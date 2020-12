De siste åra er flere kommuner dømt til å betale millionbeløp til tidligere elever for ikke å ha grepet inn eller gjort nok for å stoppe mobbing i skolen.

Men ingen har tall for hvor mange mobbesaker som har vært oppe for domstolene eller endt med forlik mellom partene før selve rettssaka.

– Vold i skolen ser ut til å bli akseptert på en helt annen måte enn annen vold. Man hører om vold på gata, om vold i familien etc. Det blir fokusert på i media og folk blir straffa hvis de blir tatt, mens vold på skolen bare kostes under teppet, sier mor til 26-åringen i Bodø.

I nabokommunen Fauske har ei annen stor mobbesak nylig vært første runde i retten. Der vil kravet om erstatning bli enda høyere.

Utdanningsdirektoratet bekrefter i en mail til NRK at de ikke har oversikt over saker som har gått til rettssystemet, heller ikke over saker som ender med forlik.

Bodø kommune inngikk forlik med 26-åringe like før mobbesaka skulle opp i retten. Foto: Therese Bergersen / NRK

Pengene kom bare uker før rettssaka

26-åringen og hennes mor møter oss knappe to måneder etter forliket med Bodø kommune. Pengene kom på bordet bare uker før rettssaka skulle starte.

– Det ville ha blitt så tungt å møte i retten. Så jeg er fornøyd med at jeg fikk erstatning og unnskyldning gjennom forliket.

Kommunaldirektør Elin Eidsvik i Bodø kommune sier de valgte å inngå forlik etter at det kom en ny rapport fra sakkyndig.

Her er hele svaret fra Bodø kommune Ekspandér faktaboks Etter at det kom en ny rapport fra sakkyndig valgte Bodø kommune å inngå forlik, svarer kommunaldirektør Elin Eidsvik i Bodø kommune Kunne ikke Bodø kommune tidligere ha ordna opp i denne saka, hvorfor vente til helt opp til rettssaka? – Det er ikke uvanlig at slike krav kommer lenge etter at vedkommende har gått ut av skolen, og Bodø kommune har alltid et ønske om å rydde opp i slike saker så tidlig som mulig. Hva har Bodø kommune lært av denne mobbesaka? – Det har heldigvis skjedd en stor innskjerping av lovverket som gir elever og foresatte et sterkere vern og muligheter til å fremme slike saker. Det er den viktigste lærdommen for oss alle, avslutter Eidsvik.

Slått med jernstenger

Skolen der det meste av mobbinga foregikk hadde en stor åpen bakgård. Det var ikke lett å holde oversikt over for lærerne som hadde inspeksjon.

– Det var to forskjellige grupper som plaga meg, den ene gruppa i klassen under meg. De som var eldre enn meg drev og manipulerte og sa stygge ting. De yngre var voldelige, forteller hun.

Det var så mange episoder. Særlig en episode har brent seg fast i minnet. Da kunne det ha gått helt galt.

– De skulle bygge en gymsal og var dum nok til å ha jernstenger liggende ute. Hele gjengen kom med jernstenger og begynte å banke meg opp. En venn av meg sprang etter hjelp.

Som voksen har hun stått fram som transperson, noe hun ikke turte som barn på grunn av mobbinga. Hun likte ikke å sparke fotball med guttene, men ville heller hoppe tau med jentene på skolen.

– De sa jeg var teit, og brukte "homo" som skjellsord.

Forsøkte seg med diagnoser

26-åringen forteller at hun ikke ble tatt på alvor når hun prøvde å si ifra. Familien mener skolen var redd for ryktet sitt og ikke ville innrømme at det foregikk mobbing.

– De prøvde å diagnostisere meg. Men det var ikke ADHD eller Asperger. Jeg opplevde det som at hvis jeg fikk en diagnose så var det min egen feil at jeg ble mobba. En sånn logikk er jo uten empati og kynisk.

– Bak ethvert mobbeoffer står en familie

Mor forteller at de hele tida opplevde å møte veggen.

– Vi ble møtt med at det var oss det var noe galt med. Det kunne se ut som om skolen gjorde noe - på papiret. Men det var hele tida minimumsløsninger, som ikke fungerte.

Og familien mener det kunne gått enda verre dersom de ikke hadde hatt gode folk i psykiatrien å støtte seg til.

– Bak ethvert mobbeoffer står også en familie. De personlige utfordringene har vært beinharde for oss alle. Det har vært mange sykemeldinger. Vi er oppegående mennesker som kunne ha brukt ressursene våre på helt andre ting.

Mor: – Bak ethvert mobbeoffer står også en familie. Foto: Barbro Andersen / NRK

Advokat: – Mobbeofferet har bevisbyrden

I advokatfirmaet Ness Lundin DA har de jobba med mange mobbesaker. Men kun et lite fåtall av sakene havner i domstolene. Årsakene er sammensatte.

Advokat Anders Hauge Foto: Advokatfirmaet Ness Lundin DA

– Men dette er i utgangspunktet tunge saker som det er krevende å vinne frem i. Det er mobbeofferet som har bevisbyrden, sier advokat Anders Hauge til NRK.

Hauge sier det er ei stor personlig belastning for mobbeofferet og familien å gå rettens vei. Men hans inntrykk er at mobbing tas mye mer alvorlig i dag enn for noen ti-år siden.

– Noe av årsaken til det, kan være nettopp den oppmerksomhet slike saker har fått i media den senere tid, og for så vidt også de dommene som er kommet de senere år.

Mange føler på skyld og skam

De to håper det nå skal være mulig å komme seg ut av "bobla" de har levd i de siste 20 årene.

– Vi er nødt til å få en bedre kultur for å anerkjenne problemene. På skolen kalles det ikke vold, men mobbing. Også er det "bare er skoleproblem", som altfor ofte blir kosta under teppet.

Hun tror mange føler skyld og skam og ikke tør snakke høyt om mobbing.

– Mobbing er ødeleggende for alle parter. Vi må snakke om mobbing sånn at det blir et press på skolene for å komme tidligere på banen. Det må ta slutt.

Håper å få kjøpt egen bolig

I dag er 26-åringen i Bodø uføretrygda som "ung ufør". Diagnosen posttraumatisk stresslidelse (PTSD) må hun bære med seg.

For millionen hun fikk i erstatning er håpet å få kjøpt seg en egen bolig.

– Jeg håper det blir bedre. Men jeg føler at det er mye i voksenlivet som er blitt tatt fra meg på grunn av det som skjedde i barndommen. Liv blir ødelagt og hele familier rammes av mobbing.

Har du noen drømmer?

– Å bli bedre, å få lov til å være meg sjøl uten å bli mobba. Kanskje få en jobb innafor musikk en gang i framtida.