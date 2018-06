Øksnes: Nytt strandsøk etter den antatt omkomne fiskeren

Ved 12-tida i dag starter et nytt stort søk etter den antatt omkomne fiskeren i 20-årene fra Øksnes. I går ble søket satt i bero på grunn av dårlig vær og opp mot 25 knop i kastene natt til lørdag. I dag ser det helt annerledes ut.

– Det er veldig fint vær, rolig. Søket som skulle starte i går måtte utsettes. Nå har vi muligheten. Det blir hard jobbing i dag, sier lensmann i Øksnes Johnny Holen til NRK. Han skal rekke en siste brief med mannskapene før søket starter for alvor.

Fant skoen til han som berga seg

Øksnes Røde Kors og Sortland Røde kors deltar i søket, det samme gjør Øksnes Brann og redning. Redningsskøyta Edvard Hoem og mange lokale båter er allerede ute og leter

– Først konsentrerer vi oss om Tunstad og Hjellsandvika på Skogsøya. Den ene skoen til fiskeren som berga seg ble funnet ved Hjellsandvika, det kan fortelle oss noe om havstrømmene da ulykka skjedde, sier Holen.

Tre hundeekvipasjer skal også være med i søket, og det vil bli brukt fjernstyrte undervannsfarkoster.

Redningsskøyta Edvard Hoem utafor Skogsøya fredag Foto: Jens Andre M. Birkeland

– Vi vil søke nordover, på vestsida av Skogsøya, helt til nordspissen, og også ved Tindsøya. På Breistrand på Skogsøya vil vi ha et samlingssted der Fiskarkvinnelaget sørger for mat og annen forpleining for mannskapene.

Det var natt til sist fredag at en mann i 20-årene fra Øksnes ble meldt savna etter at en fritidsbåt hadde kantra.

Tok tid før de fikk meldt om ulykka

Ifølge lensmannen var det tilsammen fire personer som i to båter gikk ut fra Øksnes Vestbygd natt til fredag denne uka rundt klokka to. Det var to mann i hver småbåt.

Lensmann i Øksnes, Johnny Holen, har fortalt til NRK at de to båtene ikke var i nærheten av hverandre, men at begge kom i vanskeligheter på havet.

– Den ene båten har vært borti to undervannsskjær, og de to personene falt på sjøen. Den ene klarte å komme om bord i båten igjen, mens den andre forsvant.

Det gikk lang tid før mannen som berga seg fikk hjelp, fordi han ikke fikk kommunisert ut.

– Mannen som falt i vannet fikk ødelagt mobilen.

Lensmannen forklarer at den andre båten gikk tom for bensin et annet sted. Det er antatt at de to båtene var ute for å sette garn.

– En likandes kar

Flere av de som deltar i søket søndag leter etter kompis. Onsdag skal et større undervannsfartøy fra Trondheim komme til Øksnes for å delta i søket etter den antatt omkomne fiskeren.

– Vi kan jo bare håpe at han blir funnet før den tid. Dette er tøft for mange i området her. Ha var en likandes kar, sier lensmann Johnny Holen.