune som ikke henger sammen rent geografisk.

Små fattige kommuner kan ha stort fremtidig potensial

Røiseland mener likevel at Moskenes er en kommune med et stort fremtidig potensial i kraft av natur og opplevelse.

Men spørsmålet er om Bodø kan dra nytte av dette når de er så langt unna.

– Selv om Moskenes nå er en fattig kommune rent økonomisk, er det en kommune som kan ha en stor fremtid med tanke på at natur blir mangelvare, tror professoren

Han ergrer seg over at debatten alltid er så kortsiktig, og kun dreier seg om ressursene vi ser her og nå. Han mener små og fattige kommuner kan ha et enormt fremtidspotensial.

– For ett år siden hadde ingen sett for seg at vi lyste ut stillinger uten fast arbeidssted. Ting kan forandre seg raskere enn vi aner. Og det kan fort komme steder som Moskenes til gode, forklarer han.

Bodø tar henvendelsen seriøst

Men kommer store Bodø til å få opp øynene for potensialet til lille Moskenes langt der ute i havgapet?

Rådmann i Bodø kommune sier til Bodø Nu at de har fått med seg vedtaket i Moskenes. Men de har ikke fått noen formell henvendelse ennå.

Rådmann i Bodø Rolf Kåre Jensen tror det sitter langt inne å lage en felles kommune over fjorden. Foto: Maret Biret Sara Oskal / NRK

– Får vi en konkret henvendelse vil vi selvfølgelig behandle den seriøst. Men det var ikke vellykket sist dette var oppe til diskusjon, sier Jensen.

I Moskenes må de enn så lenge bare være åpne for de mulighetene som er.

– Men kommuneøkonomien og finansieringssystemene til kommunene tar nok et strupetak på oss til slutt. Det betyr tvangssammenslåing med økonomiske virkemidler, sier Bjørn Jensen i Moskenes.