Nå er meteorsvermen Geminidene tilbake på himmelen.

Geminidene er lyssterke meteorer som kommer i alle slags farger og lyser opp himmelen.

I år vil den største stjerneskuddaktiviteten være natt til mandag 14. desember klokken 02.

Anbefalingen blir derfor å følge med på himmelen fra utpå kvelden i kveld og helt fram til morgengry mandag, skriver astronom Jan-Erik Ovaldsen på sin blogg Himmelkalenderen.

I år ligger de astronomiske forhold veldig godt til rette for Geminidene.

– Svermen inntreffer mens det er nymåne, så det vil ikke være noe månelys som forstyrrer observasjonene. Dessuten ventes svermens antatte maksimum å komme utpå natta. Dette er to store pluss, forklarer han.

Astronom og forfatter Jan-Erik Ovaldsen. Foto: Privat

Hvordan aktiviteten blir er vanskelig å si helt sikkert.

Trolig vil man vil kunne se rundt 60 meteorer i timen i gjennomsnitt.

Men det betyr ikke at det vil komme én meteor i minuttet hele natta.

– Det kan fint bli 5–10 minutter med ingen aktivitet, for deretter å komme mange meteorer i minuttet, understreker Ovaldsen.

Unngå lysforurensning

Det er flere ting som påvirker hvor synlig en slik meteorsverm blir.

Forhold som vær, månefasen og lysforurensning kan være med på å redusere synligheten.

Og det viktigste av alt: Det må være mørkt. Jo mørkere jo bedre.

– For å oppleve meteorsvermer på sitt beste er det nødvendig å observere fra et mørkt sted. Finn deg helst et område som har vidt utsyn til himmelen og dessuten ligger et stykke unna sterke lyskilder, slik at øynene kan tilpasse seg mørket, anbefaler Ovaldsen.

– Og legg vekk mobilen og lommelykten!

Befinner du deg under en klar himmel et sted uten lysforurensning, kan aktiviteten komme opp i 100 eller flere meteorer i timen.

For den skuelystne trengs verken kikkert eller teleskop. Dine egne øyne fungerer bra nok.

Men for å gjøre jakten på meteorsvermen litt bedre har Ovaldsen noen ekstra tips.

– Et liggeunderlag, sovepose/teppe og en termos med kaffe eller varm kakao er anbefalt tilleggsutstyr. Foruten skikkelig varme klær, selvsagt.

– En middels dose tålmodighet kommer også godt med, for meteoraktiviteten er ikke stabil gjennom natten.

Best forhold i Nord

Ifølge vakthavende ved Meteorologisk institutt, Martin Granerød, er sjansen for å så se Geminidene varierende.

– Det ser ut som at områdene fra Stadt og nordover som er mest heldig. Det vil si fylkene Møre og Romsdal, Trøndelag og videre nordover, sier han.

Det kan likevel forbli litt skyete nord i Nordland.

Ellers er det dårlig sikt lenger sør i landet.

Martin Granerød. Foto: Kamilla Pedersen / met.no

– På østlandsområdet er det håpløst. Der er det skyer over det store og det hele, det både regner og snør. Det er ikke noen store muligheter for å få med seg svermen der, opplyser Granerød.

På Vestlandet kan man være heldig, men det ligger an til at det skal være et høyt skydekke som strekker seg over hele Vestlandet og oppover mot Møre og Romsdal.

– Det kan være nok til å ødelegge, men man kan også være heldig.