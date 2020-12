Allerede denne helga er meteorsvermen Geminidene tilbake på himmelen.

Svermen er synlig i hele landet og du trenger ikke kikkert eller andre hjelpemidler for å se den.

– Geminidene er en trygg meteorsverm, som kommer hvert år, men den kan variere litt fra år til år, sier fagsjef Pål Brekke ved Norsk romsenter.

I år kan meteorene bli enklere å få øye på en vanlig. Årsaken til det er at det er nymåne og mindre månelys som kan forstyrre.

Samtidig er det ventet at svermen når sitt mest spektakulære på natten.

– Den kan ses hele søndag kveld, men sent på natten og morgenkvisten er den beste tiden, sier Brekke.

Du bør ha det så mørkt som mulig rundt deg og det kan være lurt å komme seg vekk fra bykjernen.

– Ser du masse stjerner, og ikke bare Karlsvogna, er det mørkt nok.

Som en haglskur på frontruten

Mens andre meteorsvermer stammer fra kometer, er det asteroiden «Phaethon» som er arkitekten bak Geminidene.

Brekke hos Norsk romsenter sammenligner det som utspiller seg på himmelen som at jorden kjører inn i en haglskur.

– Når vi raser gjennom er det som partikler treffer frontruta vår. De er bitte små som sandkorn, men lager likevel mye lys når de brenner opp i atmosfæren.

Tidlig mandag morgen er vårt hjørne av kloden vendt mot svermen.

– Himmelen vender samme retning som jorda beveger seg. Det blir som å kikke ut frontruta i stedet for bakruta.

Dersom det blir klarvær håper Brekke selv å få med seg deler av meteorsvermen. For dem som har tid til å få med seg mer anbefaler han varme klær, sovepose og en solseng eller lignende.

– Det er ganske flott å se på og fint ta med ungene ut på.

Astronom Jan-Erik Ovaldsen anslår i bloggen Himmelkalenderen at man se rundt 60 meteorer i timen på det meste.

Pål Brekke er fagsjef for romforskning hos Norsk romsenter. Foto: Tore Meek / NTB

Spesielt planetfenomen

Geminidene er ikke det eneste himmelfenomenet som er verdt å få med seg denne måneden.

21. desember skjer det noe som ikke er like enkelt å få øye på, men som er desto mer spesielt.

Da er Jupiter og Saturn det nærmeste de har vært hverandre siden 1623. Den gangen var imidlertid de to planetene så nær solen at det ikke var mulig å se det.

Vi må faktisk tilbake til 1226 for finne å forrige gang de to kunne ses slik de kan i år. Altså nesten 800 år.

I Norge er fenomenet kun synlig helt sør i landet.

– Det står så lavt at du kanskje også må opp i et høydedrag for å se det. Det er like etter solnedgang og ganske nært sola, forklarer Brekke.

I 2020 har man riktignok fordelen av å kunne gi øynene litt assistanse.

– En prismekikkert er kanskje det beste. Den har stort synsfelt og tar ikke inn så mye grums fra atmosfæren.

Han beskriver Jupiter som et av de mest lyssterke objektene på himmelen utenom månen, mens Saturn er svakere.