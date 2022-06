Robert må kaste god fisk i søpla: – Vi prioriterer ikke denne fisken

CO₂ i atmosfæren 421 ppm 1,5-gradersmålet +1.01°C Les mer om klima

Robert Brun tilbringer mange av årets dager ute på bølgene blå.

Fiskeren fra Stø i Vesterålen er hovedsakelig ute etter torsk, men han kan opplyse om at de stadig får fisk i nettet som de ikke har bruk for.

Robert synes det er synd at god fisk kastes. Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

Skate, svarthå, havmus og isgalt er bare noen av artene han trekker fram.

– Vi prioriterer ikke denne fisken, vi kaster den rett i konteineren. Den blir ikke brukt og vi får null kroner for den, forteller fiskeren.

Hva er bifangst? Ekspandér faktaboks Bifangst er fangst som en ikke i utgangspunktet er ute etter, alt utenom målarten. Dersom man er ute etter tosk, men får andre arter, blir det bifangst. I Norge har vi et utkastforbud. Det innebærer at all bifangst skal fraktes til et fiskerimottak og registreres. Undersøkelser viser at fisk som blir kastet på sjøen bare unntaksvis overlever og utkast av fisk er derfor sløsing med ressurser. Urapportert bifangst er det som ikke blir fraktet tilbake på land.

Der er synd, mener han, fordi flere av disse fiskene er god fisk.

– Isgalt er for eksempel en fisk av høy kvalitet.

– Om noen hadde fått valget mellom en isgaltfilet og en hysefilet tror jeg mange ville valgt isgalten.

Brun forteller at hysa har fått et navn blant folket, og dermed blir oppfattet som et langt mer ettertraktet fisk.

Store mørketall

– Jeg vil estimere at det er omtrent 5000 tonn urapportert bifangst hvert år. Av disse kunne vi nok ha brukt 3000 tonn som matfisk, sier Kjell Nedreaas.

Han er forsker ved havforskningsinstituttet og skrev nylig en kronikk om hvordan urapportert bifangst fra kystfiske, kan være med på å øke Norges matsikkerhet.

Forsker Kjell Nedreaas mener bedre utnyttelse av bifangsten kunne ført til økt matsikkerhet. Foto: HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

Nedreaas tror både markedet og utfordringer med å ta imot og selge fangsten videre, er grunnen til at noen fiskemottak ikke tar imot alt av fisk. Selv om det kunne blitt brukt som matfisk.

– Jeg synes det er for lettvint at et fiskemottak skal ha en så begrenset mulighet for å ta imot det fiskeren tilbyr, at fiskeren ser seg nødt til å kaste det, sier han.

– Fiskeren kan jo ta det med til kai, men er det bedre at det kastes ved kai enn der den ble tatt opp?, spør forskeren seg.

Økt matsikkerhet

– Bedre utnytting av all bærekraftig fangst vil føre til økt matsikkerhet.

Forskeren mimrer tilbake til begynnelsen av koronapandemien og hvordan matvarer ble revet fra butikkhyllene.

– I krisetider blir vi engstelige og usikre. Da er det klart at jo mer kortreist matsikkerheten er, jo tryggere blir du, forklarer han.

Med det argumenterer Nedreaas for betydningen av mindre lokale småskala fiskemottak.

– Det at vi har den definerte kystflåten og den kortreiste maten, det er viktig for vår egen matsikkerhet.

I Norge har vi et utkastforbud som betyr at yrkesfiskere er lovpålagt å levere inn all bifangst. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Per-Erik Schultze er marinbiolog og jobber i Naturvernforbundet. Han mener de store kjedene legger føring for hva som blir prioritert av fiskemottakene.

Per-Erik Schultze ser til Sverige for inspirasjon til mindre og lokale fiskemottak. Foto: Jo Straube

– Det er en utfordring å utnytte bifangsten i de store systemene, forklarer han.

– De store aktørene prøver nok å få det de er ute etter. Spesifikke arter i en bestemt størrelse som går rett inn i fileteringsmaskiner. Får de noe annet så blir det til dels et problem.

Schultze mener det beste er små lokale fiskemottak med et utsalg der de er. Da har de til enhver tid muligheten til å tilby den fisken de store kjedene ikke tilbyr.

Det er mindre muligheter for å utnytte mindre kvantum av fisk, spesielt i større mottak. Det er fordi de fraktes inn i store selskaper og rett ut i dagligvarekjedene. Avvik fra normen kan dermed bli vanskeligere å håndtere, mener marinbiologen.

– I flere svenske kystkommuner er det blitt jobbet veldig bevisst på det å utnytte arter som ikke nødvendigvis er så populære.

Han nevner eksempelvis Sotenäs kommune sørvest i Sverige.